Lo que sabemos sobre las víctimas del tiroteo en la escuela de Uvalde

Apenas unos días antes de que se suponía que terminaría el año escolar y empezaran las vacaciones de verano, maestros y estudiantes de la Escuela Primaria Robb fueron atacados en sus propias instalaciones. Murieron en sus salones de clase, sin posibilidad de escapar del tirador.

Dos maestras y 19 estudiantes fueron asesinados en una escuela primaria en Uvalde, Texas, convirtiéndose en el segundo tiroteo más mortífero en la historia de Estados Unidos. Al menos otros cuatro resultaron heridos.

Esto es lo que sabemos sobre las víctimas que fallecieron:

Naveah Bravo, 10

Esmeralda Bravo sostuvo una foto de Nevaeh en la vigilia nocturna del miércoles, reportó NBC . Una de sus tías, Yvonne White, publicó una recaudación de fondos verificada para la familia .

Jackie Cazares, 10

“Nos han arrebatado a mi niña pequeña de mí y su familia”, su padre, Jacinto Cazares, publicó en Facebook .

Describiendo a su hija como un ser lleno de vida y amor, agregó, “Nos duele en el alma”.

Makenna Elrod, 10

Brandon Elrod pasó horas buscando a su hija después del tiroteo, y cuando no le fue posible localizarla en el punto de encuentro o los hospitales locales, se quiso poner en contacto con la funeraria más cercana.

“No sé a dónde va a parar este mundo”, dijo Elrod en una breve entrevista con ABC News .

Jose Flores Jr., 10

“Siempre estaba lleno de energía”, dijo a CNN su padre Jose Flores Sr. “Estaba listo para jugar hasta el anochecer”.

El alumno de cuarto grado, que amaba el béisbol y los videojuegos, tenía dos hermanos.

Eliahna "Ellie" Garcia, 10

Después de que la búsqueda de Ellie terminó con la noticia de que había muerto, sus padres, Jennifer Lugo y Steven Garcia, compartieron su dolor en Facebook. Lugo dijo que su corazón estaba destrozado.

“Te amo, nena”, escribió el martes por la noche. “Jamás dejaré de pensar en ti!!!”.

“Nuestra Ellie era una muñeca, y la más feliz siempre”, escribió Garcia. “Iba a ser el DJ de su fiesta como ella quería!!! Mamá y papá te aman, nunca lo olvides y por favor trata de quedarte con nosotros, amor!!!!”.

Irma Garcia, fourth-grade teacher, 48

Garcia dio clases en la Escuela Primaria Robb por más de 20 años, pasando toda su carrera en la escuela.

“Amo hacer parrilladas con mi esposo, escuchar música, y tomar cruceros a Concan”, dijo, refiriéndose a la popular zona de vacaciones de verano que se encuentra a unas 20 millas al norte de Uvalde, a lo largo del río Frío.

Los últimos cinco años, Garcia había sido co-profesora en Robb, trabajando junto a Eva Mireles, la otra maestra que murió en el tiroteo.

Tenía cuatro hijos - dos hijas y dos hijos - de acuerdo con su biografía en el sitio web de la escuela . Garcia y su esposo, Joe, estuvieron casados por 24 años, dijo en el sitio. Un familiar dijo que Joe sufrió un infarto fulminante el jueves , dos días después de la muerte de su esposa, reportó Associated Press.

Uziyah Garcia, 8

Manny Renfro dijo a Associated Press que su nieto era “el niño pequeño más lindo que jamás había conocido”.

La última vez que vino de visita fue durante el spring break.

“Estuvimos jugando fútbol juntos y le enseñé a pasar patrones. Era un niño muy rápido y podía atrapar muy bien un balón”, dijo Renfro.

“Había ciertas jugadas que hacíamos y que le pedía que recordara, y las hacía exactamente como las practicamos”.

Amerie Jo Garza, 9

“No te merecías esto mi niña pequeña”, su madre, Kimberly Garcia, escribió en Facebook . “Mami te ama, mami no puede dormir sin ti”.

Su papá, Angel Garza, escribió : “Mi amorcito ahora está volando alto con los ángeles en el cielo. Por favor no tomen un segundo por sentado. Abracen a su familia. Díganle que la aman. Te amo Amerie jo”.

Berlinda Irene Arreola dijo a The Daily Beast que su nieta - que deja a un hermanito de tres años de edad - fue herida de muerte mientras intentaba llamar al 911.

“El tirador entró y les dijo a los niños ‘Van a morir’. Ella tenía su celular y llamó al 911”, dijo. “Y en lugar de agarrarlo y romperlo o quitárselo, le disparó. Ella estaba sentada justo al lado de su mejor amiga. Su mejor amiga terminó cubierta en su sangre”.

Jayce Carmelo Luevanos

Luevanos amaba hacer reír a la gente, su abuela Linda Gonzales le dijo a The Daily Beast.

Su prima, Jailah Silguero, también fue asesinada en el tiroteo.

“Eran tan lindos”, dijo Gonzales. “Eran unos niños lindos y amorosos. ¿Qué puedes decir sobre pequeños niños inocentes?”.

Xavier Lopez, 10

La mamá de Lopez, Felicha Martinez, confirmó a The Washington Post que su hijo era uno de los niños asesinados en el ataque del martes. (La familia también creó un GoFundMe verificado para los gastos funerarios).

Dijo que amaba bailar y hacer deporte, y que su materia favorita en la escuela era arte. Era una luz brillante para su familia con una sonrisa que podía animar a cualquiera, agregó.

Lopez había recibido un certificado en la ceremonia del cuadro de honor de su escuela justo horas antes del tiroteo. Martinez dijo que le había dicho que lo amaba y lo abrazó de despedida, sin imaginar que esa sería la última vez que lo vería.

“No podía esperar para entrar a la secundaria”, dijo.

Su prima, Lisa Garza, pidió orar por él en Facebook . “Mi primito perdió la vida hoy en este acto sin sentido de un tirador en su escuela”, dijo.

Tess Marie Mata, 10

“Tenía la esperanza de que estuviera perdida o escondida en algún lugar de la escuela”, dijo su hermana mayor Faith a The Washington Post . No supieron la verdad hasta esa noche del tiroteo. Dijo a The Post que Tess había estado ahorrando para su viaje familiar a Disney World el próximo año.

Miranda Mathis, 11

Eva Mireles, maestra de cuarto año, 44

Mireles fue recordada en una publicación de Facebook por su hija, Adalynn Ruiz, como “la mitad que me completa”.

“Mi mejor amiga, mi gemela me fue arrebatada”, dijo Ruiz. “Gracias por amarme en el mejor de los sentidos, y por criarme para hacerme tan fuerte. Todos los que te conocen saben lo divertida que eras y te extrañaremos para siempre”.

En una biografía del sitio web de la Escuela Primaria Robb , Mireles dijo que tenía una “familia solidaria, divertida y amorosa”, que incluía a “tres amigos peludos”. Dijo que disfrutaba de correr y hacer senderismo. “y ahora tal vez me veas montando una bicicleta”.

Mireles co-enseñaba junto a Irma Garcia, quien también murió en el tiroteo.

Alithia Ramirez, 10

Ramirez “amaba dibujar y quería ser una artista, e incluso envió un dibujo a Doodle for Google”, dijo su padre al reportero Garrett Brnger de KSAT .

Annabell Guadalupe Rodriguez, 10

Rodriguez “fue asesinada junto a su prima Jackie Cazares”, reportó el canal local de noticias KSAT , agregando que ambas eran compañeras de cuarto grado.

Maite Rodriguez

“Estamos muy tristes por la pérdida de esta dulce e inteligente pequeña niña”, dijo Felix Coronado, que su prima Ana era la mamá de Rodriguez. Coronado abrió una página de GoFundMe para pagar los gastos funerarios y un tiempo fuera del trabajo para la madre de Rodríguez.

La prima de Rodriguez, Destiny Esquivel, dijo en una publicación de Facebook que deseaba haberle dicho a Destiny cuánto la amaba una vez más, llamando a Rodriguez “mi mini yo y mi pequeña mejor amiga”.

Alexandria Aniyah Rubio, 10

La mamá de Rubio, Kimberly Mata-Rubio, dijo vía Facebook :

“Mi hermosa, inteligente, Alexandria Aniyah Rubio fue reconocida hoy en el cuadro de honor. También recibió un premio a buena ciudadana. Le dijimos que la amábamos y que la recogeríamos después de la escuela. No teníamos idea de que esto era el adiós”.

Layla Salazar, 10

Su padre, Vincent Salazar, dijo a Associated Press que Layla amaba nadar y bailar al compás de videos en Tik Tok y que había ganado seis carreras en el día de campo de su escuela.

Dijo que todos los días que la llevaba a la escuela cantaban juntos “Sweet Child O’ Mine” de Guns ‘n’ Roses.

“Ella era muy divertida”, dijo Salazar.

Jailah Silguero, 10

Su madre, Verónica Luevanos, dijo a Univision que Silguero no quería ir a la escuela el martes.

Ella era prima de otra de las víctimas, Jayce Carmelo Luevanos.

Eliahana Cruz Torres

Cruz Torres era “una hermosa jovencita con mucha energía”, dijo su abuelo a Mireya Villarreal de ABC .

Rogelio Torres, 10

“Roger era muy inteligente, trabajador y servicial. Lo extrañaremos y nunca será olvidado”, dijo Precious Perez, tía de Rogelio.

Al menos 17 personas fueron heridas en el ataque

Además de los fallecidos, 17 personas resultaron heridas en el tiroteo, dijo el gobernador Greg Abbott en una conferencia de prensa el miércoles.

University Hospital en San Antonio dijo el miércoles que aún tienen internadas a cuatro víctimas, tres menores y un adulto: una mujer de 66 años en condiciones serias, una niña de 10 años en condiciones serias, una niña de 10 años en buenas condiciones y una niña de 9 años en buenas condiciones.

“Todos los pacientes pediátricos son acompañados por sus familias”, agregó el hospital.

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares, Roberto Sierra, Francisco Marín e Yvette Benavides, para NPR y The Texas Newsroom. Haga clic aquí para más cobertura de Uvalde en español.

TPR fue fundado y es apoyado por nuestra comunidad. Si usted valora nuestro compromiso con los más altos estándares de periodismo responsable y puede hacerlo, por favor considere hacer su regalo de apoyo hoy.