Redadas y denuncias por venganza: Dentro de la operación de deportación del ICE en Puerto Rico

Nadie sabe exactamente cuántos inmigrantes viven sin estatus legal en el territorio estadounidense de Puerto Rico.

Rebecca González-Ramos, investigadora principal del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en la isla, calcula que son unos 20,000 y, desde enero, su trabajo consiste en localizar y deportar hasta el último de ellos.

González-Ramos es la agente especial a cargo de la unidad de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI por sus siglas en inglés) en Puerto Rico y las Islas Vírgenes de los Estados Unidos. HSI es la oficina de inteligencia del ICE, una de las docenas de oficinas del HSI en todo el país.

Ella es la primera mujer en dirigir esta oficina, encargada de investigar el fraude aduanero, el tráfico de drogas y armas y la trata de personas. Pero desde que asumió el cargo pocos días después del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, la prioridad número uno de sus agentes ha pasado a ser encontrar inmigrantes a los que deportar.

Han adoptado estrategias más agresivas que en administraciones anteriores. Están ampliando las redadas sorpresa en hoteles y obras de construcción, localizando a personas con órdenes de deportación e interrogando a otras en la calle.

González-Ramos dice que su grupo ha pedido al Departamento de Vehículos de Motor de Puerto Rico que entregue los nombres y direcciones de las aproximadamente 6,000 personas que obtuvieron permisos otorgados en virtud de una ley favorable a los inmigrantes que amplió los privilegios de conducción a las personas sin estatus legal.

Los informantes son ciudadanos comunes que llaman para denunciar a sus vecinos.

González-Ramos concedió una entrevista a NPR en su oficina de San Juan la semana pasada.

Dijo que hasta la fecha los agentes de ICE en Puerto Rico han arrestado a cerca de 500 inmigrantes para su deportación en los cuatro meses desde que Trump regresó al poder.

Menos de 80 de ellos tenían antecedentes penales, y entre los que sí los tenían, el único cargo que la mayoría había enfrentado era por reingresar a Estados Unidos después de una deportación previa.

Tres cuartas partes de los arrestados han sido de nacionalidad dominicana. Los dominicanos llevan décadas emigrando a Puerto Rico y forman parte del tejido social como obreros de la construcción, empleados domésticos, cocineros, abogados, profesores, maestros y policías. Las recientes redadas han sembrado el terror en los barrios dominicanos.

Las operaciones de González-Ramos en la isla ofrecen una visión de cómo las oficinas del ICE en todo el país están intensificando sus tácticas de vigilancia, investigación y aplicación de la ley para cumplir las promesas de deportación masiva que hizo el presidente Trump.

Esta entrevista ha sido editada para mayor brevedad y claridad.

Puntos destacados de la entrevista:

NPR: Ahora que su mandato es deportar al 100 por ciento de las personas que están aquí sin estatus migratorio, ¿tienen metas? (Altos funcionarios de la administración Trump han dicho que tienen una cuota diaria para detener a 3,000 inmigrantes sin estatus legal en la nación).

González-Ramos: No, no tenemos metas. Sólo tenemos el mandato de ejercer nuestras facultades y usar nuestros recursos para aplicar la ley migratoria.

NPR: Quiero hablar sobre cómo encuentran a las personas. ¿Qué le ha pedido a sus agentes que hagan diferente? ¿Qué pueden hacer ahora que antes no?

González-Ramos: Su autoridad siempre ha sido la misma. Trabajamos mucho con la inteligencia y la información recibida. Tenemos un centro de comunicaciones aquí. Recibimos muchas llamadas de personas que dicen: "Oye, mi vecino está aquí ilegalmente, o mi ex esposa, ¿sabes?". El grupo de inteligencia trabaja con esas pistas.

Ayudamos a identificar direcciones de personas que ya tienen órdenes de deportación definitivas. Somos el ramo investigador; trabajamos con pistas, recopilamos fuentes y analizamos la información que llega, procurando primero asegurarnos que sea correcta. No vamos a proceder con algo sólo porque llegue. Lo que les he dicho a mis agentes es que deben asegurarse de hacer todo conforme a la ley y tratar a todos con dignidad.

NPR: ¿Necesitan órdenes judiciales de arresto? ¿Órdenes administrativas o judiciales? (Una orden de arresto la emite un juez. Una orden administrativa, con menor validez legal, la firma un funcionario del ICE que ordena a un agente detener a alguien).

González-Ramos: A veces es necesario obtener una orden de arresto porque, por ejemplo, teníamos a un individuo que habíamos identificado y estaba dentro de su casa y no quería salir. Así que tuvimos que obtener una orden de arresto.

NPR: ¿Qué pasa cuando sus agentes van a un barrio y encuentran a un grupo de hombres y mujeres en una esquina? ¿Les dice que está bien valerse de sus sospechas de que alguien podría estar en el país sin autorización para detenerlo ahora y hacerle preguntas después?

González-Ramos: La forma en que funciona es que, si hay un grupo de personas en una esquina, los oficiales se acercan y les hacemos preguntas para determinar su procedencia. Dicen: "Sí, soy residente permanente legal", y les pedimos: "Muéstrenme su identificación". Algunos la tienen con ellos. Otros no. Creo que ahora, todos la tienen con ellos. Y con base en esas respuestas, decidimos si los detenemos o no.

NPR: Esto se vuelve subjetivo. Los agentes salen y deciden a quién interrogar o detener. He hablado con un par de dominicanos (con estatus legal) que fueron detenidos y luego liberados. ¿Por qué sucede esto?

González-Ramos: Depende de la situación en la que nos encontremos. Lo más importante es la seguridad de nuestros oficiales. Por lo tanto, si estoy en un lugar rodeado de mucha gente y es un operativo importante, no puedo dejar que vayan a buscar su tarjeta de Residente Permanente Legal. Porque no sé adónde irán. No sé si irán a un auto. No sé qué hay dentro de ese auto. Por eso es tan importante que lleven con ellos su identificación. Cualquier persona con residencia legal debe llevar esa tarjeta consigo. Incluso en la tarjeta, dice por ley, cuando eres un residente permanente legal, necesitas tener tu identificación contigo en todo momento.

NPR: ¿Qué pasa con un ciudadano de Estados Unidos?

González-Ramos: Nunca he detenido a un ciudadano aquí. Si es un ciudadano, es un ciudadano.

NPR: ¿Qué utiliza el agente para decidir si existen suficientes sospechas para detener a alguien?

González-Ramos: El agente puede justificar sus actos de diferentes maneras. Sospecha razonable. Habían identificado a una persona sin estatus migratorio justo al lado de ellos. Pero esas personas no están siendo detenidas. Se les pregunta sobre su nacionalidad. Cuando te detienen, te esposan, te suben a la camioneta y te transportan a las instalaciones para procesarte. Y si me dices que sí tienes estatus migratorio, esas son las primeras personas que nos aseguramos de registrar en el sistema para poder liberarlas. No queremos detener a nadie con estatus migratorio legal en los Estados Unidos.

NPR: Pero estás reconociendo que estás haciendo eso, porque si han llegado a las instalaciones, los estás revisando allí, no en la calle.

González-Ramos: Sí. Tengo que transportarte porque no llevas tus documentos. No tengo otra manera de determinarlo a menos que revise el sistema y tome tus huellas.

NPR: He estado hablando con personas de la comunidad dominicana que dicen que sienten que están siendo atacadas porque son de piel oscura y porque tienen acento dominicano.

González-Ramos: No estoy de acuerdo en absoluto. Sería muy irresponsable de nuestra parte intervenir con personas sólo por su acento dominicano. Diría que aproximadamente el 80% de mis agentes son de Puerto Rico. Así que ellos saben que una gran parte de nuestra población dominicana son ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes legales. La mayoría no está aquí sin estatus migratorio. Ha habido personas detenidas de todo tipo de países. No se trata sólo de dominicanos. La mayoría son dominicanos porque representan la mayor población extranjera aquí (alrededor del 60% de la población de Puerto Rico nacida en el extranjero es dominicana).

NPR: ¿Es igual de probable que sus agentes interroguen en la calle a una persona blanca con acento puertorriqueño?

González-Ramos: Si buscamos a una persona con una orden de deportación definitiva en un grupo de cuatro, a todos se les harán las preguntas. No importa si tienen ojos azules y cabello rubio, o si tienen acento puertorriqueño. Aquí en Puerto Rico, somos de todos colores. Operar con base a los acentos y el color de la gente, primero que nada, eso es ilegal. Y segundo, no es la forma en que HSI trabaja. Trabajamos con base en inteligencia y ejecutamos órdenes de arresto u órdenes de deportación definitivas. Y a todos en ese grupo se les hará la pregunta, sin importar su apariencia o cómo se expresen.

NPR: Sobre las licencias de conducir (que Puerto Rico ha otorgado a unos 6,000 inmigrantes sin estatus legal). ¿Solicitó esa lista?

González-Ramos: El gobierno de Puerto Rico está cooperando con nosotros en todo lo que les solicitamos. Y lo estamos solicitando para poder avanzar con la misión. Y estamos esperando. (NPR consultó a una portavoz del gobernador de Puerto Rico sobre este tema el lunes por la tarde. Ella acusó recibo de la solicitud. NPR actualizará esta noticia si recibimos una respuesta adicional.)

NPR: Sobre uu operación en el Hotel La Concha a principios de mayo, en la que fueron arrestados 53 trabajadores de la construcción dominicanos. ¿Cómo decidió ir allí esa mañana?

González-Ramos: Hubo inteligencia. Y seguimos adelante con ella. Como parte de todas nuestras inspecciones comerciales, recibimos mucha información de la competencia, gente que, bueno, podría haber licitado para ese mismo contrato y sabe que quien ganó la licitación puede hacerlo porque está pagando menos a sus trabajadores. Hay mucha venganza. No digo que eso sea lo que pasó aquí. Es sólo un ejemplo.

NPR: Estas denuncias por venganza, ¿están haciendo que mucha gente denuncie a personas que no les agradan?

González-Ramos: Sí, antes no recibíamos eso. Ahora, diría que recibimos entre 10 y 12 llamadas al día en nuestro centro de comunicaciones, y quizás cinco de ellas están relacionadas con inmigración. Siempre hay alguien con quien no se llevan bien, como un vecino, una ex esposa, un ex novio o una ex novia.

NPR: ¿Y sus agentes irán a comprobarlo?

González-Ramos: Sí, eso se añade a las pistas. Y si es una pista válida, procederemos. Todo lo que llegue a través de la línea de denuncias en materia de inmigración será prioritario.

NPR: ¿Reconoce el miedo, el terror, que sienten las personas y las comunidades que ustedes buscan para deportar?

González-Ramos: Definitivamente entiendo por qué pueden estar preocupados. Es un cambio en la vida de alguien. Pero no veo razón para que tengan miedo ni vivan con temor, porque el mensaje es muy sencillo: si no tienes estatus migratorio en los Estados Unidos, tienes que irte. No van a ser maltratados. Tienen mecanismos para irse por sí solos. Entiendo por qué pueden estar preocupados. ¿Pero miedo? ¿O vivir con miedo? No veo razón para eso.

