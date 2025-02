Investigadores de UT Health San Antonio obtienen información sobre la demencia a partir de un estudio a largo plazo con monjas católicas

Lee esta historia en inglés.

Un estudio publicado por UT Health San Antonio mostró más de 30 años de patrones de envejecimiento y demencia en monjas.

En un comunicado, los funcionarios explicaron que su estudio analizó los patrones de demencia y envejecimiento de 678 monjas de las Hermanas Escolares de Notre Dame. Formaban parte del "Estudio de las Monjas," que ahora supervisa el Instituto Glenn Biggs.

El trabajo de UT Health San Antonio se titula "El estudio de las monjas: perspectivas de 30 años de investigación sobre el envejecimiento y la demencia" y se publicó en Alzheimer's & Dementia: The Journal of the Alzheimer's Association.

Aunque todas las religiosas participantes ya fallecieron, el Instituto Biggs está utilizando material de autopsia cerebral donado y datos de la vida de las monjas para estudiar en profundidad su resiliencia a un diagnóstico de demencia.

Los hallazgos hicieron avanzar significativamente la comprensión de la enfermedad cerebral, explicó la Dra. Margaret Flanagan, autora principal, desde diferentes estilos de vida que conducen a mejores resultados cognitivos (incluso con el avance de la enfermedad) hasta la investigación de biomarcadores que ayudan a desarrollar una mejor prevención del deterioro cognitivo.

La declaración explicó que "la cohorte de monjas estadounidenses de 75 años o más de las Hermanas Escolares de Notre Dame, un instituto mundial de hermanas católicas romanas, resultó ideal para el estudio, minimizando variables como el tabaquismo o las diferencias en el acceso a la atención médica que podrían haber confundido investigaciones similares."

Flanagan, citado en la declaración, agregó que "los hallazgos del Estudio Monja han mejorado significativamente nuestra comprensión de la enfermedad de Alzheimer y las neuropatologías de trastornos relacionados ... Como lo han indicado todos los estudios descritos exhaustivamente en esta revisión, todavía existe la necesidad de continuar investigando la naturaleza multifactorial del deterioro cognitivo, particularmente en las poblaciones que envejecen."

Agregó: “Sin embargo, también destacamos oportunidades prometedoras para el desarrollo de biomarcadores y nos brindan la oportunidad de identificar y delinear objetivos potenciales para la intervención preventiva en el deterioro cognitivo.”

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

