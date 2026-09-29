Opositores en San Antonio presionan al Ayuntamiento para que impugne proyecto de un centro de detención del ICE.

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El comisionado del condado de Bexar, Tommy Calvert, y un sacerdote de San Antonio instan a la ciudad a considerar acciones legales contra un centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE son sus siglas en inglés) que se planea construir en el lado este de la ciudad. Están organizando una marcha para el sábado para presionar por esta causa. La alcaldesa Gina Ortiz Jones afirma que está buscando respuestas del ICE antes de que el Concejo Municipal decida qué medidas tomar.

En enero, el ICE compró un almacén en 542 SE Loop 410 por 66.1 millones de dólares. La agencia ha declarado que espera albergar allí entre 1,000 y 1,500 personas diariamente durante los trámites de inmigración, y que su inauguración está prevista para el próximo invierno.

En una carta enviada a Jones en junio, el director interino del ICE indicó que la agencia revisaría sus diseños con funcionarios municipales y empresas de servicios públicos, y que recabaría las inquietudes de la comunidad. Añadió que el ICE planeaba renovar el edificio para albergar a los detenidos de forma segura y humana.

Sin embargo, Calvert declaró al programa "The Source" de Texas Public Radio que el gobierno local y el condado deberían examinar si el ICE ha cumplido con la Ley Nacional de Política Ambiental. También planteó interrogantes sobre la capacidad de los sistemas de agua y alcantarillado y si los residentes han tenido la oportunidad de expresar sus opiniones.

“Creo que es muy importante que al menos ralenticemos esto y nos aseguremos de que los procesos se lleven a cabo”, dijo Calvert. “Eso no garantiza que podamos detenerlo por completo”.

Otras jurisdicciones han impugnado la conversión de almacenes por motivos medioambientales. Demandas y órdenes administrativas han retrasado algunos proyectos. El gobierno federal es propietario del terreno en el East Side, lo que limita la capacidad de la ciudad para utilizar las normas de zonificación locales y detener la construcción.

El padre Jimmy Drennan, párroco de la iglesia católica de Santa Margarita María, afirmó que las medidas de control migratorio ya están afectando a las familias de su parroquia. Indicó que los padres de familia temen que sus hijos puedan ser detenidos y que las escuelas de la zona están perdiendo alumnos.

“Ha generado una terrible sensación de miedo en toda la zona este y sureste de San Antonio”, explicó Drennan.

“Nuestros padres y familiares están preocupados, y en muchos casos, aterrorizados, de que sus hijos sean detenidos de camino a sus institutos y acaben en ese centro de detención”, expuso.

Drennan agregó que la comunidad local debe manifestarse y expresar su oposición colectiva a la presencia del ICE en San Antonio.

“Lo que tenemos que hacer es generar indignación entre los ciudadanos de San Antonio en todos nuestros distritos y en todo el condado del sur de Texas”, expresó.

Al preguntarle si el Ayuntamiento de San Antonio podría hacer más para evitar la apertura del centro de detención de ICE, Drennan respondió: "Por supuesto".

Drennan y Calvert quieren que la marcha reúna a los residentes y presione a los abogados de la ciudad y del condado para que evalúen posibles demandas legales.

Según informaron, los manifestantes se reunirán en la escuela secundaria Davis, en East Houston Street, a las 8 de la mañana del sábado 3 de octubre, y comenzarán a caminar hacia las instalaciones del ICE a las 9 de la mañana.

Drennan lo describió como una manifestación pacífica y de oración.

Pero Calvert aseguró que están tratando de presionar a los funcionarios locales para que tomen todas las medidas legales posibles para impedir que el centro de detención del ICE entre en funcionamiento.

“Parte de lo que intentamos hacer el 3 de octubre es una marcha que realmente presione al fiscal de distrito, a la división civil y a la oficina del abogado de la ciudad para que presenten una demanda”, precisó Calvert.

Ortiz Jones declaró a "The Source" que solicitó al director interino del ICE información sobre el estado de cualquier evaluación ambiental, cómo la agencia planea gestionar los permisos municipales y cómo recabará y considerará la opinión pública. Solicitó una respuesta antes del 30 de septiembre.

“Hemos fijado como fecha límite el 30 de septiembre para revisar las respuestas recibidas y, posteriormente, determinar qué es lo más conveniente para nuestra comunidad”, declaró la alcaldesa. Añadió que el consejo municipal analizaría entonces las opciones disponibles.

Jones aseguró que el gobierno federal no se ha comunicado con la ciudad acerca de las operaciones del ICE y sus planes para el centro de detención del ICE.

“Lamentablemente, el DHS no ha mostrado mucha transparencia sobre este tema, a pesar de nuestras numerosas solicitudes de información”, señaló Jones.

El reciente tiroteo en el que un agente del ICE disparó a un repartidor de DoorDash en Austin ha intensificado el debate sobre el propuesto centro de detención en San Antonio.

Wilber Rafael Garcés Pérez, un venezolano de 28 años, resultó herido durante un enfrentamiento con agentes del ICE.

Garcés Pérez resultó herido de bala en la nuca. Fue trasladado a un hospital y posteriormente puesto bajo custodia del ICE. Declaró que sentía dolor, que aún tenía una bala alojada en la espalda y que no recibía la atención médica adecuada.

Su abogado informó más tarde que había regresado a un hospital para recibir tratamiento tras sufrir parálisis en el lado izquierdo.

El Departamento de Seguridad Nacional ha declarado que está sujeto a una orden de expulsión definitiva, pero ha ofrecido pocos detalles públicos sobre por qué un agente abrió fuego contra Garcés Pérez.

Drennan, ex oficial de la policía de San Antonio, expresó su preocupación por el tiroteo y cuestionó cómo se seleccionan y entrenan los agentes del ICE. El caso se ha convertido en otro foco de atención para los opositores al centro de detención del East Side, quienes temen las consecuencias que la ampliación de la detención y la represión podrían tener para las familias locales.

“En San Antonio, debemos recordar que las primeras personas en ese centro de detención serán miembros de nuestra comunidad. Veremos a las personas con las que nos sentamos en la iglesia, en la escuela, en nuestros lugares de trabajo y con las que hemos crecido”, anotó Drennan.

Se espera que Garcés Pérez comparezca el miércoles 30 de septiembre ante un tribunal federal de San Antonio para una audiencia de hábeas corpus. Una petición de hábeas corpus solicita a un tribunal que examine el fundamento legal para mantener a una persona bajo custodia; esto es independiente de la investigación del tiroteo.

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

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