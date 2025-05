Investigador de la Universidad de Georgetown es liberado de detención migratoria por orden de juez federal

Lee esta noticia en inglés.

El investigador de la Universidad de Georgetown, Badar Khan Suri, salió de un centro de detención de inmigrantes en Texas, después de que un juez federal ordenó al gobierno su liberación inmediatamente.

El investigador postdoctoral de la Universidad de Georgetown, de nacionalidad hindú, puede regresar a su hogar en Virginia mientras continúa el proceso judicial contra su detención.

Suri también lucha contra el intento de la administración Trump de deportarlo en otro caso de inmigración en Texas. Su próxima audiencia de inmigración en el caso de Texas está programada para el 3 de junio, según el equipo legal de Khan Suri.

Al salir del centro de detención en Texas, Suri dijo: "No hubo cargos, no hubo nada. Me convirtieron en un subhumano", de acuerdo a NBC News.

La jueza Patricia Giles, del Distrito Este de Virginia, declaró que el gobierno no presentó pruebas que respaldaran la detención de Suri, según informó The New York Times.

Giles afirmó que el gobierno tampoco demostró que Suri representara una amenaza para los intereses estadounidenses, según The Times.

Suri, quien nunca fue acusado de ningún delito, estuvo detenido en las instalaciones de Texas durante dos meses tras ser arrestado por agentes federales enmascarados al regresar a su hogar en Virginia el 17 de marzo. Los agentes le informaron que su visa había sido revocada.

Un funcionario del DHS afirmó que Suri había sido detenido por "difundir activamente propaganda de Hamás y promover el antisemitismo en redes sociales. Suri tiene vínculos estrechos con un terrorista conocido o presunto, quien es asesor principal de Hamás".

Sus abogados negaron las acusaciones y afirmaron que el gobierno estaba tomando represalias contra Suri por el apoyo que él y su esposa brindan a los Palestinos.

La esposa de Suri es palestina estadounidense y su suegro, que vive en Gaza, había asesorado una vez a un líder de Hamás, The New York Times informó anteriormente.

Suri es el último académico en la mira de la administración Trump en ser liberado.

Rümeysa Öztürk, estudiante de doctorado de la Universidad Tufts y ciudadana de Turquía fue liberada a inicios de mayo de un centro de detención federal en Louisiana después de que un juez de Vermont ordenó a la administración Trump su liberación.

Esta noticia fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares, e Yvette Benavides, para NPR y The Texas Newsroom.

Copyright 2025 NPR