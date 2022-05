Ayuntamiento de Uvalde pospone juramentación de jefe de policía escolar que lideró la respuesta al tiroteo

Read this story in English.

El Concejo Municipal de Uvalde canceló la reunión extraordinaria del martes en la que estaba previsto que tres nuevos ediles rindieran su juramento.

Uno de los funcionarios recién elegidos es Pete Arredondo, jefe del Departamento de Policia en el Distrito Escolar Independiente Consolidado de Uvalde.

El Departamento de Seguridad Pública de Texas dijo que Arredondo lideró la respuesta al tiroteo en la escuela. Y tuvo una reacción violenta al no permitir que los oficiales enfrentaran al tirador durante más de una hora.

El alcalde de Uvalde, Don McLaughlin, afirmó el lunes en un comunicado que la reunión fue cancelada por respeto a los funerales que se estaban llevando a cabo.

“Nuestro enfoque el martes está en nuestras familias que perdieron a sus seres queridos”, explicó McLaughlin. “Comenzaremos a enterrar a nuestros hijos mañana, las víctimas inocentes de los asesinatos de la semana pasada en la Escuela Primaria Robb”.

En su declaración, McLaughlin también insinuó su apoyo a Arredondo y aseguró que fue debidamente elegido para el Concejo Municipal.

“No hay nada en los Estatutos de la Ciudad, el Código Electoral o la Constitución de Texas que le prohíba prestar juramento para el cargo”, enfatizó McLaughlin. “Hasta donde sabemos, actualmente no tenemos conocimiento de ninguna investigación en contra del Sr. Arredondo”.

Arredondo dirige un departamento de policía con cinco agentes.

Durante el tiroteo en Robb Elementary, Arredondo estuvo a cargo de la respuesta policial. En un punto, según el Departamento de Seguridad Pública de Texas , 19 oficiales estuvieron dentro de la escuela, pero se les impidió confrontar al tirador e ingresar al salón de clases donde estaba el agresor.

Arredondo no ha hablado en público desde el día del tiroteo.

El Gobernador Greg Abbott subrayó la semana pasada que fue "engañado" por las autoridades de seguridad cuando inicialmente le informaron sobre la respuesta de la policía.

“Escribí notas a mano en detalle sobre lo que todos en esa sala me dijeron en orden secuencial sobre lo que sucedió”, aclaró Abbott la semana pasada al ser confrontado por reporteros. “Y cuando llegué aquí en este escenario y le dije al público lo que sucedió, repetí lo que me dijo la gente en ese lugar".

El sábado por la mañana, el Vicegobernador de Texas, Dan Patrick, declaró en una entrevista con Fox News que también a él se le dio un "conjunto diferente de hechos de los que ahora conocemos".

“Ya sea que haya sido a propósito o porque… eso fue aproximadamente 24 horas después del tiroteo, porque todavía estaban en un estado de caos y tal vez no habían dormido nada y estaban en estado de shock y recordaban mal las cosas”, señaló Patrick. “La conclusión es que necesitamos tener la información de los hechos y la verdad porque solo empeora la situación para las familias cuando escuchan historias cambiantes”.

Sin embargo, el lunes McLaughlin rechazó la postura de Patrick, defendiendo a Arredondo y a la policía.

“La policía local no ha hecho ningún comentario público sobre los detalles de la investigación del incidente ni ha [engañado] a nadie”, precisó McLaughlin en un comunicado de prensa. "Las declaraciones del Vicegobernador Dan Patrick de que 'no le dijeron la verdad' no son ciertas".

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares, Roberto Sierra, Francisco Marín e Yvette Benavides, para NPR y The Texas Newsroom. Haga clic aquí para más cobertura de Uvalde en español.

