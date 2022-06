Más detalles dañinos, aún sin nadie que se haga responsable 4 semanas después del tiroteo de Uvalde

Read this story in English

Cuatro semanas después del tiroteo en la Escuela Primaria Robb de Uvalde, aún sigue surgiendo información increíble acerca de lo que sucedió – y lo que no sucedió. Diecinueve estudiantes de cuarto grado y dos maestros fueron asesinados ese día.

En una audiencia del comité de senado estatal el martes, el oficial de aplicación de la ley en Texas, Steve McCraw, dijo que habían suficientes oficiales y equipo para detener exitosamente al tirador, tres minutos después de que ingresó al edificio.

“Lo único deteniendo un pasillo de oficiales dedicados, de ingresar al salón 111 y 112 (por más de una hora), fue el comandante en escena, quien decidió proteger las vidas de los oficiales, antes que las vidas de los niños”, dijo McCraw. “Los oficiales tenían armas de fuego; los niños no tenían ninguna. Los oficiales tenían protección corporal; los niños no tenían ninguna. Los oficiales tenían entrenamiento. El sujeto no lo tenía.”

McCraw es el director del Departamento de Seguridad Pública de Texas. Su testimonio rompió más de tres semanas de silencio de las autoridades, en relación al tiroteo en masa.

Durante el testimonio de McCraw el martes, culpó al jefe de policía escolar, Pete Arredondo, por esperar a confrontar al tirador en la escuela en Uvalde, enfatizando los comentarios que hizo durante la última actualización pública el 27 de mayo.

“Parezco ser súper crítico del comandante en escena, y no quiero serlo, pero los hechos son los hechos. Se cometieron errores. Nunca debió haber sucedido de esa forma,” dijo McCraw. “Esto retrasó nuestra profesión más de una década, eso hizo.”

SARA DIGGINS/VIA REUTERS / USA TODAY NETWORK El Director de Seguridad Pública del Departamento de Texas utiliza mapas y gráficos para presentar una línea del tiempo del tiroteo de la escuela en la Primaria Robb en Uvalde, al Comité Especial del Senado en Texas, para Proteger a todos Los Texanos durante la audiencia en el Capitolio Estatal de Texas en Austin, Texas, E. U. el 21 de junio, 2022.

El recuento de los hechos oficiales acerca de lo que sucedió durante el tiroteo del 24 de mayo ha cambiado numerosas veces – y lo hizo una vez más, el martes.

En una entrevista con el Texas Tribune anteriormente, este mes, Arredondo dijo que esperó a confrontar al tirador más de una hora, ya que no podía encontrar una llave para abrir el salón de clases en donde se encontraba. Arredondo también le dijo al Tribune que no se consideraba el comandante de incidentes durante el tiroteo.

Una línea del tiempo compilada por DPS, basada en los registros de despacho y cámaras de vigilancia corporales, y cámaras de seguridad, confirmaban que Arredondo había buscado una llave, en repetidas ocasiones.

Pero McCraw dijo que esa misma evidencia revela que la puerta del salón de clases podría haberse abierto en cualquier momento – porque la puerta nunca estuvo cerrada. Dijo que los videos muestran al tirador caminando dentro del salón, regresando al pasillo, y después nuevamente al salón.

“Él no tenía una llave, y no podía cerrarlo por dentro. Así que, la puerta estaba sin seguro,” dijo McCraw. “Hemos regresado y revisado nuestras entrevistas. ¿Y (preguntado) si alguien tocó la puerta e intentó abrir?... Y claro, nadie lo hizo.”

McCraw dijo que los empleados de la escuela están conscientes de que la puerta del salón de clases estaba funcionando mal, ya que se había ingresado al menos una solicitud de mantenimiento para arreglar el seguro.

También testificó que el esposo de Eva Mireles – una de las dos maestras que perdieron la vida durante el tiroteo en Uvalde – intentó ingresar al salón de clases en el día del tiroteo, pero fue detenido por los oficiales y escoltado fuera de las instalaciones. Ruben Ruiz fue uno de los oficiales del CISD de Uvalde en la escena. Intentó ingresar al salón después de recibir una llamada de Mireles diciendo que había recibido un disparo.

El testimonio de McCraw duró horas, el martes, con múltiples senadores haciendo preguntas, incluyendo el Senador Roland Gutierrez, quien representa a Uvalde.

McCraw le dijo a Gutierrez que existían “tantos como 91” oficiales DPS en la zona, alrededor del edificio escolar, antes de que los oficiales confrontaran al tirador.

Gutierrez le preguntó a McCraw cuál tiene prioridad: la cadena de mando, o el protocolo de tirador activo, para confrontar inmediatamente al tirador.

McCraw dijo que el protocolo de tirador activo siempre tiene prioridad, pero no coincide en que otra agencia debiera haberlo hecho.

Regresando a Uvalde, durante una reunión de consejo de la ciudad el martes por la tarde, el Alcalde Don McLaughlin criticó lo que dijo McCraw. McLaughlin dijo que los organismos le habían pedido mantenerse lejos de la investigación, pero que no podía permanecer en silencio más tiempo.

“¿Qué tipo de farsa tienen en Austin hoy?” dijo McLaughlin. “Vimos el programa de Bozo el payaso en el Senado hoy, con ya saben, McCraw mostrándose en pasarela ahí y dando respuestas para las que aún no tienen hechos.”

Omar Ornelas/El Paso Times/USA TODAY NETWORK via Reuters Co / X02835 Alcalde de Uvalde Don McLaughlin, escucha al gobernador de Texas, Greg Abbott hablar durante una conferencia de prensa en Uvalde, Tex., el 27 de mayo, 2022.

A principios de junio, McLaughlin reconoció a los reporteros, que no le había pedido a su propio jefe de policía de la ciudad un resumen de lo que sucedió ese día.

El jefe de policía del CISD de Uvalde, Pete Arredondo, continúa encontrándose en el centro de las críticas, pero no ha estado disponible para preguntas públicas. Arredondo, quien recientemente fue nombrado en el consejo de la ciudad, no ha asistido a una reunión del consejo de la ciudad. Si no asiste una vez más, podría ser removido.

El miércoles, el Sen. Gutierrez anunció que demandará a DPS, para obtener acceso a los registros relacionados con el tiroteo que las organizaciones de ley han mantenido en secreto, y que podrían dar la verdad acerca de lo que sucedió.

“Desde el inicio, la respuesta a esta terrible tragedia de arma de fuego, se ha encontrado llena de desinformación, y mentiras por parte de nuestro gobierno. El primer día después del tiroteo, el Gobernador Abbott nos dijo que, sin la rápida respuesta de los oficiales, esta situación habría sido peor. Esa fue una de diversas narrativas políticas que resultaron ser información falsa. Los reportes desde ese día han revelado más de la verdad,” dijo Gutierrez en un comunicado anunciando la demanda.

Gutierrez dijo que se le ha negado el acceso, ilegalmente, a los registros relacionados con el tiroteo.

“Por más de 40 minutos agonizantes, los estudiantes y maestros morían en los salones de clases, llamando sin esperanza al 9-1-1 mientras la fuerza pública se detenía y esperaban llaves, a pesar de contar con al menos 3 escudos balísticos y una herramienta para ingreso, en el sitio. Al no tener sentido común en relación a las medidas de seguridad contra armas de fuego para prevenir atrocidades como esta, el estado de Texas le falló a 21 Texanos, a sus familias, y a incontables más que se vieron afectados por la tragedia,” dijo. “No debemos fallarle a estas familias otra vez con falsedades y desinformación.”

Incluso con las revelaciones más recientes, aún hay muchas preguntas sin responder.

Los residentes de Uvalde han sabido desde hace semanas, que la respuesta de las autoridades al tiroteo, estuvo mal. En una reunión de la mesa directiva escolar el lunes, pidieron que alguien se haga responsable.

Jesus Rizo Jr. dijo que no comprendía por qué el jefe de policía de distrito no había sido suspendido hasta que la investigación fuera completada.

“Los niños que no sobrevivieron, ya no escuchamos sus voces. Pero les prometo una cosa: hablaremos por ellos. Escucharán su voz mediante nosotros, hasta que alguien sea responsable,” dijo Rizo.

Brett Cross le dijo a la mesa directiva escolar que le estaban fallando a la ciudad, al mantener a Pete Arredondo en el personal. Cross es el tío de Uziyah Garcia, uno de los 19 niños fallecidos en el tiroteo.

“La inocencia no se esconde. La inocencia no cambia su historia. Pero la inocencia sí murió el 24 de mayo en la Primaria Robb,” dijo Cross. “No solo las víctimas, cada sobreviviente, cada niño que escuchó esos disparos, cada niño que corrió de esa escuela, cada maestro que se paró valientemente en frente de sus niños.”

Cross dijo que es aterrador que alguien , incapaz de tomar decisiones que habrían salvado vidas, siga trabajando para el distrito.

Lyliana Garcia, la hija de 16 años de la maestra Irma Garcia, dijo que ella y sus tres hermanos ahora son huérfanos, por una “falta de debida diligencia.”

Dijo que su hermana de 12 años es la que más ha perdido de todas – le fue robada la oportunidad de bailar con sus padres en su quinceañera.

“Me gustaría compartir una frase de uno de los llantos agonizantes de mi hermanita. Ella dijo, “Mi mamá murió protegiendo a sus estudiantes. ¿Pero quién protegía a mi mamá?” Esto siempre me atormentará, y siempre debería atormentarlos a todos ustedes,” dijo Luliana.

Marian Navarro y Sergio Martínez-Beltrán contribuyeron a esta historia.