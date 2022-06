La historia de cómo el tirador de Uvalde ingresó a la escuela está cambiando

Read this story in English.

Las autoridades de Texas habían dicho que una maestra abrió una puerta en Robb Elementary en Uvalde justo antes de que el hombre armado entrara y llevara a cabo un tiroteo masivo, pero ahora reconocen que ella cerró la puerta, después de que su abogado habló.

Esa es la última modificación a una narrativa que ha seguido cambiando desde el martes pasado, un proceso extraordinario que ha visto a los funcionarios corregir repetidamente declaraciones anteriores, después de que la nueva información las contradice.

Una maestra no dejó abierta la puerta de la escuela

El cronograma oficial más detallado del tiroteo surgió el viernes, cuando el director del Departamento de Seguridad Pública de Texas, Steven McCraw, dijo a los periodistas que el tirador ingresó a Robb Elementary a través de una puerta trasera que una maestra había dejado abierta. Momentos antes, la maestra había estado usando la puerta para sacar su teléfono celular.

Pero esa versión de los hechos se aclaró el martes. El abogado de la maestra le aseguró a San Antonio Express-News que la maestra había quitado una piedra de la puerta con la barra de empuje y la había cerrado después de reconocer el peligro de la situación. Ella pensó que se bloquearía automáticamente, pero no fue así, recalcó su abogado.

El abogado Don Flanary le dijo a Express-News que la maestra, que no ha sido nombrada públicamente, usó una piedra para abrir la puerta mientras salía brevemente del edificio para llevar comida del estacionamiento a la escuela justo antes del almuerzo el martes pasado. Luego vio a Salvador Ramos chocar su camioneta en una zanja cerca de la escuela, según expuso Flanary, y entró para tomar su teléfono y llamar al 911.

La maestra estaba hablando por teléfono con el servicio de emergencia cuando salió nuevamente de la escuela y se enfrentó a un cambio aterrador en las circunstancias, ya que el conductor del camión se acercó a la escuela con un rifle.

“Ella lo vio saltar la cerca y él tenía un arma, así que corrió adentro”, señaló Flanary. "Pateó la piedra cuando volvió a entrar. Recuerda haber cerrado la puerta mientras le decía al 911 que estaba disparando. Pensó que la puerta se cerraría porque se supone que esa puerta siempre debe estar cerrada".

Funcionarios de Texas confirman que la maestra cerró la puerta

Después de que surgiera el relato de la maestra, el Departamento de Seguridad Pública de Texas confirmó los detalles esenciales en la declaración de su abogado.

"Verificamos que cerró la puerta", Travis Considine, director de comunicaciones del DPS de Texas, le aseguró a Associated Press . Agregó que la puerta debería haberse bloqueado cuando se cerró, pero no fue así: "La puerta no se cerró. Sabemos mucho y ahora los investigadores están revisando por qué no se cerró".

El método que usó el pistolero para traer un rifle poderoso y cientos de cartuchos de municiones a la escuela es un detalle clave que repercute mucho más allá de Uvalde, ya que otras escuelas buscan cómo prevenir ataques similares. Por la misma razón, la respuesta policial también está siendo examinada a detalle.

Laura Benshoff de NPR contribuyó con esta información

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares, Roberto Sierra, Francisco Marín e Yvette Benavides, para NPR y The Texas Newsroom. Haga clic aquí para más cobertura de Uvalde en español.

