El Condado de Bexar aprueba una política para regular el uso de IA por parte de los empleados

Los comisionados del Condado de Bexar votaron el martes a favor de la implementación de una política para proteger los datos confidenciales relacionados con el condado en un mundo de inteligencia artificial (IA) en constante crecimiento.

La política se aplicaría a todos los empleados, contratistas y proveedores del condado que utilicen IA.

Mark Gager, director de tecnología de la información del condado, dijo a los comisionados que sus registros de seguridad han mostrado al menos 134 usos en línea de herramientas de inteligencia artificial gratuitas utilizando un inicio de sesión en bexar.org.

Explicó a los líderes del condado que existe un riesgo de seguridad, especialmente para los registros personales, como la información de salud confidencial de una persona, que está protegida por la Ley de Portabilidad y Responsabilidad del Seguro Médico (HIPPA son sus siglas en inglés).

"La versión gratuita de IA aprovecha tus datos para desarrollar su producto", expuso. "Esos datos no son seguros. Ahora son públicos. No están protegidos".

Gager señaló que no se ha informado a su oficina de ninguna violación de datos que involucre inteligencia artificial, pero no pudo confirmar si hubo información confidencial del condado que fue enviada a una herramienta de inteligencia artificial.

"Sospecho que probablemente la gente ha hecho mal uso de ello aquí y allá", añadió.

El comisionado del condado del Precinto 4, Tommy Calvert, le explicó a Gager que era importante que la nueva política de IA se aplique a todos los socios del condado.

"Esto tiene una necesidad de protección obvia y muy importante en el Hospital Universitario", señaló sobre la política y el Sistema de Salud Universitario, cuyo presupuesto supervisa el condado.

La política define los usos aceptables y prohibidos de la IA y exige que todas las herramientas de IA sean examinadas y aprobadas por el departamento de tecnología de internet del condado. Quienes infrinjan esta política podrían ser despedidos.

Las violaciones que involucran a un tercero podrían considerarse un incumplimiento de contrato y dar lugar a una demanda por daños y perjuicios.