Lee esta historia en inglés.

La Representante Demócrata de Texas, Donna Howard, afirma que cree que los legisladores al menos podrían añadir excepciones para casos de violación e incesto a la prohibición casi total del aborto en el estado durante la próxima sesión legislativa.

Pero su objetivo final es mucho más ambicioso: derogar la prohibición por completo y eliminar décadas de restricciones al aborto impuestas en Texas antes de que la Corte Suprema de Estados Unidos anulara el caso Roe v. Wade.

"Creo que podemos lograrlo", dijo Howard sobre las excepciones por violación e incesto durante una entrevista en el programa The Source de Texas Public Radio. Estimó que el 85% de la población apoya dichas excepciones.

La victoria rotunda de los Demócratas en las elecciones del 3 de noviembre les dieron el control de la gubernatura y de la Cámara de Representantes de Texas, creando la mejor oportunidad en décadas para reformar las leyes estatales sobre el aborto.

Howard, Demócrata de Austin, ha presentado una iniciativa que derogaría las prohibiciones del aborto en Texas, incluida la ley estatal sobre dicho procedimiento médico a las seis semanas y su prohibición posterior al caso Roe v. Wade.

"El proyecto de ley que presenté es una derogación total, con la idea de que es hora de reiniciar, derogar y reiniciar, y devolver estas decisiones al médico, que se tomen entre la mujer y el médico", afirmó Howard.

Su propuesta también eliminaría las restricciones promulgadas mientras el aborto seguía estando protegido constitucionalmente, incluidas las ecografías obligatorias, los períodos de espera y los requisitos de que las clínicas de aborto cumplan con los estándares asociados con los centros quirúrgicos ambulatorios, como las especificaciones para los quirófanos y los pasillos.

Howard argumenta que esas regulaciones fueron diseñadas para obstaculizar el acceso al aborto en lugar de mejorar la seguridad de las pacientes.

"Han sido sesión tras sesión, otro obstáculo, otro obstáculo, otro obstáculo", reclamó Howard.

Actualmente, Texas prohíbe casi todos los abortos, con excepciones limitadas que implican graves amenazas para la vida o la salud de la paciente embarazada. No existen excepciones por violación o incesto. Los opositores al derecho al aborto sostienen que estas restricciones son necesarias para proteger a los niños no nacidos.

El mayor obstáculo para la propuesta de Howard sigue siendo el Senado de Texas, controlado por Republicanos, donde los legisladores han defendido sistemáticamente las restricciones al aborto en el estado. Los Republicanos ocuparán 19 de los 31 escaños de la cámara cuando se reúna la Legislatura.

No obstante, Howard afirmó creer que algunos Senadores Republicanos podrían apoyar reformas más limitadas, incluyendo excepciones para casos de violación, incesto y ciertas anomalías fetales graves. También busca una mayor protección para los médicos que tratan complicaciones del embarazo.

"Creo que podemos encontrar puntos en común en muchos de estos temas", señaló Howard.

El reto político consistirá en equilibrar el objetivo de los Demócratas de restablecer el derecho al aborto con la oposición Republicana que se niega a modificar leyes que consideran protecciones esenciales para la vida fetal.

Howard reconoce que la derogación total enfrenta una oposición sustancial, pero ve una oportunidad para que haya avances gradualmente.

"Veamos dónde podemos encontrar puntos en común para avanzar en esto y permitir que las mujeres vuelvan a tener acceso a la salud con sus médicos", consideró.

La 90ª Legislatura de Texas tiene previsto reanudar la sesión el 12 de enero de 2027.

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

TPR fue fundado y es apoyado por nuestra comunidad. Si usted valora nuestro compromiso con los más altos estándares de periodismo responsable y puede hacerlo, por favor considere hacer su regalo de apoyo hoy.