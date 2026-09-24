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La tormenta tropical Polo descargará fuertes lluvias en el suroeste de México, pero no se prevé que afecte el tiempo en San Antonio esta semana, según informa el Centro Nacional de Huracanes.

Las perturbaciones tropicales siguen siendo una de las mejores posibilidades de lluvia para la ciudad, más allá del aumento en la actividad de frentes fríos previsto para octubre. La temporada de huracanes del Atlántico, que comenzó el 1 de junio, finaliza el 30 de noviembre.

El Servicio Meteorológico Nacional informa que septiembre en San Antonio probablemente terminará como empezó: inusualmente caluroso y seco. Las lluvias de julio son un recuerdo lejano, y el pequeño superávit de precipitaciones de la ciudad para el año podría desaparecer por completo pronto. Los cambios en la sequía observados este año han regresado: los dos tercios del norte del condado de Bexar figuran como anormalmente secos según el Monitor de Sequía de EE.UU., y el tercio sur del condado figura en condiciones de sequía moderada.

Desde el 1 de enero, han caído poco menos de 27 pulgadas de lluvia en el Aeropuerto Internacional de San Antonio, aproximadamente tres pulgadas por encima del promedio del año hasta la fecha.

Se prevé que las temperaturas máximas diurnas de esta semana se mantengan por debajo de los 100 grados, pero seguirán siendo inusualmente cálidas, alcanzando los 95 y 99 grados. Sin embargo, ya no se mantienen las alertas por calor emitidas durante gran parte de la semana pasada. Las temperaturas al amanecer esta semana rondarán los 75 grados.

Las mayores probabilidades de lluvia en San Antonio esta semana se darán el martes por la noche, entre las 10 p.m. y la 1 a.m., pero se espera que menos de una cuarta parte del área vea caer alguna gota de lluvia.

La ola de calor de septiembre se debe a una persistente cresta de alta presión que reduce las probabilidades de lluvia y la brisa. Los meteorólogos pronostican que una masa de aire más seco podría llegar a San Antonio desde el noreste el viernes o el sábado, lo que al menos disminuirá ligeramente la humedad y las temperaturas nocturnas.

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

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