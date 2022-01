Secretario del Condado de Travis dice que la mitad de las solicitudes de voto por correo han sido rechazadas debido a la nueva ley electoral

Read this story in English.

Los requisitos de identificación del votante creados por la nueva ley electoral de Texas están obligando a los funcionarios locales a rechazar una gran parte de las solicitudes de voto por correo antes de las elecciones primarias de marzo.

La Oficina del Secretario del Condado de Travis dijo que hasta el jueves "ha rechazado alrededor del cincuenta por ciento de las solicitudes de voto por correo que se han recibido para las elecciones primarias del 1 de marzo de 2022."

"Muchos otros condados están experimentando la misma alta tasa de rechazo", dijo en un comunicado de prensa.

Los administradores electorales de San Antonio han rechazado 42 de las 80 solicitudes de voto por correo que han recibido hasta ahora debido a los nuevos requisitos de identificación, según el San Antonio Report.

La nueva ley de Texas, el Proyecto de Ley del Senado 1 (SB 1), exige que los votantes incluyan en su solicitud de voto por correo el mismo número de identificación -licencia de conducir, seguro social, etc.- que proporcionaron en su registro de votantes. Muchas personas que se registraron hace mucho tiempo pueden no recordar qué documento de identidad utilizaron. Según la nueva ley, si los números de identificación no coinciden, los funcionarios deben rechazar la solicitud.

Mientras se debatía el proyecto de ley, los legisladores estatales demócratas y los grupos de defensa del derecho al voto advirtieron que esta medida penalizaría a los votantes por simples errores y que, a la larga, dificultaría que los votantes con derecho a votar lo hicieran.

Cuando la ley entró en vigor el mes pasado, Tommy Buser-Clancy, abogado principal de la ACLU de Texas, dijo que la ley estaba diseñada para dificultar el voto.

"Esto parece ser un intento de suprimir a los individuos para que no vayan a ejercer su derecho al voto", dijo. "Esto hace que sea más importante que los votantes sean educados sobre lo que está o no está permitido bajo las nuevas leyes".

Los partidarios republicanos de la SB 1 dijeron que la ley era necesaria para dificultar las trampas en las elecciones, aunque no hay pruebas de que el fraude electoral esté muy extendido en Texas.

La Oficina del Secretario del Condado de Travis dijo que está a la espera de recibir más información de los funcionarios estatales sobre qué hacer con las boletas rechazadas.

"En este momento, nuestra oficina no tiene suficiente información con respecto al nuevo proceso de curación en línea para instruir a los votantes cómo curar su solicitud con el [secretario de estado]", dijeron los funcionarios electorales locales en un comunicado. "Además, no hemos recibido instrucciones del estado que esbocen lo que nuestra oficina puede hacer para ayudar a los votantes a presentar una solicitud completa".