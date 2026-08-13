La calidad del aire en San Antonio podría estar contribuyendo a la tos y los estornudos

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El pronóstico para San Antonio hasta bien entrada la próxima semana sigue siendo soleado y caluroso, ya que una cresta subtropical se asienta sobre el sureste de Estados Unidos.

Y ahora el polvo del Sahara elevará aún más el índice de calor e incomodidad.

La Comisión de Calidad Ambiental de Texas (TCEQ, por sus siglas en inglés) informa que la concentración de polvo debería alcanzar niveles lo suficientemente altos como para ayudar a que la calidad del aire de San Antonio se sitúe en el extremo inferior del rango "moderado" el jueves y el viernes, lo que significa que la mayoría de las personas sanas no se verán gravemente afectadas por dicho fenómeno climatológico.

Eso no significa que todo esto no pueda, en conjunto, causar al menos una pequeña molestia.

El polvo no es el único irritante que reduce la calidad del aire de la ciudad. La TCEQ informa que el ozono y el humo de los incendios forestales en el noroeste del Pacífico, el sur de la Columbia Británica, la región de las Montañas Rocosas y la quema agrícola en partes de Texas, Luisiana y Nuevo México también contribuyen a la mezcla de contaminantes atmosféricos.

Mientras tanto, los alérgenos, como el polen de las gramíneas y las malas hierbas, se encuentran actualmente en niveles moderados en San Antonio.

La cresta subtropical está contribuyendo a que las temperaturas máximas y los índices de calor alcancen o superen los 100 grados Farenheit la próxima semana.

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

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