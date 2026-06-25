La Biblioteca Pública de San Antonio lanza programa piloto de puntos de acceso Wi-Fi

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La Biblioteca Pública de San Antonio (SAPL son sus siglas en inglés) está lanzando un programa piloto que tiene como objetivo ampliar el acceso a Internet y reducir la brecha digital local.

La ciudad de San Antonio llevó a cabo un estudio en la era de la pandemia que reveló que algunas zonas de los lados este, oeste y sur de la ciudad tenían acceso limitado a internet de alta velocidad.

Esta nueva iniciativa, financiada con una subvención de 200,000 dólares de Methodist Healthcare Ministries of South Texas, Inc., proporcionará 1,000 dispositivos Wi-Fi gratuitos a los residentes de estas zonas donde el acceso a banda ancha ha sido escaso.

Los dispositivos estarán disponibles en 10 sucursales, entre ellas:

Bazan

Collins Garden

Cortez

Forest Hills

Las Palmas

Memorial

Mission

Pan American

Schaefer

Westfall

Según los funcionarios, el programa ayudará a proporcionar un mejor acceso a la educación en línea, al desarrollo de la fuerza laboral y a los servicios de atención médica.

"Estos dispositivos reducirán las barreras en algunas de nuestras comunidades más desfavorecidas", declaró el director de la biblioteca, Sukrit Goswami, en un comunicado de prensa. "Proporcionar estos dispositivos en áreas donde sabemos que hay necesidad reduce la brecha digital al brindar a los residentes acceso confiable a internet en casa, en sus desplazamientos o donde lo necesiten".

Los dispositivos de punto de acceso Wi-Fi pueden ser prestados en las 10 bibliotecas participantes por un período de 21 días a los titulares de la tarjeta de biblioteca. Si bien no es posible reservar los dispositivos, se habilitarán listas de espera si todos los dispositivos de una biblioteca específica están prestados.

También se puede acceder a Internet en todas las sedes de SAPL a través de ordenadores de sobremesa y portátiles de uso público ubicados en las instalaciones de la biblioteca.

La conexión Wi-Fi al aire libre estará disponible de 7:30 a 22:30 en los cajones de estacionamiento señalizados y en algunas zonas públicas sin techado.

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

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