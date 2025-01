A pesar de estrictas leyes, Texas está inundado de intoxicante cannabis

Lee esta historia en inglés.

Si usted quiere drogarse en Texas, sus opciones son casi ilimitadas. Este estado de ley y orden, de armas, Dios y la pena capital, está inundado de cannabis.

En la actualidad, Texas cuenta con más de 7,000 dispensarios de cannabis, casi el doble que California. A eso hay que sumarle la entrega de cannabis las 24 horas, camiones de marihuana móviles, máquinas expendedoras de cannabis y pedidos de cannabis por correo.

"Texas se ha convertido en el mayor mercado recreativo abierto del país. 'Abierto' significa sin regulaciones," dice Nico Richardson, director ejecutivo de Texas Originals, que vende únicamente marihuana medicinal.

Esto es confuso porque la marihuana recreativa sigue siendo ilegal en Texas. La legislatura, socialmente conservadora (que también rechaza los juegos de casino), la ha rechazado año tras año. Y, sin embargo, con su mercado en expansión de cáñamo consumible, en gran medida no regulado, Texas se ha convertido inadvertidamente en la nueva República del THC.

Todo empezó en 2018, cuando el Congreso aprobó una ley agrícola que legalizaba el cáñamo al declarar que no era marihuana. La marihuana tiene un alto contenido de tetrahidrocannabinol, o THC, el componente psicoactivo que produce el efecto psicoactivo que produce el estado de euforia si se fuma o se come. El cáñamo tiene un bajo contenido de THC. Al año siguiente, Texas y otros estados agrícolas aprobaron sus propias leyes que permitían a los agricultores cultivar cáñamo para fabricar papel, ropa y ropa de cama.

Los legisladores de Texas se sentían seguros de que no estaban legalizando la marihuana recreativa.

Una máquina expendedora dentro de un puesto de veteranos de guerra cerca de Austin vende una variedad de productos de cannabis. Los veteranos, que buscan tratamiento para el trastorno de estrés postraumático, quieren que la legislatura de Texas siga permitiendo el consumo de cannabis.



"El objetivo era darle a la agricultura un nuevo producto para el mercado, específicamente en el mercado de la fibra," dijo el autor del proyecto de ley, el Senador estatal Republicano Charles Perry, en una audiencia ante el comité en mayo.

Perry, un diácono bautista de Lubbock, nunca imaginó que su ley traería consigo desde refrescos de pomelo con infusión de cannabis hasta paletas de mango. Pero una laguna en la ley estatal sobre el cáñamo tuvo una consecuencia imprevista: hoy en día, el cannabis de alta potencia que se vende sin receta es tan abundante en Texas como la cerveza mexicana.

"Estoy decepcionado, pero no sorprendido," continuó el molesto Senador estatal. "Cuando aprobé la ley, dije que si arruinaban esto haciéndose los graciosos y drogando a la gente con eso, habría consecuencias."

Otros estados que aprobaron leyes favorables a los agricultores sobre el cáñamo están viviendo la misma experiencia que Texas. En la actualidad, 11 estados, la mayoría en el sur, sin darse cuenta dieron paso a mercados florecientes para el cáñamo consumible. Pero con sus grandes ciudades y su creciente población, Texas es el gran bestia.

"La industria del cáñamo en Texas es realmente asombrosa," expresa Cynthia Cabrera, directora de estrategia de Hometown Hero, el gigante del cannabis con sede en Austin que ha aprovechado la laguna legal del cáñamo en Texas y cuyos productos se venden en más de 30 estados.

Cynthia Cabrera, directora de estrategia de Hometown Hero, una gran empresa de cannabis con sede en Austin, afirma que su industria está en auge y que la legislatura de Texas debería regular aún más, no prohibir, los productos con THC.



"Entiendo que él (el Senador Perry) se siente como se siente, y sin embargo esta industria está aquí, ¿no? Quizás no fue intencional y no es lo que él quería, pero lo que estamos viendo ahora es que estamos hablando de quitar 60,000 puestos de trabajo y miles de millones de dólares en ingresos porque a alguien no le gusta."

Se refiere a un estudio sobre el impacto económico del cannabis derivado del cáñamo en Texas encargado por Hometown Hero.

Al igual que otros 48 estados, Texas permite la venta de marihuana con fines terapéuticos, pero la ley es muy restrictiva y los productos son caros. La Ley de Uso Compasivo de Texas permite la venta de productos de marihuana a consumidores calificados con enfermedades como esclerosis múltiple y cáncer.

"Desde el primer día hemos tratado de jugar según las reglas," aclara Richardson, director de Texas Original, una de las tres únicas empresas con licencia para cultivar, procesar y vender marihuana medicinal en Texas.

"Estamos siendo arrasados por una industria del cáñamo completamente desregulada y embriagadora," continúa.

Richardson lo califica de "no regulado" porque sus propias pruebas independientes, así como una investigación de la revista Texas Monthly, revelaron que algunos productos de cáñamo consumibles en Texas superan con creces el límite legal de THC, y algunos productos están contaminados con metales pesados, pesticidas y moho. Richardson afirma que el mercado de cáñamo no intencional de Texas es ahora más grande que cualquiera de los 24 estados que votaron a favor de la marihuana recreativa.

Y hay malos actores. Como en Texas no hay límite de edad, algunas casas de cáñamo se venden descaradamente a jóvenes que terminan la escuela secundaria.

"No existe ningún mercado recreativo en el país que permita eso (ventas a menores). Ni uno solo," reafirma Richardson.

John Jowers, ayudante adjunto estatal de la VFW de Texas, utiliza una máquina expendedora de cannabis dentro de un puesto de la VFW cerca de Austin. Apoya un mercado abierto de productos de cannabis para tratar el trastorno de estrés postraumático de los veteranos.



Los grupos de interés en materia de marihuana realmente coinciden en que el mercado del cáñamo en el Oeste de Texas necesita cierta supervisión adulta.

"Lo que nos gustaría ver son algunas barreras de seguridad en el programa para mantenerlo fuera del alcance de los niños y garantizar la protección del consumidor," precisa Heather Fazio, miembro de la junta directiva de Texans for Responsible Marijuana Policy.

El dilema de Texas Original: la ley actual no permitirá que su marihuana medicinal altamente regulada compita con el mercado libre del cáñamo consumible que ahora tiene una base de clientes leales.

"No nos quiten los productos derivados del cáñamo, algo que funciona, algo que ayuda," expresa Mitch Fuller, presidente del Comité Legislativo Nacional de VFW y veterano de la guerra de Irak. Como muchos veteranos, quiere tener acceso a cannabis barato y potente para tratar el trastorno de estrés postraumático que sufre a causa del servicio militar.

"No nos quiten esa opción," continúa, "y no nos obliguen a entrar en el programa de uso compasivo de Texas si no queremos consumir marihuana (medicinal)."

Una consecuencia de la apertura del mercado de cannabis en Texas es que está reemplazando al mercado negro. Entre 2021 y 2023, las incautaciones de marihuana ilegal por parte de la Patrulla Fronteriza a lo largo de la frontera suroeste se desplomaron de 71 toneladas a 20 toneladas, una caída del 72 por ciento.

El ladrillo de hierba mexicana, como se la conoce, está pasando de moda. Dada la reputación brutal de los cárteles de la droga mexicanos, los consumidores de cannabis agradecen tener fuentes legales.

Los habitantes de El Paso que querían comprar marihuana, por ejemplo, solían depender de los narcotraficantes que generalmente obtenían mota (marihuana) del otro lado de la frontera, en Ciudad Juárez, México. Pero desde que Nuevo México legalizó la marihuana recreativa en 2021, los habitantes de El Paso pueden simplemente cruzar la frontera estatal y encontrar unos 20 dispensarios de lujo en la ciudad de Sunland Park.

Las gomitas de zarzamora infundidas con cannabis intoxicante están listas para ser envasadas en Texas Original, una de las tres empresas autorizadas para vender marihuana medicinal en el estado.



En una visita a principios de este año a Dark Matter Cannabis, en Sunland Park, un cliente de Texas llamado Danny estaba recogiendo unas flores de marihuana llamadas Blueberry Lemon Haze para pasar un fin de semana con su novia. Se negó a dar su apellido porque la marihuana de Nuevo México es, técnicamente, ilegal en Texas y, como propietario de un negocio en El Paso, quiere evitar problemas.

Danny expone que no compraría marihuana si tuviera que conseguirla con un narcotraficante. "No sé de dónde la consigo, quién es esa persona. No sé qué tiene", señala. "He oído un millón de historias sobre gente a la que han robado. Pero ahora que podemos venir aquí y coger cualquier cosa, es bastante divertido."

Cuando la legislatura de Texas se reúna esta semana para su sesión bienal, el cáñamo psicoactivo ocupará un lugar destacado en la agenda. La industria del cannabis espera que se modifique la ley, como por ejemplo añadiendo límites de edad, mejores pruebas o una mayor aplicación de la ley. Pero el poderoso y ultraconservador vicegobernador, Dan Patrick, ha prometido aprobar un nuevo proyecto de ley que prohibiría por completo todas las formas de tetrahidrocannabinol. Y eso sería el fin de la República del THC.

Ian Benouis cree que eso es poco probable. Es un graduado de West Point, ex piloto de helicóptero Blackhawk, veterano de guerra, abogado y activista radicado en Austin que ayuda a veteranos con trastorno de estrés postraumático.

"No veo cómo pueden volver a meter al genio en la botella," indica Benouis. "No veo cómo se puede volver atrás en el tiempo."

Derechos de autor 2025 NPR

