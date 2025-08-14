Un libro de la Biblioteca Pública de San Antonio encuentra su camino de regreso después de 82 años

Lee esta historia en inglés.

Un libro prestado de la Biblioteca Pública de San Antonio (SAPL son sus siglas en inglés) fue devuelto casi 82 años después de su fecha de vencimiento original.

Your Child, His Family, and Friends (Su hijo, su familia y sus amigos) por Frances Bruce Strain fue retirado en julio de 1943. Su devolución estaba prevista para 28 días después.

En cambio, el libro fue recibido en la biblioteca en junio desde Oregón con una nota adjunta.

El autor de la carta afirmó que el libro fue encontrado tras revisar las pertenencias de su padre tras su muerte. Creen que su abuela lo sacó prestado cuando su padre tenía 11 años, antes de mudarse a la Ciudad de México para trabajar en la embajada de Estados Unidos.

“Cuando vi que era de la Biblioteca Pública de San Antonio, decidí devolverlo”, explicaba la carta. “Espero que no haya recargos por demora, porque la abuela ya no podrá pagarlo”.

SAPL no cobra recargos por libros atrasados. Eliminó las multas por retraso en 2021 para eliminar las barreras financieras que dificultaban el acceso a los servicios bibliotecarios.

La biblioteca recibió el libro en buen estado. Se exhibirá hasta agosto en el vestíbulo de la Biblioteca Central del centro.

El libro luego será donado a Friends of San Antonio Public Library (Amigos de la Biblioteca Pública de San Antonio) para su venta en la librería de libros usados Book Cellar.

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

TPR fue fundado y es apoyado por nuestra comunidad. Si usted valora nuestro compromiso con los más altos estándares de periodismo responsable y puede hacerlo, por favor considere hacer su regalo de apoyo hoy.