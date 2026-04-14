El Representante de Texas, Tony Gonzales, renunciará en medio de acusaciones de mala conducta; habrá elecciones especiales

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Cuando el Gobernador Greg Abbott convoque elecciones extraordinarias para cubrir el escaño del Distrito 23 del Congreso de Texas, la Demócrata Katy Padilla Stout afirma que se presentará "sin duda alguna".

El lunes, el Representante estadounidense Tony Gonzales anunció en redes sociales que renunciará a su escaño en el Congreso tras ser acusado de mantener una relación sexual con una empleada que posteriormente se suicidó.

Gonzales prácticamente admitió la aventura extramatrimonial durante una entrevista con un presentador de un programa de entrevistas de derecha.

Gonzales se enfrentaba a una investigación ética del Congreso sobre su conducta y existía la posibilidad de una votación inminente para su expulsión. Además, había cancelado su campaña de reelección tras no conseguir la nominación Republicana y verse obligado a participar en una segunda vuelta de las primarias.

Sin embargo, Gonzales anunció renuncia no como una forma de eludir una inminente responsabilidad política, sino como una revelación bíblica.

“Hay un tiempo para todo, y Dios tiene un plan para todos nosotros”, escribió el lunes por la noche en X.

“Cuando el Congreso reanude sus sesiones mañana, presentaré mi solicitud de retiro. Ha sido un privilegio servir al gran pueblo de Texas”, dijo.

El anuncio de Gonzales se produjo horas después de que el congresista Demócrata de California, Eric Swalwell, también hizo pública su dimisión al Congreso. Swalwell enfrenta acusaciones de agresión sexual y conducta inapropiada por parte de al menos cuatro mujeres.

Las dimisiones de Gonzales y Swalwell logran mantener el equilibrio de poder en el Congreso, con los Republicanos conservando una escasa mayoría.

Padilla Stout, candidata Demócrata al distrito 23 de Texas, explicó que ese equilibrio estaría en juego, ya que tanto California como Texas podrían celebrar próximamente elecciones extraordinarias para cubrir los dos escaños vacantes.

“Si California convoca elecciones especiales, muy pronto cubrirán su vacante y eso dejaría a los Republicanos de Texas sin un escaño asignado”, expuso.

Le corresponde a Abbott fijar la fecha para las elecciones extraordinarias en Texas. Si tomamos como referencia el proceso para cubrir el escaño en el Congreso que dejó vacante Blake Farenthold, Abbott podría fijar una fecha para estas votaciones tan pronto como en junio.

Farenthold renunció el 6 de abril de 2018, y Abbott fijó las elecciones para su reemplazo para el 30 de junio de 2018 en el distrito electoral número 27 de Texas. Farenthold (Republicano) renunció debido a un escándalo de acoso sexual y a una investigación en curso del Comité de Ética de la Cámara de Representantes.

Padilla Stout afirmó estar lista para postularse en las elecciones extraordinarias y espera que Brandon Herrera, el aspirante Republicano del distrito, también se presente.

Herrera y su equipo de campaña no respondieron preguntas sobre sus planes electorales.

Esta noticia está en desarrollo y se actualizará.

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

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