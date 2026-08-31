Los residentes del West Side intentan recuperarse tras poderosa tormenta en San Antonio.

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Una potente tormenta eléctrica con fuertes ráfagas azotó San Antonio la noche del viernes, trayendo consigo vientos destructivos en línea recta, lluvias torrenciales, relámpagos e inundaciones repentinas a algunas zonas de la ciudad.

Vientos de 50 a 65 mph derribaron árboles y postes de servicios públicos en toda la ciudad, dejando a más de 112,000 clientes de CPS Energy sin electricidad. En el punto más crítico de la tormenta, decenas de miles de personas permanecieron sin electricidad el sábado mientras los residentes comenzaron a limpiar su área y evaluar los daños.

En el West Side de la ciudad, la mañana después de la tormenta trajo consigo una extraña calma, interrumpida por el sonido de las motosierras, los generadores y los vecinos ayudándose unos a otros.

En los barrios cercanos a la calle Zarzamora, las vialidades estaban llenas de ramas y árboles caídos. Algunos habían caído sobre casas y vehículos. Otros habían derribado líneas eléctricas, dejando a los residentes sin luz mientras las temperaturas alcanzaban los 38 grados Celsius.

Para Henry Lee Parrilla, la tormenta supuso una pérdida especialmente grave.

Un nogal de aproximadamente 100 años de antigüedad cayó sobre su casa en la calle Morales, una casa que había sido de su madre, destrozando parte del tejado.

Mientras los trabajadores cortaban el enorme árbol, trozo a trozo, en el techo de la casa el sábado por la mañana, Parrilla observaba los daños.

"Está a la vista, es la Madre Naturaleza", dijo.

Yvette Benavides / TPR Un grupo de hombres intenta retirar un enorme nogal que fue derribado por las tormentas repentinas que azotaron la zona el 28 de agosto de 2026.

Mientras los hombres, empapados en sudor, trabajaban en el árbol, otros residentes intentaban encontrar la manera de soportar el calor sin electricidad.

En la calle Monterey, Johnny Garcia y su familia instalaron una mesa en el jardín delantero y se dispusieron a comer pollo frito para llevar del restaurante Bill Miller. Sentarse al aire libre les brindó un respiro del calor, con sombra y brisa que la casa no tenía.

"Sí, hace muchísimo calor ahorita; por suerte, tenemos sombra y todo. Y la brisa se siente bien", expresó Garcia. "La verdad es que ahora mismo estamos contentos de estar aquí porque la tormenta acaba de arrancar el techo de la casa".

La meteoro tumbó el techo de la parte trasera de la casa de su suegra.

Garcia dijo que los miembros de la familia se habían reunido para ayudar con la limpieza y comenzar a reparar los daños.

"Mis hermanos, mis sobrinos. Están aquí ayudándome, limpiando las habitaciones, ya sabes, remodelando", agregó.

Garcia no estaba en casa cuando la tormenta arreció con toda su fuerza. Se encontraba en su casa, a un par de cuadras de distancia, el viernes por la noche cuando recibió una llamada de su suegra.

"Ella me dijo: 'Oye, ¡toda la casa está temblando!'", recordó Garcia.

Él fue a ver cómo estaba la familia y encontró daños considerables.

"Efectivamente, su habitación, el baño, el cuarto de lavado y la cocina estaban completamente destrozados", narró. "Con eso estamos lidiando ahora mismo".

Para las familias cuyas casas seguían en pie, la pérdida de electricidad fue otro desafío.

Una madre que prefirió no dar su nombre estaba sentada afuera con sus tres hijos. Sin electricidad, la familia intentaba refrescarse en el porche.

Ella le expresó a TPR en español que no tenían electricidad. "No tenemos luz", comentó.

Añadió que le preocupaba que no se restableciera el suministro eléctrico durante días. También le inquietaba si sus hijos podrían ir al colegio el lunes.

Añadió que la escuela está a solo cuatro cuadras y que, a menos que se restablezca la electricidad, no habrá clases.

La tormenta también obligó a los negocios locales a improvisar. Sin electricidad, algunos comerciantes tuvieron que decidir si cerrar (muchos en la zona cerraron el sábado) o encontrar otra manera de seguir adelante.

En la barbería Misfit de la calle Martin, el propietario Juan Martinez optó por seguir trabajando, aunque para ello tuvo que sacar su silla de barbero al exterior.

"Son tiempos difíciles, pero uno quiere verse bien", consideró Martinez.

Cerrar el negocio no era algo que Martinez se planteara seriamente.

"Soy dueño de un negocio y mientras esté aquí demostrándoles a mis muchachos, con o sin energía, aún podemos hacerlo", afirmó. "Aún podemos lograrlo".

Martinez trasladó una silla de barbero al exterior de la barbería, bajo un toldo que proporcionaba algo de sombra, y se puso a trabajar.

Yvette Benavides / TPR La barbería The Misfit, situada en el West Side de San Antonio. Su propietario y barbero, Juan Martínez, abrió el negocio para sus clientes como de costumbre —en el exterior—, a pesar de no contar con electricidad en el interior del local. Unas fuertes tormentas ocurridas el 28 de agosto de 2026 causaron daños en viviendas de la zona.

Había un poco de viento, precisó, y eso fue suficiente para seguir adelante.

Según Martinez, sus clientes estaban adoptando un enfoque similar.

"Es duro, es una locura, es difícil, pero al final del día, todos dicen que tenemos que adaptarnos a las circunstancias. Tenemos que mantener una actitud positiva".

Sin embargo, los daños en el vecindario eran imposibles de ignorar.

"Estos árboles son viejos, y se ven, y los árboles están sobre los vehículos, los cables de alta tensión están caídos, hay un par de casas donde los techos se han hundido, los techos han sido arrancados, ahorita es una locura", enfatizó Martinez.

Aun así, aseguró que el West Side tiene algo que puede ayudar a los residentes a superar los momentos difíciles: un fuerte sentido de comunidad.

"Siento que como comunidad podemos unirnos", planteó.

Para Martinez, ese espíritu está ligado al propio barrio. Nació y creció en el West Side y cree que su historia y sus raíces dan a los residentes un sentido de identidad.

"Eso es lo que me encanta del West Side", compartió. "Nací y crecí aquí. El West Side tiene historia. Aquí tienes tus raíces. Aquí tienes la base de lo que eres".

Yvette Benavides / TPR Juan Martínez (izquierda) y dos de los barberos de la barbería Misfit. El negocio del West Side permaneció abierto a pesar de llevar sin electricidad desde la noche anterior. 29 de agosto de 2026.

Según Martinez, el West Side ya ha superado tormentas antes, y los residentes siempre han encontrado la manera de recomponerse y seguir adelante.

Esta vez, eso significó cortar árboles caídos, limpiar casas dañadas, encontrar maneras de mantenerse fresco sin electricidad y, para un barbero local, sacar la silla al exterior y seguir trabajando.

La tormenta dejó muchos destrozos.

Para Martinez, eso no mermó la determinación del West Side de seguir adelante, y lucir bien mientras se recupera.

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

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