Cámara de Representantes de Texas comienza investigación Independiente sobre el tiroteo de la escuela en Uvalde

Dade Phelan de la Cámara de Representantes de Texas, dijo el Viernes que está formando un comité para investigar de forma independiente el tiroteo en la escuela en Uvalde.

“El hecho de que aún no contamos con una fotografía actual de lo que sucedió exactamente en Uvalde, es una atrocidad” dijo Phelan en un comunicado.

El 24 de Mayo, un tirador ingresó a la Escuela Primaria Robb en Uvalde, y asesinó a 19 niños y dos maestros. Fue el peor tiroteo escolar en la historia del país desde la masacre del 2012 en la Escuela Sandy Hook en Newtown, Connecticut.

Muchos detalles de la respuesta policial han sido, ya sea escondidos por los oficiales, incluyendo el Departamento de Salud Pública de Texas, o alterados. Eso incluye cuánto tiempo tomo a los oficiales para confrontar al tirador.

“Todos los días recibimos nueva información que contradice reportes previos, esto no solo hace que sea difícil para las autoridades el saber qué hacer después, sino que evita que las familias en luto de las víctimas puedan darle cierre,” dijo Phelan el Viernes.

Él ha nombrado al Rep. Dustin Burrows, R-Lubbock, Rep. Joe Moody, D-El Paso, y la Ex Jueza de la Suprema Corte de Texas Eva Guzman, también Republicana, para investigar el tiroteo y la respuesta policial.

Todos ellos son abogados, y “poseen décadas de experiencia en asuntos de litigación civil y criminal – habilidades que creo que los capacitan para cumplir con el objetivo de este comité y su investigación,” dijo Phelan.

El trio tendrá el poder de emitir citaciones y recibir y realizar declaraciones. Se les ha conferido la tarea de recolectar evidencia de las fuerzas policiales, y reportar sus descubrimientos a la Cámara de Representantes de Texas.

Estado de la Investigación

La última actualización del Departamento de Policía de Texas – realizada la semana pasada – dice que le tomó a los oficiales más de 70 minutos para matar al tirador, Salvador Ramos de 18 años.

Pero no es claro el por qué tomó tanto tiempo a los oficiales. Steve McCraw, el director del Departamento de Policía, culpó la semana pasada al Jefe de Policía de Uvalde Pete Arredondo, el comandante en el incidente en la escuela, ese día. Se dice que Arredondo evitó que los oficiales ingresaran al salón de clases en donde estaba el tirador.

En este punto, el estado de la investigación siendo realizada por el Departamento, es poco claro.

El Senador Roland Gutiérrez, D-San Antonio, le dijo al Texas Public Radio el Viernes que el Departamento de Policía de Texas ya no estaba a cargo de la investigación del tiroteo.

Gutiérrez dijo que la investigación ahora será manejada por la Fiscal de Distrito de Uvalde, Christina Busbee.

“La fiscal de distrito le ha dicho al departamento que ya no deben emitir más reportes, y que la investigación ahora será realizada por su oficina,” dijo Gutiérrez. “Dicho esto, no me interesa mucho lo penal. Me interesa el punto sistemático de las fallas humanas sobre el procedimiento que tuvieron las fuerzas policiales en ese pasillo”.

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares, Roberto Sierra, Francisco Marín e Yvette Benavides, para NPR y The Texas Newsroom. Haga clic aquí para más cobertura de Uvalde en español.

