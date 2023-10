Nuevo libro llamado “Shame” de David Keen explora por qué las personas sienten vergüenza

Un nuevo libro escrito por un especialista en estudios de conflictos examina por qué las personas sienten vergüenza.

David Keen es profesor de estudios de conflictos en la Escuela de Economía de Londres.

También es el autor del libro titulado “Shame: The Politics and Power of an Emotion” que en español significa “Vergüenza: La Política y el Poder de una Emoción”.

Keen explicó al programa The Source de TPR que las personas sienten vergüenza por muchas razones.

A veces sienten vergüenza por no cumplir con las expectativas que se les han impuesto.

Keen también dijo que avergonzar a otros a veces puede ser una herramienta para hacer que las personas tomen responsabilidad por sus actos.

Y otras veces, se hace sin ningún motivo real.

En su libro, Keen argumenta que la vergüenza puede servir para propósitos económicos, personales y políticos.

En su libro “Shame”, Keen presta especial atención a cómo la vergüenza se usa en el mundo moderno como instrumento de control y como arma contra las personas.

Keen también indica que frecuentemente, las personas dicen ofrecer un remedio para la vergüenza suelen ser quienes la inculcan y promueven en primer lugar.