Lo que ha significado el tiroteo en Uvalde para la comunidad latina

Ha pasado poco más de una semana desde el tiroteo en Uvalde, Texas, donde 19 estudiantes y dos maestros fueron asesinados en la Escuela Primaria Robb. Mientras toda la nación se tambalea, la tragedia golpea particularmente a los latinos, ya que ven nombres y fotos de víctimas que se ven y hablan como ellos.

Eso ha agregado una complicada capa de dolor y trauma a la comunidad, dice María Maldonado Morales, trabajadora social clínica del hospital pediátrico de Texas en Houston. El tiroteo en Uvalde no es el primero en atacar a los latinos en el país, o incluso en Texas. El tiroteo de 2019 en una tienda Walmart en El Paso, en el que murieron 23 personas, también fue motivado por motivos raciales.

"No es solo la pérdida de vidas, la pérdida de seguridad, sino que creo que la comunidad que sentimos como latina en los Estados Unidos agrega una capa de frustración, tristeza, e incluso ira", dice Morales. "Los clientes que veo—trabajo principalmente con estudiantes latinos en entornos escolares—, muchos de ellos han dicho ... estos niños se parecen a mí. Este podría haber sido yo, o esta podría haber sido mi familia, o estos podríamos haber sido nosotros".

Morales habló con All Things Considered, de NPR, sobre el peso que los ataques por motivos raciales tienen en esas comunidades, el afrontamiento de las secuelas y el deseo de una sensación de seguridad.

Esta entrevista ha sido editada para su mayor comprensión.

Respecto a si el tiroteo en Uvalde contribuye a la sensación de que la comunidad latina está siendo atacada

Creo que sí. Creo que especialmente a su punto en este caso, porque el motivo del ataque no estaba claro. Creo que eso agrega una capa adicional de incertidumbre o miedo porque el tirador también era latino, por lo que creo que agrega este tipo de nivel de desconfianza, de "Se supone que debemos ser una comunidad, se supone que debemos cuidarnos unos a otros, y ¿cómo podemos lastimarnos unos a otros de esta manera?"

Respecto a qué consejo daría a las personas que lidian con la tragedia

Algo que le he estado diciéndole mucho a la gente es que tenga conversaciones abiertas y realmente honestas. En muchas comunidades, pero creo que particularmente en las comunidades latinas, existe este temor de tener conversaciones emocionales difíciles porque a menudo los padres no quieren parecer débiles o vulnerables frente a sus hijos y los niños no quieren parecer débiles o vulnerables frente a sus padres. Todo el mundo está tratando de ser fuerte y valiente, pero eso a veces trae vergüenza y culpa, y también puede crear sentimientos de aislamiento. Por lo tanto, estoy alentando a las personas a hablar abiertamente sobre sus sentimientos, a compartir lo que sienten y a tener estas conversaciones abiertas porque es incómodo. No es fácil hablar de lo que todos estamos pensando al respecto. Todos lo estamos sintiendo.

Respecto a lo que les diría a las personas de todo el país que anhelan una sensación de seguridad.

Creo que algo que le recomiendo a la gente, que obviamente es más fácil decirlo que hacerlo, es tratar de crear una sensación de normalidad en este mundo tan incierto. Entonces, si tienen rutinas familiares, por ejemplo, de cenar juntos, o leer un libro antes de acostarse, y tal vez también hacer cosas que parezcan divertidas, lo cual también suena extraño porque a menudo cuando nos sentimos tan tristes nos sentimos como si "no debería estar disfrutando de las cosas, no debería divertirme o no debería experimentar alegría", pero podemos mantener ambos sentimientos. Podemos sentir miedo y tristeza y también sentir alegría y esperanza. Y creo que eso permite una sensación de normalidad en nuestro día a día. No lo va a desaparecer todo, no vamos a olvidarlo de golpe, pero por un segundo podemos sentir una sensación de normalidad.

