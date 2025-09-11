El contenido de alcohol en la sangre de la concejal Meza González superó el límite legal durante su arresto por conducir bajo los efectos del alcohol.

Lee esta historia en inglés.

El contenido de alcohol en sangre (BAC son sus siglas en inglés) de la concejal del Distrito 8, Ivalis Meza Gonzalez, era de al menos 0.15 la noche de su arresto por conducir bajo los efectos del alcohol en julio, casi el doble del límite legal de 0.08, según el expediente penal del condado de Bexar.

La policía detuvo y arrestó a Gonzalez el 24 de julio, apenas unas semanas después de que asumiera su primer mandato como miembro del Concejo Municipal de San Antonio.

El Concejo Municipal de San Antonio votará esta tarde si inhabilitará a Meza Gonzalez por conducir bajo los efectos del alcohol, luego de un memorando de la alcaldesa Gina Ortiz Jones.

Tras su detención, Meza Gonzalez publicó una declaración.

“Como funcionaria pública, sé que estamos sujetos a estándares más altos, y mis acciones no los cumplieron”, dijo. “Lamento profundamente la decepción que esto ha causado a mis electores, mis colegas y mi familia. A medida que este asunto avance, asumiré toda la responsabilidad y no dejaré de trabajar para asegurarme de que mis electores estén bien representados”.

Ahora es la tercera concejal en tres años que enfrenta una amonestación formal por conducir bajo los efectos del alcohol. El ex concejal del Distrito 10 Clayton Perry enfrentó una moción de censura y se ausentó del concejo por un atropello y fuga en estado de ebriedad en 2022, y el actual concejal del Distrito 10, Marc Whyte, fue censurado en 2024 por conducir bajo los efectos del alcohol en 2023, con un nivel de alcohol en sangre de 0.089.

Al igual que Whyte y Perry, las asignaciones de Meza Gonzalez en su comité fueron suspendidas por el alcalde.

Formó parte del Comité de Auditoría, el Comité de Salud Comunitaria y el Comité de Desarrollo Económico de la Fuerza Laboral. No se sabe con certeza cuánto tiempo permanecerá suspendida de sus comités.

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

