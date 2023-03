La Biblioteca de San Antonio Sucursal de Las Palmas cerrará por reformas

La Biblioteca de San Antonio Sucursal de Las Palmas cerró hoy lunes 20 de marzo para una extensa renovación.

La biblioteca no tendrá wi-fi al aire libre ni acceso para dejar libros durante el cierre.

El proyecto de 4,8 millones de dólares incluirá servicios de educación para adultos, mejoras en las áreas para niños y adolescentes y nuevos servicios de atención al cliente.

Los servicios provisionales se brindarán en la Biblioteca Sueltenfuss en el campus de Our Lady of the Lake University.