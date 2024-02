Stevie Nicks, JLo, y Sting, entre otros músicos, estarán en el Frost Bank Center de San Antonio

Algunos músicos famosos harán paradas en San Antonio en el Frost Bank Center en los próximos meses.

Stevie Nicks estará allí el 18 de mayo a las 7 p.m., y se espera que interprete una de sus canciones más famosas: "Edge of Seventeen" en la gira.

También Justin Timberlake llegará a San Antonio con su gira “Forget Tomorrow” el 29 de mayo.

Y Jennifer Lopez visitará la ciudad con su gira 'This Is Me… Now' el 5 de julio.

Los íconos musicales Billy Joel y Sting se presentarán en el Alamodome el 25 de octubre para el concierto 'One Night Only'."