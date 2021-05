Salen A La Luz Quiénes Se Beneficiaron Con Los Apagones De Febrero, Generando Dudas Sobre El Aument

Read this story in English.

Los apagones que azotaron a Texas en febrero dejaron un saldo de más de 100 personas muertas y provocaron miles de millones de dólares en deudas para aquellos que se encontraban en el lado equivocado del controversial mercado energético. Para otros, el desastre generó grandes ganancias.

Las compañías que ganaron grandes cantidades de dinero durante la helada han tratado de mantener un perfil bajo. Pero sus informes financieros trimestrales han llegado y esto les ha dificultado ocultar la información.

Los grandes ganadores: las compañías que vendieron gas natural.

Durante los apagones, tanto la electricidad como el gas escaseaban y ambos fueron vendidos a precios elevados. El precio de la electricidad en Texas es limitado por reguladores estatales. No hay ningún tipo de control similar para el gas, el cual aumentó cientos de veces su valor normal.

El aumento de precios permitió que compañías como BP, Kinder Morgan y Energy Transfer generaran miles de millones de dólares en ganancias. Grandes bancos que invirtieron en contratos de electricidad y gas antes de la helada, como Goldman Sachs y Bank of America, también se beneficiaron.

El tamaño de las ganancias ha hecho que algunos cuestionen el aumento de precios que se llevó a cabo.

“Si una gasolinera aumenta sus precios de $2 a $5 por galón durante un huracán, los responsables se van a la cárcel por manipulación de precios'', dijo el profesor de Universidad de Texas Michael Webber a través de su cuenta de Twitter tras el apagón . “Si un proveedor de gas natural aumenta sus precios de $2 a $200 /MMBTU durante una helada a pesar de que sus costos de producción no hayan cambiado, eso parece estar bien con las autoridades de Texas.”

Un grupo al que no le fue “bien” con el asunto son las compañías de energía que tuvieron que pagar estos precios elevados por el gas.

Estos contratos de venta han desencadenado demandas. En un ejemplo de alto perfil es CPS Energy, la compañía eléctrica municipal de San Antonio, que está involucrada en litigio con múltiples proveedores. Entre estos están BP, Enterprise Products, Chevron y Energy Transfer, una compañía que, según reportes, ganó $2.4 mil millones a consecuencia de la tormenta .

El fiscal general de Texas también está investigando la posibilidad de manipulación del mercado por parte de proveedores de electricidad y gas natural.

Pero, mientras las demandas e investigaciones continúan, legisladores estatales están creando leyes para asegurarse de que las compañías que se beneficiaron de la helada reciban sus pagos.

La táctica que están utilizando es la de la “titulización de activos”. Esta es una manera de pagarle rápidamente a proveedores de gas, y comprometer a los contribuyentes de compañías de utilidades a pagar la deuda lentamente durante las próximas décadas -- con intereses.

Aquellos que proponen el plan declaran que es una manera de lidiar con la carga financiera causada por los apagones, una deuda que ni las compañías de utilidades o sus clientes pueden pagar en su totalidad de una sola vez.

Sin embargo, personas que se especializan en el campo de titulización de activos de utilidades dicen que estos tratos tienen que ser creados cuidadosamente para que las entidades involucradas se aseguren de solo pagar lo que deben. Una vez que te endeudas, no hay manera de salir.

“Antes de sumar el monto total que se reembolsará [a través de la titulización de activos], debe haber un análisis sólido para comprobar su legitimidad'', dice Ronald Lehr, ex Presidente de la Comisión de Utilidades Públicas de Colorado, quien ahora es consultor de titulizaciones de activos.

“Hubo manipulación de mercado? Había personas reteniendo los suministros [de gas] para hacer subir los precios?” dice Lehr. “Debería haber un análisis serio para saber cuánto verdaderamente se necesita reembolsar.”

