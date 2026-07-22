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Chones Fairy (Sparks in The Arts)

Chones Fairy (Sparks in The Arts)

Art auction and live music featuring Little Henry Lee.

Entrance fee is a pack of undergarments sizes 3-16

Direct Impact: All funds raised will go towards our 2026-27 goal of expanding our reach to 75 Title 1 elementary schools serving our communities' most vulnerable.

Chispas en Arte 2026 art auction, on Saturday, July 25, 2026.

St. Paul United Methodist Church San Antonio
Free
05:00 PM - 09:00 PM on Sat, 25 Jul 2026

Event Supported By

Circulo de Chispas
2104138978
joaquin.muerte@gmail.com
www.circulodechispas.org
St. Paul United Methodist Church San Antonio
508 Center Street
San Antonio, Texas 78202
2108287933
lackritz@sbcglobal.net
https://www.sa.gov/Directory/Departments/CE/Special-Events/MLK/Commission