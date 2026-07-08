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El Museo Witte celebra su centenario con un homenaje en el Holiday River Parade

Texas Public Radio | By Saile Aranda
Published July 8, 2026 at 6:44 PM CDT
Marc Cross, dealer principal at Jordan Ford speaks at the announcement of the Witte Museum as Grand Marshal of the 45th Ford Holiday River Parade and Lighting Ceremony on July 7, 2026
Saile Aranda
/
TPR
Marc Cross, concesionario principal de Jordan Ford, interviene durante el anuncio del nombramiento del Museo Witte como Gran Mariscal del 45.º Desfile Navideño del Río Ford y Ceremonia de Iluminación, el 7 de julio de 2026.

Lee esta historia en inglés.

El Museo Witte fue designado Gran Mariscal del 45º desfile navideño conocido como el Ford Holiday River Parade y la Ceremonia de Iluminación, con motivo de la celebración de su centenario.

“Este reconocimiento es una celebración del Museo Witte, de San Antonio y de las personas que han contribuido a su desarrollo a lo largo del último siglo”, declaró Michelle Cuellar Everidge, directora ejecutiva y presidenta del Museo Witte. “Desde que abrimos nuestras puertas en 1926, generaciones de familias han visitado el museo para explorar, hacer preguntas, descubrir y crear recuerdos juntos”.

Santa Claus, vestido con una camisa de playa y pantalones cortos de verano, llevó su buzón del Polo Norte al Museo Witte y ayudó a los niños que escribieron y enviaron sus cartas de Navidad en una soleada mañana de julio, el martes.

Santa Claus con su atuendo de verano.
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Santa Claus con su atuendo de verano.
Saile Aranda / TPR
Los niños escriben cartas a Santa Claus.
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Los niños escriben cartas a santa claus.
Saile Aranda / TPR

El presidente y director ejecutivo de Visit San Antonio, Mario Bass, felicitó a Witte por ser el Gran Mariscal de este año.

“Al honrar al Museo Witte como nuestro Gran Mariscal, conmemoramos a una organización que ha ayudado a contar la verdadera historia de San Antonio”, señaló Bass. “Felicitamos al Witte por sus 100 años de preservación, difusión e inspiración del aprecio por la gente, nuestras culturas y la historia que ha dado forma a nuestra comunidad”.

CEO and president of the Witte Museum Michelle Cuellar Everidge speaks at the Mays Family Center during the announcement of the Witte as grand marshal for the 45th Ford Holiday River Parade on July 7, 2026
Saile Aranda
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TPR
Michelle Cuellar Everidge, presidenta y directora ejecutiva del Museo Witte, interviene en el Mays Family Center durante el anuncio de que el Witte será el gran mariscal del 45.º Desfile Navideño del Río Ford el 7 de julio de 2026.

El tema del desfile de este año es "Los deseos navideños se hacen realidad".

“La conexión entre ‘Los deseos navideños se hacen realidad’ y el Museo Witte, que festeja su centenario, nos pareció especialmente apropiada. Ambas celebraciones fomentan la creación de una experiencia memorable, inspiran la imaginación y unen a las familias”, expresó Roslyn Castañeda, directora de operaciones de River Walk en Visit San Antonio.

El evento del Ford Holiday River Parade tendrá lugar el 27 de noviembre de 2026 a las 18:00 horas a lo largo del River Walk en San Antonio. Los ya están a la venta en thesanantonioriverwalk.com

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom. 

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Saile Aranda
Saile Aranda graduated from Texas A&M University-San Antonio with a Bachelor’s in Communications in May 2025. She completed a photography internship at Texas Public Radio. She won Texas Intercollegiate Press Association awards as part of The Mesquite newspaper and El Espejo magazine. She enjoys visiting small towns and reading books in her free time. Saile is now a freelance photographer and journalist eager to capture the essence of the city of San Antonio.
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