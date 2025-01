Hermano de presunto atacante de Nueva Orleans desconcertado por su radicalización

Lee esta historia en inglés.

BEAUMONT – Los investigadores siguen indagando qué pudo haber llevado al supuesto atacante de Nueva Orleans a radicalizarse. La causa sigue siendo un misterio, incluso para los miembros de su propia familia.

Abdur Rahim Jabbar IV, de 24 años y vecino de Beaumont, es el hermano menor de Shamsud-Din Jabbar, un hombre de Houston que, la madrugada del miércoles, supuestamente atropelló a una multitud en la calle Bourbon de Nueva Orleans con un vehículo, matando al menos a 14 personas y dejando decenas de heridos. Posteriormente, fue abatido por la policía durante un sangriento tiroteo.

Abdur dice que la última vez que vio a su hermano fue el verano pasado.

"Era tranquilo, cariñoso, divertido, inteligente, compasivo y carismático," expresó Abdur. "Yo lo admiraba."

Abdur afirmó que la primera palabra que recibió sobre la presunta participación de su hermano en el ataque de Nueva Orleans fue varias horas después.

“Yo acababa de salir del trabajo,” expuso, “estaba durmiendo la siesta porque trabajaba en el turno de noche, y mi tía me llamó y me contó lo que había estado viendo en las noticias y que estaban confirmando que era mi hermano y que ella no tuvo corazón para decírselo a mi papá en ese momento, así que me lo dijo a mí primero.”

Shamsud Din Jabbar

Shamsud-Din Jabbar , de 42 años, presuntamente embistió con una camioneta a una multitud en la calle Bourbon de Nueva Orleans en las primeras horas del día de Año Nuevo. Más tarde ese día agentes del FBI allanaron la casa móvil de Jabbar ubicada en una pequeña comunidad predominantemente musulmana al norte de Houston.

El jueves por la mañana, las autoridades anunciaron que no había ninguna amenaza para la comunidad circundante. Pero los agentes federales regresaron a la casa de Shamsud-Din Jabbar el viernes y realizaron una segunda búsqueda .

Según funcionarios de la oficina de campo del FBI en Nueva Orleans, la agencia principal de la investigación en curso, los agentes federales encontraron “precursores químicos” en la casa.

Abdur Rahim Jabbar asegura que no tiene idea de qué pudo haber llevado a su hermano a profesar su apoyo a ISIS.

"A pesar de sus recientes acciones, esto no fue una representación de quién era él como persona, como ser humano, como padre, hijo o hermano, y de ninguna manera fue una representación de lo que realmente significaba ser musulmán," expuso.

Abdur agrega que su corazón y el de su familia están con las familias de las víctimas, pero espera que la gente entienda que ellos también perdieron a un ser querido.

Shamsud-Din Jabbar se desempeñó como especialista en recursos humanos y especialista en TI en el Ejército de los EE. UU. desde 2007 hasta 2015. Luego se desempeñó como especialista en TI en la Reserva del Ejército de los EE. UU. hasta 2020. De 2009 a 2010, Jabbar fue enviado a Afganistán . Posteriormente trabajó para Deloitte y varias empresas inmobiliarias. Su última empresa inmobiliaria, Blue Meadow Properties, figura como inactiva desde 2023.

Según los registros judiciales, la situación financiera de Jabbar supuestamente empeoró alrededor de 2022 durante el proceso de divorcio de su esposa. Durante su empleo en Deloitte trabajó en el desarrollo de negocios. Acumuló deudas con tarjetas de crédito y solicitó una acción rápida para finalizar el divorcio, informó Associated Press.

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

