Aún no hay ganador en el D28: Cuellar declara victoria mientras Cisneros pide que se cuenten todos los votos

Los resultados completos de la segunda vuelta de las elecciones Demócratas del Distrito 28 no se convocaron el jueves. Mientras Cuellar declaró victoria en la carrera la noche del martes, Cisneros realizó una conferencia de prensa virtual el jueves para abordar el recuento de votos en curso.

“Estamos a nuestro alcance para continuar y ganar esto”, aseguró.

Cisneros dijo que la contienda todavía está demasiado reñida y que los resultados no estarán disponibles hasta la próxima semana debido al fin de semana festivo. “Ha quedado muy claro que aún hay cientos de boletas electorales por correo y boletas provisionales sin contar en Texas 28”, explicó.

El lunes es feriado, por lo que la fecha límite para que los votantes militares y en el extranjero devuelvan las boletas se extenderá hasta el martes. La fecha límite del escrutinio local es el siguiente jueves, que también es la fecha límite para que los condados informen su conteo final al estado.

Cisneros dijo que enfocó sus esfuerzos en asegurarse de que cada voto se cuente al alentar a los votantes a rastrear sus boletas por correo en línea. Su equipo también ha establecido una línea directa de protección electoral para ayudar a los votantes a curar sus boletas por correo que fueron rechazadas. Agrega que la línea directa ha estado sonando “sin parar” desde el martes de las elecciones.

The Associated Press informó que se contó el 99% de los votos y estimó que Cuellar lidera la elección por menos de 200 sufragios. TPR News no ha dado su resultado.

Con las boletas aún pendientes y un margen tan pequeño, Cisneros aclaró que no ha considerado pedir un recuento. “Puede que no seamos nosotros los que vamos a solicitar el recuento”, confirmó. “Podría ser el congresista Cuellar”.

La segunda vuelta de las primarias Cuellar-Cisneros en el Distrito Electoral 28 de Texas fue una intensa batalla política de tres años que enfrentó a las alas progresista y moderada del Partido Demócrata.

Respaldado por el partido, Cuellar es conocido por su curul en el poderoso Comité de Asignaciones de la Cámara, y promociona su capacidad para negociar y cumplir con su distrito.

Cisneros, quien representó para Cuellar un desafío cerrado en 2020 y luego nuevamente en las primarias de 2022, tenía la esperanza de que este fuera su momento. Los progresistas más influyentes, el Senador de Vermont, Bernie Sanders, la Congresista de Nueva York, Alexandria Ocasio-Cortez, y la Senadora de Massachusetts, Elizabeth Warren, defendieron su campaña.

Mientras tanto, el liderazgo de la Cámara Demócrata se mantuvo fiel a Cuellar incluso en tiempos tumultuosos. El FBI allanó su casa y oficina de campaña en Laredo en febrero como parte de una investigación federal sobre empresarios estadounidenses y sus conexiones con Azerbaiyán. El abogado de Cuellar dijo que él no era el objetivo de la redada y que está cooperando con las autoridades.

Cuellar contó con el apoyo de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y del líder de la mayoría de la Cámara de Representantes, Steny Hoyer. El látigo de la mayoría de la Cámara de Representantes, Jim Clyburn, visitó San Antonio para apoyar a Cuellar a principios de este mes.

La atención nacional sobre esta contienda se intensificó tras la noticia de que la Corte Suprema de EE. UU. está planeando anular Roe v. Wade.

Ya considerado uno de los Demócratas más conservadores de la Cámara por sus votos sobre el control de armas y la inmigración, Cuellar es uno de los pocos Demócratas que se identifica como pro-vida y el único Demócrata de la Cámara que votó en contra de la Ley de Protección de la Salud de la Mujer el año pasado.

Cuando Cisneros pidió a los líderes del partido que retiraran su apoyo a Cuellar a principios de este mes, se duplicaron con la visita de Clyburn a San Antonio.

“Quiero agradecer a Jim Clyburn por su apoyo”, señaló Cuellar en un comunicado.

Del lado Republicano, Cassy Garcia, ex miembro del personal del Senador Ted Cruz, derrotó a Sandra Whitten, directora de preescolar y candidata Republicana para el puesto en 2020, por más de 2,000 votos. El Partido Republicano ha apuntado al Distrito 28 del Congreso como uno de los cinco escaños en Texas que cree que podrá cambiar en noviembre.

