Los feligreses católicos del área se muestran positivos sobre el primer santo milenario

Se le ha apodado “el influenciador de Dios” y ahora ha sido canonizado por la Iglesia Católica Romana.

A Carlo Acutis le gustaba jugar videojuegos y crear sitios web, y utilizó sus conocimientos informáticos para documentar apariciones marianas y milagros eucarísticos. Murió de leucemia en 2006 a los 15 años.

Fue beatificado inicialmente por el Papa Francisco en 2020. Esto ocurrió después de que la Iglesia reconociera un milagro atribuible a él: la curación de un niño brasileño con una enfermedad pancreática.

Un segundo milagro fue atribuido a Acutis, involucrando a una estudiante universitaria de Costa Rica que sufrió un accidente de bicicleta en Florencia y sufrió un traumatismo craneoencefálico severo.

Se había programado una ceremonia de canonización para abril de 2025, pero se pospuso tras la muerte del Papa Francisco el 21 de abril de 2025.

El sucesor del Papa Francisco, el Papa León XIV, realizó la ceremonia de canonización en la Plaza de San Pedro en Roma.

Esto fue la Ppimera ceremonia de canonización para el Papa León. Incluyó también la canonización de Pier Giorigo Frassati, fallecido en 1925.

Carlo Acutis ha sido llamado el primer “santo digital” para la generación más joven de católicos de todo el mundo.

En la Catedral de San Fernando en San Antonio, todos los feligreses con los que habló TPR tenían cosas positivas que decir sobre Carlo Acutis, quien ahora es declarado santo.

Es una bendición para él ser tan joven y estar ya enamorado del Señor, y poder compartir sus creencias con las generaciones más jóvenes. Eso es una bendición para las generaciones más jóvenes.—Sandra Noriega

"Mi hermano menor habló muy bien de él cuando hablaba conmigo.“Beato Carlo Acutis, me habló de él con gran elogio y mucha emoción”.—Rubén Mirelez Jr.

Es un ejemplo para que todos los jóvenes se acerquen al Señor, porque sin Él no podemos hacer nada, y estos jóvenes de hoy necesitan mucha ayuda.—Linda Garcia

A Carlo Acutis le encantaban los videojuegos y los dibujos animados como Los Simpsons. Era conocido por usar chaqueta deportiva, jeans y zapatillas Nike, atuendo que también lo convierte en un modelo accesible para los jóvenes católicos.

Sus restos fueron trasladados en 2019 a Asís, Italia. Fieles de todo el mundo han visitado su tumba. El año pasado, alrededor de un millón de personas visitaron la tumba donde descansa, cerca de la tumba de San Francisco.

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

