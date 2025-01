Trump congela subvenciones federales para ayuda a inmigrantes; NEISD informará a los padres si ICE visita la escuela; Alamo Colleges prepara elección de bonos

Lee esta historia en inglés.

Este es el resumen del TPR de los últimos titulares y novedades. Proporciona un resumen de las historias que sigue TPR.

El clima de hoy: Espere un máximo de 74 y un mínimo de 41. El fin de semana veremos cielos soleados y un clima inusualmente cálido. El sábado llegará a 74 y el domingo a 79. La mayor parte de la próxima semana estará en los 80. No se esperan lluvias.

Trump congela subvenciones federales para ayuda a inmigrantes

La Administración Trump ha congelado las subvenciones federales a gobiernos locales y organizaciones sin fines de lucro que ofrecen asistencia a los migrantes.

El Departamento de Seguridad Nacional planea utilizar el congelamiento para realizar una revisión de una semana de duración sobre cómo se está gastando el dinero de la subvención.

Los funcionarios del departamento dijeron que les preocupa que el dinero para vivienda, comida, ropa y otras ayudas pueda alentar la inmigración ilegal o el alojamiento ilegal de inmigrantes. Hasta la fecha no ha habido pruebas de ello.

La ciudad de San Antonio y Caridades Católicas de San Antonio ofrecen un directorio de servicios para inmigrantes que probablemente terminarían sin hogar y hambrientos en la ciudad sin dicha asistencia.

NEISD notificará a los padres si ICE visita una escuela del distrito

Sean Maika, superintendente de North East ISD, dijo que los padres serán notificados inmediatamente si el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés)

emite una orden judicial en una de sus escuelas. Dijo en una carta a los padres y al personal el jueves que el fin de una política que prohíbe los arrestos en lugares sensibles como las escuelas ha “creado ansiedad y certeza.”

Maika dijo que ICE, como cualquier otra agencia policial, debe comunicarse con los funcionarios escolares y mostrar identificación y documentación. Dijo que el distrito está “familiarizado con el cumplimiento de citaciones” y que ICE será manejado de la misma manera.

Agregó que el director de la oficina de ICE de San Antonio ha dicho que su equipo no irá a escuelas u otros lugares sensibles como iglesias y hospitales a menos que “hay un criminal especialmente peligroso adentro.”

Maika dijo que NEISD no pregunta ni recopila ninguna información sobre el estado migratorio.

Las personas tienen derechos legales cuando tratan con ICE

Entrar ilegalmente a los EE. UU. y permanecer en el país después de eso, o después de que su visa haya expirado, son delitos federales. Simplemente estar en el país sin autorización legal no lo es.

Pero algunos de los mismos derechos constitucionales para casos penales se aplican a los no ciudadanos en suelo estadounidense.

La abogada de inmigración Belinda Arroyo explicó que "un inmigrante tiene derecho a guardar silencio. Tiene derecho a no permitir que nadie entre a su casa sin una orden de arresto o sin una orden de registro."

ICE también necesita órdenes judiciales para registrar escuelas e iglesias. Sin embargo, un no ciudadano no tiene derecho a un abogado si no puede pagarlo.

Alamo Colleges se prepara para una nueva elección de bonos

El Distrito de Alamo Colleges se presentará a una elección de bonos por primera vez desde 2017. Estará en la misma boleta que la carrera por la alcaldía de San Antonio en mayo.

El sistema de colegios comunitarios está pidiendo a los votantes que aprueben un bono de 987 millones de dólares para la construcción de nuevos edificios y mejorar infraestructura como TI y ciberseguridad.

El distrito planea construir o renovar 15 edificios para respaldar programas ampliados, incluida una escuela de ingeniería, una escuela de enfermería y un centro de tecnología automotriz. Los fondos también respaldarían la expansión a cuatro nuevas ubicaciones: Port San Antonio, Brooks, el Centro Médico y un centro de capacitación al norte del Loop 1604.

Los funcionarios del distrito agregaron que planean emitir bonos durante varios años para evitar un aumento de la tasa impositiva.

San Antonio y SAWS acuerdan trabajar juntos en proyectos de construcción

La Ciudad de San Antonio y el Sistema de Agua de San Antonio (SAWS por sus siglas en inglés) llegaron a un acuerdo formal para coordinar los proyectos de construcción financiados por el bono de la ciudad de 2022. El acuerdo tiene como objetivo acelerar los proyectos de construcción de la ciudad haciendo que SAWS identifique y comparta dónde están sus líneas de servicio subterráneo.

El acuerdo surge de la propuesta de política del concejal del Distrito 1, Sukh Kaur, para comprender mejor la infraestructura subterránea de San Antonio. "Puede que requiera un poco más de dinero y tiempo al principio," dijo Kaur, "pero al final, realmente vamos a salvar a residentes y empresas, que es lo que podemos controlar ahora mismo."

La falta de información de los contratistas sobre esa infraestructura a menudo los ha llevado a encontrarse con líneas que no esperaban cuando abrieron el terreno, lo que ralentizó enormemente la construcción.

La política también estableció un proceso formal de resolución de disputas para que la ciudad y SAWS puedan trabajar juntos rápidamente para resolver problemas relacionados con el proyecto.

El comisionado del condado organiza un ayuntamiento más sobre el proyecto del estadio de los Spurs

El comisionado del condado, Tommy Calvert, organizará una reunión pública para discutir el estadio propuesto en el centro de la ciudad para los San Antonio Spurs y qué hacer con la sede actual del equipo en el Frost Bank Center.

Calvert quiere reinventar las áreas alrededor del Frost Bank Center, incluida la creación de espacios verdes y un patio de comidas para las empresas del East Side.

Se invitó a funcionarios electos de la ciudad, el condado y el estado a asistir a las asambleas municipales el sábado 1 de febrero a las 10 a. m. en el Freeman Coliseum.

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

