DPS: 19 estudiantes y 2 adultos muertos en el tiroteo de la escuela primaria en Uvalde

El Departamento de Seguridad Pública de Texas reportó el fallecimiento de 19 estudiantes y 2 adultos tras el tiroteo del martes en la Escuela Primaria Robb en Uvalde. El sospechoso también falleció.

El sargento Erick Estrada, vocero del DSP, actualizó la cifra de fallecidos en una entrevista con CNN.

El gobernador Greg Abbott dijo que el sospechoso de 18 años de edad vivía en Uvalde, y no era inmediatamente claro cómo murió.

Mientras tanto, en una breve conferencia de prensa, autoridades de Uvalde dijeron que, aparentemente, el sospechoso actuó por su cuenta. Las autoridades no aceptaron preguntas y dieron muy pocos detalles.

Estrada además explicó que el sospechoso estrelló un vehículo en una zanja cerca de la escuela. Salió del automóvil con un rifle e intentó entrar a la escuela. Se encontró con la policía, pero pudo ingresar a la institución..

Abbott dijo que el tirador entró a la escuela con una pistola y posiblemente un rifle. Estrada dijo que el sospechoso entró a varios salones y comenzó a disparar.

El martes, una declaración del Departamento de Seguridad Nacional explicó que “los agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos respondieron a una solicitud de asistencia de las fuerzas del orden en relación con una situación de tirador activo dentro de la Escuela Primaria Robb en Uvalde. Al ingresar al edificio, los agentes y otros oficiales de la ley enfrentaron disparos por parte del sospechoso, que estaba atrincherado dentro del lugar”.

La declaración agregó que los agentes y otros oficiales de la ley “se pusieron entre el tirador y los alumnos en la escena para desviar su atención de las víctimas potenciales y salvar vidas”.

Al menos un agente fue herido en el enfrentamiento, reportó DSN. Otros agentes, tanto dentro como fuera de servicio, llegaron para ayudar a alejar a los estudiantes de la escena, reunirlos con sus padres y proveer atención médica.

“Se ha reportado que el sujeto le disparó a su abuela justo antes de dirigirse a la escuela”, dijo Abbott. “No tengo más información sobre la conexión entre esos dos tiroteos”.

Uvalde Memorial Hospital dijo que trató a varios estudiantes en su sala de emergencias.

University Health en San Antonio dijo que trató, al menos, a cuatro pacientes. La tarde del martes tuiteó que una mujer de 66 años y una niña de 10 años ingresaron en condiciones críticas, se reportó en buenas condiciones a una niña de 10 años y a una niña de 9 años en condición estable.

El Departamento de Justicia dijo el martes por la noche que agentes del FBI y ATF eran parte de la investigación.

MARCO BELLO/REUTERS / X07051 Children get on a school bus as law enforcement personnel guard the scene of a suspected shooting near Robb Elementary School in Uvalde, Texas, U.S. May 24, 2022. REUTERS/Marco Bello

‘Sentí como si estuviera sufriendo un infarto’

Los residentes de Uvalde se volcaron en oración el martes mientras buscaban respuestas a la tragedia. Horas después del tiroteo, se organizó una vigilia de oración en la Getty Street Church of Christ, cerca de la escuela primaria.

El ministro de la iglesia, John Juhasz, dijo que los feligreses oraron por las familias de las víctimas, los equipos de respuesta médica e incluso el tirador.

“No creo que alguien sea malo por naturaleza”, dijo. “Creo que es simplemente la manera en la que actúan porque ellos se amargan al mundo”.

Dijo que los residentes deben amar al prójimo y dejar a un lado sus diferencias para sanar del tiroteo en los días, meses y años siguientes.

La sobrina de Erika Escamilla va a la Escuela Primaria Robb. Dijo que su sobrina le contó cómo actuaron los maestros ante la noticia del tirador en su escuela: cerraron las puertas, apagaron las luces y pidieron a los niños que se mantuvieran en el suelo.

“Mi sobrina estaba llorando conmigo, y me dijo que escuchó al hombre maldecir”, dijo Escamilla. “Escuchó gritos fuertes y lo escuchó maldecir, y escuchó muchos golpes fuertes, los disparos”.

Escamilla dijo que su sobrina “solo puso sus manos sobre sus oídos y se tiró al piso y dijo: ‘tía, sentí como si estuviera sufriendo un infarto. Estaba muy asustada y no sabía qué hacer’”.

Escamilla dijo que la experiencia era algo que un niño de 9 o 10 años nunca debería vivir.

‘Mi corazón se rompió hoy’

La Escuela Primaria Robb tiene un alumnado por debajo de los 600 estudiantes. Es parte del Distrito Escolar Consolidado de Uvalde.

El superintendente Hal Harrell dijo que las clases en la escuela fueron canceladas por el resto del año escolar, y una consejería de duelo estaba disponible el miércoles por la mañana para los estudiantes, el personal y los miembros de la comunidad.

“Nuevamente, mi corazón se rompió hoy”, dijo. “Somos una comunidad pequeña y necesitamos sus oraciones para superar esto”.

Los maestros se reportaron a trabajar en todos los campus, excepto en la primaria Robb. El superintendente les pidió que se dirigieran a la consejería de duelo en el centro cívico de la ciudad.

Los maestros de todas las escuelas del distrito cerrarán sus clases bajo las órdenes de la administración como precaución.

No está claro si las ceremonias de graduación - agendadas para el 27 de mayo - continuarán como se planearon.

Uvalde se localiza aproximadamente a 85 millas al oeste de San Antonio y a unas 70 millas de la frontera entre Estados Unidos y México.

‘Tenemos que actuar’

El presidente Joe Biden pidió que las banderas de la Casa Blanca y otros edificios del gobierno ondearan a media asta para honrar a las víctimas del tiroteo en Uvalde.

En un mensaje a la nación, el martes por la noche, Biden dijo que no esperaba volver a hablar sobre otro tiroteo en una escuela cuando tomó posesión del cargo. Retó a los legisladores a enfrentarse a los fabricantes de armas y sus aliados.

“Como nación debemos preguntarnos cuándo, en nombre de Dios, vamos a hacer frente al lobby de armas”, dijo. “¿Cuándo, en nombre de Dios, haremos lo que sabemos en nuestras entrañas que tiene que hacerse? Estoy harto y cansado de eso. Tenemos que actuar. Y no me digan que no podemos tener un impacto en esta carnicería”.

Biden no habló sobre una propuesta específica ni mencionó una próxima acción ejecutiva para frenar la violencia de las armas. Pero le dijo a los legisladores que se oponen a las leyes para el control de armas que la nación recordará quiénes son.

“Es el momento de llevar este dolor a la acción por cada padre, por cada ciudadano en este país. Tenemos que dejar muy en claro a cada oficial elegido en este país que es momento de actuar”, dijo. “Es momento de hacerles saber a aquellos que obstruyen o retrasan las leyes de armas de sentido común que no los olvidaremos. Podemos hacer mucho más”.

Biden, quien estaba de regreso a Estados Unidos desde Asia cuando recibió la noticia del tiroteo, dijo que la nación se destaca por sus tiroteos masivos en un mundo en el que la salud mental y otros problemas también prevalecen.

“Lo que me llama la atención fue que este tipo de tiroteos masivos raramente suceden al otro lado del mundo. ¿Por qué? En otros países tienen problemas mentales, tienen disputas domésticas, hay personas desaparecidas”, dijo. “Pero este tipo de tiroteos masivos nunca suceden con la misma frecuencia que en América. ¿Por qué? ¿Por qué estamos dispuestos a vivir con esta carnicería?”.

Sergio Martinez-Beltran, Gabrielle Muñoz, Julian Aguilar y Becky Fogel de The Texas Newsroom contribuyeron a este reportaje.