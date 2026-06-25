El brote de gripe en Lackland plantea interrogantes sobre la política de vacunación del Pentágono

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El lunes, al menos 222 reclutas se han enfermado durante un brote de gripe en la base aérea de Lackland, en San Antonio. La Fuerza Aérea afirma que lleva tres semanas trabajando para contener el virus.

La Fuerza Aérea explica que el personal médico está aislando y tratando a los reclutas enfermos, vigilando a quienes puedan haber estado expuestos y administrando medicamentos antivirales para contener el brote.

El número de casos reportados el lunes ha ascendido a 222, según el Representante estadounidense Joaquin Castro, Demócrata por San Antonio. A principios de semana, Castro declaró que casi 160 miembros del 37.º Ala de Entrenamiento se habían enfermado.

Castro ha exigido una explicación completa del brote y una investigación sobre la muerte del recluta Keon McDaniel, quien sufrió una emergencia médica durante el contagio. Funcionarios militares señalan que la causa de muerte sigue bajo investigación y no han aclarado si la gripe influyó en el desenlace.

En abril, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, puso fin al requisito de vacunación contra la gripe que regía desde hacía mucho tiempo en el ejército, argumentando que dicha medida debilitaba la preparación militar.

Un portavoz del Pentágono declaró que el cambio de política tenía como objetivo "maximizar la preparación operativa, la letalidad y la generación de fuerza, al tiempo que se protege a las poblaciones en riesgo". El portavoz añadió que el departamento mantiene su compromiso con la salud y la preparación de los miembros del servicio y del personal civil.

La alcaldesa de San Antonio, Gina Ortiz Jones, quien anteriormente se desempeñó como subsecretaria de la Fuerza Aérea, dijo que el brote era evitable.

"Es realmente lamentable que estemos haciendo política con la salud pública de las personas y con cosas como las vacunas", dijo Jones a The Source" , de TPR. También criticó lo que describió como una creciente desinformación sobre la salud pública.

"No solo nos enfrentamos a recortes en la salud pública, sino también a la desinformación en torno a conceptos básicos de la salud pública, y lamentablemente eso tiene consecuencias reales, como nuestros reclutas han comprobado por las malas", expuso.

Castro criticó de manera similar el cambio de política, calificándolo como "una decisión temeraria que puso en peligro a las tropas y socavó nuestra preparación militar".

El Dr. Jose Sanchez, ex subdirector del Centro de Vigilancia Sanitaria de las Fuerzas Armadas, declaró a NPR que los brotes de esta magnitud se han vuelto poco frecuentes porque tradicionalmente los reclutas recibían vacunas contra la gripe antes de comenzar el entrenamiento básico.

"La última vez que vimos que esto sucediera de manera significativa fue en 2009 o 2010", recalcó Sanchez a NPR.

Sanchez agregó que la proximidad entre los miembros del entrenamiento básico crea las condiciones ideales para la propagación de virus respiratorios y que la vacunación ha sido durante mucho tiempo una herramienta clave para prevenir brotes entre los reclutas.

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

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