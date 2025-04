La Final Four de la NCAA comienza este fin de semana; Los votantes de East Side ISD enfrentan una decisión de $309 millones; Los aranceles de Trump pueden estropear esos cócteles

Lee esta historia en inglés.

El clima de hoy: hoy puede haber algo de lluvia y una máxima de 90 grados. Mínima durante la noche de 64 grados. El sábado será más fresco con una máxima de 75 grados. El domingo estará soleado y veremos una máxima de 65 grados. Las máximas para el lunes y martes estarán en los 70 grados, con cielos despejados.

Temporada de huracanes: También es hora de empezar a pensar en la temporada de huracanes en el Atlántico de 2025. Un modelo de pronóstico de la Universidad Estatal de Colorado predice una temporada superior al promedio. Los investigadores predicen océanos cálidos y hasta cuatro huracanes importantes.

Tráfico: Los viajeros de Far West Side pueden estar contentos de saber que el Departamento de Transporte de Texas abrirá una nueva rampa que conecta la autopista 151 oeste con el Loop 1604 norte este fin de semana.

El ayuntamiento aprueba un plan que puede apoyar los servicios de atención de salud reproductiva

El Concejo Municipal de San Antonio aprobó por estrecho margen un plan que podría asignar $100,000 para apoyar los servicios de atención de salud reproductiva, incluidos los viajes para abortar fuera del estado.

El concejal y candidato a alcalde Manny Peláez dijo que está a favor del derecho a decidir, pero no cree que los fondos sirvan de nada: "Lo que estamos haciendo hoy, por 100.000 dólares, estamos comprando una demanda y una orden judicial que serán concedidas por algún juez. Y el costo de esa demanda eclipsará los 100.000 dólares en muchos órdenes de magnitud".

El fiscal municipal Andy Segovia dijo que la ciudad no estaba considerando nada que violara las leyes locales, estatales o federales.

La votación del jueves no asigna los 100.000 dólares. Ordena al Distrito de Salud Metropolitano que revise las solicitudes de organizaciones que propondrán cómo utilizarían los fondos.

La Final Four de la NCAA comienza este fin de semana

Los vestuarios están alborotados y la cancha dentro del Alamodome con capacidad para 65.000 personas está lista. El primer partido del sábado verá a los Florida Gators contra los Auburn Tigers. El entrenador en jefe de Florida, Todd Golden, se enfrentará a su mentor Bruce Pearl de Auburn.

Golden dijo que es surrealista: "Sé que está increíblemente orgulloso de mí. Estoy increíblemente agradecido por él y su familia y las oportunidades que me brindaron. No estaría aquí si no tuviera mi relación y experiencia trabajando y estando cerca de Bruce y su hijo Steven".

La última vez que se enfrentaron en la cancha fue en febrero cuando ganó Florida.

El segundo partido del sábado es Houston vs Duke. La final es el lunes.

Y mientras los equipos se preparan, los fanáticos de San Antonio hicieron algunas predicciones.

Vegas ha elegido a Duke para ganarlo todo en el juego de campeonato del lunes. A Tiffany Fleming de San Antonio le gusta cómo suena eso: "Crecí siendo fanática de Duke. Crecí viendo March Madness desde que era pequeña, pequeña".

Pero Larry Drew Jr. de Los Ángeles está en conflicto: "Duke, probablemente Duke o Florida, entre los dos, yo diría Duke o Florida".

Jared Dubick de Bastrop creía saber qué equipos se enfrentarán en el campeonato nacional: "Florida, Duke... Duke gana.

Los votantes de East Side ISD enfrentan una propuesta de bono de $309 millones

Los votantes del Distrito Escolar Independiente del Este Central rechazaron una propuesta de bonos de $360 millones en noviembre. La votación de mayo tiene una propuesta de $309 millones para construir una segunda escuela secundaria y dos nuevas escuelas primarias en el distrito de rápido crecimiento.

El portavoz de East Central, Brandon Oliver, dijo que el distrito tendrá que sacar dinero de su presupuesto operativo para comprar al menos 14 portátiles si el bono no se aprueba.

"Ya estamos en déficit debido a la falta de financiación estatal", explicó. "Y ahora vamos a sacar $3,5 millones adicionales de eso. Empiezas a pensar en esas cosas en las que tal vez un maestro pueda manejar una clase de 35 estudiantes".

Agregó que los portátiles son una solución temporal que no es tan segura ni accesible como un edificio nuevo.

Los aranceles de Trump pueden estropear esos cócteles

Los aranceles del presidente Trump están afectando a casi todo, incluido el alcohol. El profesor político de UTSA, Jon Taylor, dijo que el efecto de los aranceles sobre el alcohol europeo podría ser dramático.

"Productos que intervienen en la elaboración de un whisky irlandés, un whisky escocés o un vino francés", explicó. "Piensas, 'oh, son sólo el lúpulo o la cebada... oh, son sólo las uvas'". No, es el vaso de la botella que se utiliza para los distintos productos alcohólicos. También entran en juego cosas como los barriles, los barriles... todo eso.

Los analistas de la industria dijeron que los aranceles sobre el alcohol europeo probablemente provocarían la eliminación de muchas marcas de los estantes estadounidenses y podrían provocar pérdidas de empleos en ambos lados del Atlántico.

Texas AG no será procesado

El Departamento de Justicia de Estados Unidos no procesará al fiscal general de Texas, Ken Paxton, en una investigación de corrupción.

Associated Press informó que la decisión se tomó en las últimas semanas de la administración Biden.

El FBI ha investigado a Paxton desde 2020. Varios empleados de alto nivel lo acusaron de abusar de su cargo para ayudar a un donante de campaña.

Paxton fue acusado en la Cámara estatal en 2023 por esas mismas acusaciones. Posteriormente fue absuelto por el Senado estatal.

SABOR ofrece consejos para el mantenimiento del hogar en primavera

La Junta de Agentes Inmobiliarios de San Antonio (SABOR) explicó que los cambios estacionales traen nuevos riesgos y costos de reparación si las preocupaciones no se abordan adecuadamente.

Las tareas cruciales incluyen la limpieza de canalones y el control del drenaje.

Después de las recientes lluvias en la ciudad, es importante comprobar si hay daños por agua o charcos de agua.

Los propietarios también deben inspeccionar el techo y el sistema HVAC, y deben probar los detectores de humo y monóxido de carbono, especialmente si planean organizar barbacoas en el patio trasero este año.

