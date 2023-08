Algunas universidades de Texas seguirán promoviendo la Diversidad, Equidad, e Inclusión

Algunos líderes de colegios y universidades de Texas han dicho que a pesar de la nueva ley que prohíbe los programas de Diversidad, Equidad e Inclusión, o DEI, en las escuelas, ellos se comprometen a continuar promoviendo estos valores en sus instituciones.

El canciller del sistema de Universidades de Texas “UT”, JB Milliken, y los presidentes de UT Dallas y UT Arlington dicen que los esfuerzos de equidad siguen siendo vitales para el futuro de Texas porque el estado es muy diverso.

Sus escuelas continuarán ese trabajo, incluso después de que los departamentos de DEI sean desmantelados bajo el Proyecto de Ley del Senado 17 el próximo año.

Milliken dice que hay mucho más que las escuelas de Texas necesitan hacer para lograr un ambiente más equitativo, ya que las oportunidades no son las mismas para todos los estudiantes a pesar de su talento y comenta que "el talento es universal. No respeta códigos postales, origen nacional, raza, etnia, riqueza. Es universal, pero la oportunidad no lo es”.

Milliken y los demás se unieron al senador estatal Royce West el jueves para discutir asuntos educativos con los administradores de distritos escolares en el norte de Texas.