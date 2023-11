OLLU presenta exposición que examina la violencia anti-mexicana causada por autoridades en Texas

La universidad Our Lady of The Lake, conocida como OLLU, está organizando una exposición que examina la violencia en contra de los mexicanos que ha sido permitida y causada por las autoridades del estado en Texas.

La exposición llamada "Vida y Muerte en la Frontera 1910 a 1920" se presentó originalmente en 2016 en el Museo Bullock de Historia del Estado de Texas en Austin, y ahora está siendo presentada en varias ciudades de Texas.

La oradora invitada en la ceremonia de apertura del sábado es la activista local Rosie Castro.

Los estudiantes de OLLU estarán recopilando historias habladas de residentes locales sobre la violencia contra los mexicanos, cómo es crecer en los lados sur y oeste de San Antonio, y cómo han sido las luchas por los derechos civiles.

La exposición sucederá el sábado de 10 a.m. a 2 p.m. en la biblioteca de OLLU.