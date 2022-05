Biden viajará a Uvalde el domingo para compartir el 'duelo con la comunidad'

El presidente Joe Biden viajará a Uvalde este fin de semana con la primera dama Jill Biden, informó la Casa Blanca en un comunicado.

Los Biden estarán en Uvalde el domingo para “llorar con la comunidad que perdió veintiún vidas en el horrible tiroteo en la escuela primaria”, según un comunicado de la Casa Blanca. Próximamente se darán detalles adicionales.

El martes, un joven armado de 18 años mató a 21 personas, incluidos 19 niños y dos maestras. Es el peor tiroteo en una escuela desde la tragedia de 2012 en la primaria Sandy Hook de Connecticut, donde fallecieron 20 niños y seis educadores.

“El presidente y la primera dama creen que es importante mostrar su apoyo a la comunidad durante este momento devastador y estar ahí para apoyar las familias de las víctimas”, afirmó el jueves la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, durante una rueda de medios, según un informe publicado por The Hill.

En un discurso presidencial el martes por la noche, Biden imploró a los legisladores que hicieran frente al cabildeo en torno a las armas y se unieran para aprobar una legislación que logre frenar los tiroteos masivos, aunque no describió una legislación específica ni insinuó una acción ejecutiva próxima que podría tomar.

“Como nación, tenemos que preguntarnos cuándo, en el nombre de Dios, vamos a hacer frente al debate de las armas. ¿Cuándo, en el nombre de Dios, haremos lo que todos sabemos en nuestras entrañas que se debe hacer? Biden cuestionó. “Estoy harto de esto. Tenemos que actuar. Y no me digan que no podemos tener un impacto frente a estas masacres”.

La visita marcará la segunda vez en menos de tres años que un presidente estadounidense viaja a Texas para reunirse con una comunidad devastada por la violencia a mano armada. En 2019, el expresidente Donald Trump visitó El Paso después de que un hombre armado disparó y mató a 23 personas en una sucursal de Walmart conocida por ser popular entre los compradores mexicanos y mexico-americanos. El presunto tirador, que se declaró inocente de los cargos estatales y federales relacionados con ese tiroteo, publicó un manifiesto en las redes sociales que indicaba que estaba luchando contra la llamada “invasión” de inmigrantes.

