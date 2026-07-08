El Museo Witte celebra su centenario con un homenaje en el Holiday River Parade

Lee esta historia en inglés.

El Museo Witte fue designado Gran Mariscal del 45º desfile navideño conocido como el Ford Holiday River Parade y la Ceremonia de Iluminación, con motivo de la celebración de su centenario.

“Este reconocimiento es una celebración del Museo Witte, de San Antonio y de las personas que han contribuido a su desarrollo a lo largo del último siglo”, declaró Michelle Cuellar Everidge, directora ejecutiva y presidenta del Museo Witte. “Desde que abrimos nuestras puertas en 1926, generaciones de familias han visitado el museo para explorar, hacer preguntas, descubrir y crear recuerdos juntos”.

Santa Claus, vestido con una camisa de playa y pantalones cortos de verano, llevó su buzón del Polo Norte al Museo Witte y ayudó a los niños que escribieron y enviaron sus cartas de Navidad en una soleada mañana de julio, el martes.

1 of 2 — WitteGrandMarshal_sailearanda2026-4.jpg Santa Claus con su atuendo de verano. Saile Aranda / TPR 2 of 2 — WitteGrandMarshal_sailearanda2026-1.jpg Los niños escriben cartas a santa claus. Saile Aranda / TPR

El presidente y director ejecutivo de Visit San Antonio, Mario Bass, felicitó a Witte por ser el Gran Mariscal de este año.

“Al honrar al Museo Witte como nuestro Gran Mariscal, conmemoramos a una organización que ha ayudado a contar la verdadera historia de San Antonio”, señaló Bass. “Felicitamos al Witte por sus 100 años de preservación, difusión e inspiración del aprecio por la gente, nuestras culturas y la historia que ha dado forma a nuestra comunidad”.

Saile Aranda / TPR Michelle Cuellar Everidge, presidenta y directora ejecutiva del Museo Witte, interviene en el Mays Family Center durante el anuncio de que el Witte será el gran mariscal del 45.º Desfile Navideño del Río Ford el 7 de julio de 2026.

El tema del desfile de este año es "Los deseos navideños se hacen realidad".

“La conexión entre ‘Los deseos navideños se hacen realidad’ y el Museo Witte, que festeja su centenario, nos pareció especialmente apropiada. Ambas celebraciones fomentan la creación de una experiencia memorable, inspiran la imaginación y unen a las familias”, expresó Roslyn Castañeda, directora de operaciones de River Walk en Visit San Antonio.

El evento del Ford Holiday River Parade tendrá lugar el 27 de noviembre de 2026 a las 18:00 horas a lo largo del River Walk en San Antonio. Los ya están a la venta en thesanantonioriverwalk.com

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

TPR fue fundado y es apoyado por nuestra comunidad. Si usted valora nuestro compromiso con los más altos estándares de periodismo responsable y puede hacerlo, por favor considere hacer su regalo de apoyo hoy.