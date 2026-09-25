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Endeavors Health & Wellness Center Annual Trunk-or-Treat

Endeavors Health & Wellness Center Annual Trunk-or-Treat

Join us for an outdoor Halloween celebration featuring music, festive games, trunk-or-treating, and more! The Health & Wellness Center team will also be providing free wellness resources to the San Antonio community. Thank you to Whataburger for participating as this year's candy sponsor!

Endeavors Health & Wellness Center
0-50
04:00 PM - 06:00 PM on Sat, 24 Oct 2026
Get Tickets

Event Supported By

Endeavors
2104316466
marketing@endeavors.org
www.endeavors.org
Endeavors Health & Wellness Center
6333 De Zavala Rd.
San Antonio, Texas 78249
7262074892
wellnessSA@endeavors.org
https://endeavors.org/the-health-and-wellness-center/