Días después del tiroteo en Uvalde, la convención de la NRA siguió adelante con lo planeado

La convención anual de la Asociación Nacional del Rifle llegó a su fin el domingo, según lo planeado en Houston, a unas 300 millas de Uvalde y días después de que un hombre armado matara a 19 niños y dos maestras en dicha comunidad.

Miles se reunieron en el Centro de Convenciones George R. Brown para la reunión de la NRA, mientras que otros grupos se dieron cita afuera para protestar, abogando por una legislación de control de armas. Ambos grupos discutieron el tiroteo, pero los de adentro lo entendieron como un asunto moral — un acto de maldad que no puede reparar ninguna ley — y los de afuera lo vieron como un tema político y legislativo.

Toya Sarno Jordan / NPR (Foto superior) Un representante de ventas habla con dos niñas durante las Reuniones y Exhibiciones Anuales de la NRA. (Foto del centro a la izquierda) Un hombre sostiene un arma. (Foto del medio a la derecha) Oficiales de policía caminan en el recinto de la conferencia. (Foto de abajo) La gente observa una exhibición de armas.

La convención fue la primera de la NRA en tres años. El evento había sido cancelado varias veces debido a la pandemia en curso. El expresidente Donald Trump y el Republicano y Senador de Texas Ted Cruz estuvieron entre los oradores.

Mientras tanto, Beto O'Rourke, un Demócrata que se postula para Gobernador de Texas, permaneció afuera con los manifestantes.

Toya Sarno Jordan / NPR El expresidente Donald Trump habló en las Reuniones y Exhibiciones Anuales de la NRA en Houston, Texas, el viernes.

La conferencia provocó feroces protestas, con muchos alzando pancartas .

O'Rourke les dijo a los asistentes a la convención que no eran enemigos de los que protestaban afuera.

"Ustedes no son nuestros enemigos, nosotros no somos sus enemigos", aclaró O'Rourke, según Houston Public Media . “Estamos de pie, con las manos abiertas y desarmadas en un gesto de paz y compañerismo para darles la bienvenida, para que se unan a nosotros, para asegurarnos de que esto ya no suceda en este país. Pero ahora es el momento de que respondan y se unan a nosotros. No podemos esperarlos más”.

Toya Sarno Jordan / NPR (Foto superior) La gente observa las exhibiciones. (Abajo a la izquierda) Se muestran viñetas. (Abajo a la derecha) Una mujer sostiene un arma en la exhibición.

La NRA emitió una declaración expresando "nuestras más profundas condolencias ... a las familias y las víctimas involucradas en este horrible y malvado crimen", refiriéndose al tiroteo en Uvalde. La NRA honró a los socorristas y funcionarios escolares y calificó el tiroteo como un "acto de un criminal solitario y trastornado".

Muchos han expresado preocupación por la forma en que la policía respondió al tiroteo.

“Cuando nos reunamos en Houston reflexionaremos sobre estos eventos, oraremos por las víctimas, reconoceremos a nuestros miembros patrióticos y nos comprometeremos a redoblar nuestro compromiso para hacer que nuestras escuelas sean seguras”, afirmó la NRA.

Toya Sarno Jordan / NPR (Foto superior) Un representante de ventas trabaja durante la conferencia. (Centro izquierda) Un hombre ve a través de la mirilla de un rifle. (Centro a la derecha) Los cuchillos se exhiben en la conferencia. (Foto inferior) Las personas se abren paso entre las exhibiciones de armas en la conferencia.

Durante la conferencia, Trump enfatizó la necesidad de fortalecer la seguridad en las escuelas estadounidenses.

“Debe haber cercas exteriores sólidas, detectores de metales y el uso de nueva tecnología para garantizar que ninguna persona no autorizada pueda ingresar a la escuela con un arma”, propuso el viernes.

El Gobernador Republicano de Texas, Greg Abbott canceló una presentación programada en la conferencia, pero se dirigió a los asistentes en un mensaje pregrabado.

Toya Sarno Jordan / NPR (Foto superior) Un hombre apunta un rifle exhibido en la conferencia. (Foto de abajo a la izquierda) Un niño observa armas en exhibición. (Foto de abajo a la derecha) La gente ve las armas en exhibición.

"Hay miles de leyes en los libros en todo el país que limitan la posesión o el uso de armas de fuego, leyes que no han impedido que locos lleven a cabo actos malvados contra personas inocentes y comunidades pacíficas", Abbott destacó .

Algunos se habían retractado antes de la conferencia, incluyendo músicos y políticos . Daniel Defense, el fabricante del arma utilizada en la Escuela Primaria Robb en Uvalde, también dijo que no asistiría a la conferencia, CNN informó .

Toya Sarno Jordan / NPR La gente participa en una protesta frente a las Reuniones y Exhibiciones Anuales de la NRA en Houston, Texas, el sábado.

