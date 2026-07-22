Chones Fairy (Sparks in The Arts)
Chones Fairy (Sparks in The Arts)
Art auction and live music featuring Little Henry Lee.
Entrance fee is a pack of undergarments sizes 3-16
Direct Impact: All funds raised will go towards our 2026-27 goal of expanding our reach to 75 Title 1 elementary schools serving our communities' most vulnerable.
Chispas en Arte 2026 art auction, on Saturday, July 25, 2026.
St. Paul United Methodist Church San Antonio
Free
05:00 PM - 09:00 PM on Sat, 25 Jul 2026
Event Supported By
Circulo de Chispas
2104138978
joaquin.muerte@gmail.com
St. Paul United Methodist Church San Antonio
508 Center StreetSan Antonio, Texas 78202
2108287933
lackritz@sbcglobal.net