Sospechoso de Nueva Orleans actuó como lobo solitario, dice el FBI

Lee esta historia en inglés.

El sospechoso en el ataque con camióneta el día de Año Nuevo en Bourbon Street actuó solo cuando estrelló su vehículo contra una multitud, matando a 14 personas e hiriendo a decenas más, dijo el jueves el FBI.

Los funcionarios del FBI, el gobernador Jeff Landry y la alcaldesa LaToya Cantrell proporcionaron una actualización sobre la investigación en una conferencia de prensa el jueves por la mañana.

"Fue un acto premeditado y malvado," dijo Christopher Raia, subdirector adjunto de la división antiterrorista del FBI.

Raia dijo que la agencia ha enviado agentes especiales de múltiples oficinas de campo para ayudar en la investigación, incluidos técnicos de respuesta a pruebas, miembros del equipo de rescate de rehenes, técnicos en bombas y coordinadores de gestión de crisis.

Esto es lo que sabemos hasta ahora.

El sospechoso era un lobo solitario

Raia dijo que el FBI ahora cree en el sospechoso, Shamsud-Din Jabbar actuó solo en su ataque, un cambio respecto de las declaraciones hechas el miércoles de que la agencia estaba buscando sospechosos adicionales.

"No evaluamos en este momento que nadie más esté involucrado en este ataque excepto Shamsud-Din Jabbar, el tema sobre el que ya han sido informados," dijo Raia.

Associated Press informó que los investigadores tenían un video de vigilancia que mostraba a cuatro personas colocando un artefacto explosivo improvisado en el lugar. Sin embargo, el FBI aclaró más tarde que las imágenes de vigilancia mostraban sólo a Jabbar colocando artefactos explosivos improvisados donde fueron encontrados: uno en la intersección de las calles Bourbon y Orleans y otro a dos cuadras de distancia.

Imágenes de vigilancia adicionales mostraron a personas cerca de uno de los dos artefactos explosivos improvisados, pero se los vio deteniéndose para mirar la hielera en la que estaba alojado antes de continuar su camino.

"No creemos que estuvieran involucrados de ninguna manera," dijo Raia. "Pero queremos hablar con ellos como testigos y queremos saber qué vieron."

Actualización sobre el número de muertos

Raia aclaró que 15 personas, incluido Jabbar, murieron en el ataque, actualizando el recuento a 14 víctimas y 35 heridos.

Jabbar publicó vídeos en apoyo a ISIS

Raia dijo que Jabbar publicó varios videos prometiendo apoyo a ISIS antes de su ataque.

En cinco videos compartidos en Facebook, con fecha entre la 1:29 a.m. y las 3:02 a.m., momentos antes del ataque a Bourbon, Jabbar dijo que inicialmente planeó dañar a familiares y amigos, pero cambió de rumbo, pensando que eso no recaudaría lo suficiente. atención de los medios.

Le preocupaba que los titulares de las noticias no se centraran en la 'guerra entre creyentes e incrédulos,' dijo Raia.

Jabbar también dijo que se unió a ISIS antes del verano y también proporcionó un testamento, dijo Raia.

"Estaba 100% inspirado por ISIS," añadió.

¿Por qué Nueva Orleans?

Los investigadores dicen que Jabbar alquiló una camioneta en Houston el 30 de diciembre y se dirigió a Nueva Orleans al día siguiente. Sin embargo, los investigadores no han aclarado el motivo de su elección de Nueva Orleans.

"Sabemos que eligió específicamente Bourbon Street, no estoy seguro de por qué," dijo Raia.

No hay vínculo entre el ataque y la explosión en Las Vegas

Raia negó cualquier vínculo entre el ataque de Jabbar en Nueva Orleans y un incidente en las vegas donde un Tesla Cybertruck explotó afuera de un hotel Trump, matando a un soldado del ejército en servicio activo.

"Estamos siguiendo todas las pistas potenciales y no lo descartamos todo. Sin embargo, en este momento, no existe un vínculo definitivo entre el ataque aquí en Nueva Orleans y el de Las Vegas," dijo Raia.

Prefacio diciendo que todavía se encontraban en las primeras etapas de las investigaciones.

Antes del ataque

En un vídeo publicado en YouTube hace años, Jabbar promocionó su trabajo en el ejército.

“Aprendí el significado de un gran servicio y lo que significa ser receptivo y tomar todo en serio, poniendo los puntos sobre las íes y cruzando las T para asegurar que todo salga sin problemas,” dijo.

Jabbar dijo que aplicó esas habilidades en su trabajo inmobiliario para Blue Meadow Properties antes de que la compañía figurara como inactiva en 2023.

“Siento que lo que realmente me diferencia de otros agentes es mi capacidad para ser un negociador feroz,” dijo en el video en línea de un minuto que presenta el negocio inmobiliario.

Antes de ingresar al negocio de bienes raíces, Jabbar se desempeñó como especialista en recursos humanos y especialista en TI en el Ejército de los EE. UU. desde 2007 hasta 2015. Luego se desempeñó como especialista en TI en la Reserva del Ejército de los EE. UU. hasta 2020. De 2009 a 2010, Jabbar fue enviado a Afganistán.

La situación financiera de Jabbar supuestamente empeoró alrededor de 2022 durante el proceso de divorcio de su esposa, según registros judiciales. Ganó alrededor de $10,000 haciendo trabajo de desarrollo empresarial durante su empleo en Deloitte. Acumuló deudas de tarjetas de crédito y solicitó una acción rápida para finalizar el divorcio, informó AP.

En 2002, Jabbar, que entonces tenía 20 años, fue arrestado y acusado de robo en el condado de Harris, pero los registros judiciales no indican la naturaleza específica del robo.

Los registros muestran que era ciudadano nacido en Estados Unidos

El ataque aparentemente sin precedentes en Bourbon Street desencadenó una avalancha de información errónea sobre el estatus de ciudadanía de Jabbar apenas unas horas después de que las autoridades lo identificaran. El presidente electo Donald Trump, representantes de Estados Unidos y autoproclamados periodistas ciudadanos de X aprovecharon el ataque para pedir una legislación fronteriza más estricta.

Sin embargo, los registros muestran que Jabbar nació en Texas. Los miembros de su familia residen en Beaumont y el condado de Fort Bend, según los registros. Houston Public Media contactó a una persona identificada como ex esposa de Jabbar, pero la persona se negó a hacer comentarios.

Su viaje de Houston a Nueva Orleans

El miércoles, los investigadores registraron el Barrio Francés y la casa de Jabbar en Houston. Una bandera del Estado Islámico estaba adherida a la camioneta supuestamente utilizada por Jabbar. También se informó que se encontró un artefacto explosivo en el vehículo, que Jabbar supuestamente había alquilado a través de una aplicación llamada Turo. El jueves, Christopher Raia, subdirector adjunto de la división antiterrorista del FBI, dijo a una sala de periodistas en Nueva Orleans que el ataque del hombre fue, definitivamente, un acto de terrorismo.

Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley habían especulado originalmente que podrían estar involucrados más sospechosos en el ataque, pero el jueves dedujeron que Jabbar supuestamente actuó solo.

"En este punto, los investigadores creen que Jabbar recogió una F-150 alquilada en Houston, Texas, el 30 de diciembre," dijo Raia. “Luego condujo de Houston a Nueva Orleans la noche del 31 y publicó varios vídeos en una plataforma en línea proclamando su apoyo a ISIS.”

Tras la ejecución de una orden de registro por parte de técnicos en bombas, investigadores antiterroristas y agentes del orden, los funcionarios anunciaron el jueves que no había ninguna amenaza para la comunidad circundante.

Lucio Vaseuz/Houston Public Media Una casa allanada con una puerta de entrada destartalada donde vivía Shamsud Din Jabbar antes del ataque del camión. 2 de enero de 2025.

Una 'persona normal'

Quienes interactuaban con Jabbar regularmente no expresaron ninguna preocupación sobre su comportamiento, sólo cómo sus acciones posiblemente se reflejarían en la comunidad mayoritariamente musulmana que rodea la propiedad.

Un vecino de Jabbar, que no quiso ser identificado, dijo que vio a Jabbar cargando artículos en la camioneta blanca que supuestamente se utilizó para llevar a cabo el ataque.

"Desafortunadamente, no nos sentimos cómodos después de lo que pasó," dijo. "Cómo verá la gente a las personas que practican nuestra religión."

Jabbar estaba “tranquilo, tranquilo, sin problemas, sin [música alta]”, dijo el hombre afuera de su casa el jueves. "No tenemos ningún problema."

Un vecino describió a Jabbar como una “persona normal.” Otro vecino, que no reconoció de inmediato una fotografía de Jabbar, dijo que el incidente y el aumento de la presencia policial le plantean nuevas preocupaciones.

"Acabo de enterarme de esto y tengo miedo porque tengo niños en mi casa," dijo Faisal Siddiqui a los periodistas desde el asiento del conductor de su coche el miércoles. "Ahora tengo miedo porque creo que no estamos seguros."

Lucio Vásquez contribuyó a este informe.

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

