Nuevas leyes de Texas amplían los derechos de reparación de electrónicos, regulan a los vendedores de paneles solares y reconocen el oro como dinero.

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Las leyes de Texas que entrarán en vigor el 1 de septiembre tienen la finalidad de establecer la forma en que los consumidores repararán dispositivos electrónicos, reforzar la supervisión de las ventas de paneles solares residenciales y permitir que ciertas formas de oro y plata se utilicen como moneda de curso legal.

El proyecto de ley 2963 de la Cámara de Representantes crea un "derecho limitado para la reparación" de equipos electrónicos digitales. Exige a los fabricantes que proporcionen a los propietarios y a los talleres de reparación independientes las piezas, herramientas y documentación disponibles para los talleres de reparación autorizados "en condiciones justas y razonables".

"Esta ley representa un gran avance", afirmó Nathan Proctor, director sénior de la campaña "Derecho a Reparar" de US PIRG. "Permite a los texanos acceder a piezas, herramientas y demás elementos necesarios para reparar aparatos electrónicos modernos".

La ley abarca los aparatos electrónicos de consumo con un precio mayorista de al menos 50 dólares, pero solo aplicará a los equipos que se ofrecieron originalmente para la venta en Texas a partir del 1 de septiembre. Por consiguiente, los dispositivos que ya estaban en el mercado antes de esa fecha no estarán cubiertos.

La medida también incluye numerosas exenciones, entre ellas muchos vehículos motorizados, maquinaria agrícola, dispositivos médicos, consolas de videojuegos, grandes electrodomésticos, maquinaria pesada y ciertos productos relacionados con la ciberseguridad.

Los pequeños electrodomésticos de encimera no están incluidos en la exención para electrodomésticos domésticos. El fiscal general de Texas puede aplicar la ley, pero esto no otorga a los consumidores el derecho a demandar por infracciones.

"Defendemos firmemente el derecho a reparar todo", dijo Proctor. "En Texas, hubo un claro consenso sobre los aparatos electrónicos personales". Añadió que los legisladores de Texas podrían ampliar el derecho a reparar, como en otros estados, si suficientes votantes dejan claro que eso es lo que quieren.

Otro cambio que entrará en vigor el 1 de septiembre es el requisito de registro establecido por el Proyecto de Ley del Senado 1036, la Ley Reguladora de Minoristas de Energía Solar Residencial. Los vendedores de sistemas solares residenciales ahora deben registrarse ante el Departamento de Licencias y Regulaciones de Texas y trabajar para un minorista de energía solar registrado. Los minoristas que empleen o contraten a vendedores también deben registrarse.

Ann Baddour, de la organización sin fines de lucro Texas Appleseed, afirmó que las disposiciones de rendición de cuentas contribuyen en gran medida a abordar muchos de los problemas que vimos en el mercado antes de la sesión legislativa más reciente.

Texas Appleseed examinó las quejas presentadas entre 2018 y 2024 e informó sobre denuncias de firmas falsificadas, promesas engañosas, condiciones de financiación no reveladas, gravámenes y paneles que se pagaron pero nunca se instalaron. Según la organización, las quejas relacionadas con paneles solares presentadas ante la fiscalía general aumentaron un 818% entre 2018 y 2023, mientras que las presentadas ante el departamento de licencias aumentaron un 576%.

"Escuchamos un sinfín de historias de personas de ochenta y tantos años con préstamos de 100,000 dólares para paneles solares", planteó Baddour, describiendo obligaciones que les causaron graves dificultades financieras.

La mayor parte de la Ley SB 1036, incluido el requisito de que los contratos permitan a los compradores o arrendatarios cancelarlos en un plazo de cinco días hábiles, entró en vigor el 1 de septiembre de 2025. Sin embargo, los requisitos de registro de vendedores y minoristas, junto con las disposiciones relativas a la aplicación de la ley, entran en vigor este año.

El proyecto de ley 1056 de la Cámara de Representantes, presentado por el legislador estatal Republicano Mark Dorazio de San Antonio, reconoce las monedas de oro y plata producidas por particulares que cumplan los requisitos como moneda de curso legal en Texas a partir del 1 de septiembre.

El metal precioso debe estar marcado con su peso y pureza, y no puede llevar marcas que sugieran que fue emitido por un gobierno. Ninguna persona, empresa u organismo gubernamental estará obligado a aceptarlo.

Dorazio ha promovido la medida como una forma de convertir los metales preciosos en dinero funcional y proporcionar una reserva de valor alternativa.

"¿Cómo se supone que voy a comprar comida o echar gasolina a mi auto con un lingote de oro?", cuestionó Dorazio durante una audiencia legislativa. "Afortunadamente, la tecnología ya está disponible y permite pagar bienes y servicios con una tarjeta de oro, con la comodidad de una tarjeta de débito".

Sin embargo, ese componente de pago electrónico no entrará en vigor el 1 de septiembre. Las disposiciones que autorizan los sistemas respaldados por lingotes depositados en el Depósito de Lingotes de Texas entran en vigor el 1 de mayo de 2027, y su implementación dependerá de las decisiones del contralor estatal.

El cambio del 1 de septiembre se limita a reconocer el oro y la plata físicos que cumplan los requisitos como moneda de curso legal.

Dorazio aclaró que el proyecto de ley protege a los texanos al convertir el oro y la plata en dinero funcional. Sus partidarios consideran que los metales preciosos son una protección contra la inflación, mientras que el alcance práctico de la ley dependerá de la aceptación voluntaria y del posterior desarrollo del sistema de transacciones electrónicas.

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

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