La Arquidiócesis de San Antonio se prepara para ofrecer Cuentas de Ahorro para la Educación (Education Savings Accounts) a familias locales

La Arquidiócesis de San Antonio dice que tomará una parte de la amplia ley de vales escolares del estado de mil millones de dólares.

El Proyecto de Ley 2 del Senado crea las Cuentas de Ahorro para la Educación (ESA son sus siglas en inglés) que permiten a los padres utilizar el dinero de los impuestos estatales para cubrir los gastos de escuelas privadas. El gobernador Greg Abbott promulgó la ley a principios de este año.

El programa permitirá a los padres recibir alrededor de $10,000 dólares para cubrir la colegiatura de escuelas privadas. Los estudiantes con necesidades especiales podrán utilizar hasta $30,000 de los fondos estatales. Las familias que educan a sus hijos en casa pueden recibir $2,000 para cubrir gastos aprobados.

Las escuelas privadas elegibles pueden optar por participar o no en el programa.

La arquidiócesis está animando a los padres a registrarse para recibir actualizaciones sobre la información de elegibilidad y la guía paso a paso para el proceso de solicitud de ESA una vez que esté disponible, que podría abrirse en febrero, según el Texas Tribune.

“Durante años, muchas familias católicas han deseado enviar a sus hijos a un colegio católico con un espíritu de fe y excelente nivel académico, pero la colegiatura lo hacía parecer inalcanzable”, escribió la arquidiócesis en su sitio web. “Eso está a punto de cambiar”.

Actualmente hay alrededor de 9,000 estudiantes matriculados en las 25 escuelas de la Arquidiócesis de San Antonio.

El estado anunció recientemente que designó a la empresa tecnológica privada Odyssey, con sede en Nueva York, para administrar el programa. Esta empresa también gestiona la financiación de la educación en varios estados.

Las ESA comenzarán oficialmente en el año escolar 2026-2027.

Haga clic aquí para obtener más información sobre las ESA y las escuelas católicas de la Arquidiócesis de San Antonio.

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

