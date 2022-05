Lo que dicen algunos propietarios de armas tras el último tiroteo masivo en los Estados Unidos

El último tiroteo masivo ocurrido en los Estados Unidos, en una escuela primaria en Uvalde, Texas, ha cobrado la vida de 19 niños y dos adultos. El tirador de 18 años compró legalmente dos rifles estilo AR-15 antes del ataque, desatando así las conversaciones sobre el control y la regulación de armas al frente de los defensores de la Segunda Enmienda y del control de este tipo de artefactos. Esto es lo que dicen algunos propietarios de armas en los EE. UU.

Hilary Hellwig en Pensilvania

Hilary Hellwig / Hilary Hellwig, de 34 años, es propietaria de armas desde hace mucho tiempo y defensora de los derechos de los portadores en Pensilvania. Ella argumenta que es importante que las personas se protejan y que no son necesarias más regulaciones, ni que otras medidas evitarían tiroteos masivos.

Hilary Hellwig, una estilista de 34 años residente de Souderton, Pensilvania, proviene de una familia de cazadores y veteranos militares. Su padre la llevó a comprar su primera arma para autoprotección cuando cumplió 21 años, dijo Hellwig a NPR, pero ella cree que debería haber portado una antes de esa edad.

"El mundo es un lugar loco, y siempre me sentí segura sabiendo que podía protegerme cuando era joven: el spray de pimienta solo puede darte cierta protección", expuso Hellwig. "Creo [desde] entonces y creo ahora que tenemos derecho a portar armas y eso nunca debe cambiar".

Cuando se le preguntó si cree que el tiroteo en Uvalde debería servir como un punto de inflexión para el control de armas, Hellwig respondió que no: "Las personas siempre encontrarán la manera de hacerse daño unas a otras si realmente quieren". Sus puntos de vista sobre el control de armas no han cambiado después de los tiroteos en Buffalo, Nueva York y Texas.

En lugar de leyes de armas más estrictas, ella cree que los maestros tendrían que portar armas de fuego para protegerse a sí mismos y a sus alumnos en caso de que sea necesario. Ella cree que los atacantes serían disuadidos si supieran que los maestros no son blancos indefensos.

"Dejen de hacer de la escuela un blanco tan fácil", propuso.

Ella recuerda cuando era estudiante en la Universidad de Temple en Filadelfia, recibía notificaciones en su teléfono sobre estudiantes que eran atacados en el área cada dos semanas.

"Se trata de cómo las armas pueden protegernos y hacernos sentir seguros", concluyó Hellwig. "Sé que [hubiera] hecho que me sintiera más seguro si hubiera estado portando un arma o si hubiera sabido que mis maestros también lo hacían".

Lynn-Wood Fields y Gary Marbut en Montana

Lynn-Wood Fields / Lynn-Wood Fields nació y creció en Montana, donde las armas eran parte de la vida cotidiana. Creció disparando y cazando con su padre, quien siempre enfatizó la importancia de la seguridad de las armas. Ella cree que se necesitan más regulaciones a raíz de los tiroteos masivos en Estados Unidos.

Lynn-Wood Fields, de 42 años, nació y creció en Whitefish, Mont., en las afueras del Parque Nacional Glacier, donde creció disparando y cazando con su padre. Y en la escuela secundaria, la mayoría de las personas que conocía tenían armas en sus autos, no solo para tiro recreativo, dijo, sino para cazar y literalmente llevar comida a la mesa.

Desde que era joven, su padre le inculcó la importancia de la seguridad de las armas. Su padre también fue un firme partidario de las regulaciones de armas, según explicó. "'Simplemente esto es sentido común'", Fields recuerda que le dijo.

Ella era una estudiante de primer año de la universidad con muchos amigos que aún asistían a la secundaria cuando ocurrió el tiroteo masivo en la escuela de Columbine en 1999. Pero en 2012, cuando un hombre disparó y mató a 20 niños y seis educadores en la primaria Sandy Hook en Connecticut, era una madre aterrorizada por su propio hijo. Ese fue su punto de inflexión.

“Hemos creado una situación con el terrorismo doméstico donde las personas no se sienten seguras. Quiero decir, he pensado cuando estoy en público en un mercado ambulante, '¿Y si este es el momento?' cuestionó a NPR. “Eso no es saludable, para nosotros estar pensando como país, como cuando sales a caminar y piensas, 'eso podría pasar aquí'".

Con tantos tiroteos masivos a lo largo de los años, Fields cree que se deben realizar verificaciones de antecedentes y que se deben prohibir los rifles tipo AR-15, o al menos los cargadores de alta capacidad. Ella también cree que más padres deben ser elegidos en puestos públicos para impulsar la legislación del control de armas, en lugar de que las leyes se congelen debido a estrategias partidistas.

Fields se preocupa tanto porque cree que los habitantes de Montana son de los más amables del planeta. Sin embargo, dijo, solo se necesita una persona para cometer una atrocidad.

Fields abrazó muy fuerte a sus dos hijos, un niño de kínder y otro de sexto grado cuando los dejó en la escuela en Missoula el día después del tiroteo en Uvalde. Ella enfatizó que como madre es su responsabilidad asegurarse de que sus hijos se sientan seguros, pero a veces se pregunta si les está mintiendo cuando les promete que estarán bien.

"No quieres que sientan que no pueden ir a la escuela, pero también te sientes como, '¿Te estoy mintiendo? ¿Estás a salvo?'", confesó Campos. "Esto es algo muy duro en nuestros corazones en este momento".

Gary Marbut / Gary Marbut, de 75 años, es el presidente de la Asociación de Tiro Deportivo de Montana y tiene más de 50 años de experiencia con armas de fuego. Marbut no cree que sea necesario establecer nuevas regulaciones de armas luego del tiroteo masivo en Uvalde. En cambio, está a favor de que los maestros estén armados para disuadir tales ataques.

Gary Marbut, un veterano del ejército de 75 años y presidente de la Asociación de tiro deportivo de Montana, tiene más de cinco décadas de experiencia con armas de fuego. Vive en Missoula, la misma ciudad que Fields, donde disfruta del tiro competitivo. Cree que la tragedia de Uvalde "confirma que hechos como ese son imparables".

Marbut afirmó que los tiroteos en las escuelas no son frecuentes y que hay muchos otros peligros que deberían preocupar a los padres y a sus hijos. Habiendo dicho eso, también cree que los maestros deberían portar armas para defender a los estudiantes y a ellos mismos si es necesario. Subrayó que es reacio a ver que las escuelas se conviertan en "miniprisiones" custodiadas por policías armados.

"Creo, desafortunadamente, que tal vez en estos tiempos eso sea inevitable", dedujo Marbut.

Dijo que las fuerzas del orden deberían recibir una mejor capacitación cuando se trata de manejar situaciones de tiradores activos.

LeVar Bryan en Tennessee

LeVar Bryan / LeVar Bryan, de 42 años, trabaja como especialista en seguridad para el Departamento de Energía de Tennessee. Dijo que cree que las personas deberían tener derecho a tener armas de fuego para defenderse, pero también considera que se deben implementar algunas regulaciones.

LeVar Bryan, de 42 años, pasó siete años en la Oficina del Sheriff del condado de Anderson en Tennessee después de graduarse de la universidad. Actualmente, trabaja como especialista en protección en el Departamento de Energía en Oak Ridge, en las afueras de Knoxville. Es originario de Beaufort, Carolina del Sur, y muchos de los hombres de su familia sirvieron en el ejército y en las fuerzas del orden público, mientras que las mujeres trabajaron como educadoras en Carolina del Sur y los estados vecinos.

Como padre de tres hijos, está preocupado por las noticias de tiroteos masivos en las escuelas, por lo que cree que los centros educativos deben hacer un mejor trabajo para proteger a los estudiantes.

“Me preocupan los oficiales colocados en esas escuelas y si pueden realizar las tareas necesarias para cuidar a estos niños”, añadió Bryan. "Este país debería proporcionar legalmente [a los padres] la certeza de que estos niños estarán a salvo. Tenemos que hacer todos los esfuerzos posibles".

También reconoció que las regulaciones de armas de fuego deben tener un estándar establecido en todo el país. Pero en lugar de dejar el desarrollo de normas en manos de los políticos, el gobierno necesita traer expertos en seguridad pública de todo el mundo para ayudar a tomar decisiones.

Y aunque él cree en el derecho a portar armas para que los ciudadanos comunes se protejan, cree que los políticos tuercen y sesgan la Segunda Enmienda. Las armas como los rifles tipo AR-15 son devastadoras, explicó, y cualquiera que empuñe un arma como esa debería someterse a algún tipo de proceso de investigación.

“Todo lo de antes no es aplicable ahora. En ese momento, dijeron que era para una milicia bien entrenada, un grupo que se reunió para enfocarse en el oficio y tener la capacidad de proteger a otros”, recordó Bryan. "Creo que todos deberíamos poder tener armas para tener un campo de juego parejo para todos, pero deberías pasar por ciertas certificaciones".

Dustin Fulmer en Utah

Dustin Fulmer / Dustin Fulmer es miembro del Departamento de Bomberos de Sandy City y sirvió ocho años en la Fuerza Aérea. Le gusta la caza y el tiro recreativo, y aunque apoya algunas regulaciones más estrictas sobre armas de fuego, cree que hay demasiadas armas en circulación como para que la nueva legislación marque una gran diferencia.

Antes de integrarse al Departamento de Bomberos de Sandy City en las afueras de Salt Lake City como paramédico, Dustin Fulmer, de 29 años, fue miembro activo en la Fuerza Aérea como técnico de farmacia y luego como coordinador cercano de apoyo aéreo. Creció disparando y cazando en Nebraska y continúa haciéndolo en Utah, donde ha vivido los últimos tres años.

Fulmer dijo que una parte de él cree en el control de armas, como aumentar los requisitos de edad, registrar armas e implementar controles de antecedentes y de salud mental, pero también considera que hay demasiadas armas en circulación para que esos esfuerzos marquen la diferencia.

Al mismo tiempo, la sola idea de responder a un tiroteo masivo como socorrista le revuelve el estómago, especialmente como un hombre que quiere tener hijos algún día.

Para comenzar habría que tratar las armas como vehículos motorizados, sugirió Fulmer, donde las personas deben pasar una serie de pruebas de vez en cuando para continuar teniendo y usando armas de fuego.

“Siendo realistas, la mayoría de las cosas que todos piensan que son derechos no son derechos, son un privilegio. Es un privilegio vivir aquí. Es un privilegio tener lo que tenemos, incluidas las armas”, planteó. "Tienes el privilegio de conducir, pero si lo arruinas, te quitarán la licencia muy rápidamente. Lo mismo ocurre con las armas y el derecho a poseer un arma".

Sugirió que los propietarios de armas se sometan a una prueba de seguridad para verificar que puedan manejar las armas de manera segura, así como controles de salud mental de vez en cuando. Si una persona está pasando por una crisis o se considera que no es apta para poseer armas de fuego, se le deben retirar hasta que se considere mentalmente lo suficientemente apta para volver a tenerlas.

"Definitivamente eliminarás muchas de esas cosas que pueden suceder", concluyó. "Pero todavía vas a tener esos casos aislados que solo son [personas] puramente malvadas que van a encontrar la manera".

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares, Roberto Sierra, Francisco Marín e Yvette Benavides, para NPR y The Texas Newsroom. Haga clic aquí para más cobertura de Uvalde en español.

