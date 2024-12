Algunos líderes de escuelas públicas en Texas adoptan un tono diferente sobre los vales; los defensores se mantienen firmes

Lee esta historia en inglés.

Incluso antes de que el gobernador Greg Abbott asegurara oficialmente los votos que necesita para aprobar los vales cuando los legisladores estatales se vuelvan a reunir en enero, el superintendente del distrito escolar más grande de San Antonio ya había decidido que su distrito no podía darse el lujo de adoptar una línea dura contra ellos.

"Creo que, de cara a esta sesión legislativa, será muy importante articular lo que apoyamos, más que aquello a lo que nos oponemos," dijo John Craft a los administradores del Distrito Escolar Independiente de Northside durante una discusión de la junta en octubre.

“Creo que el enfoque que hemos adoptado históricamente —no sólo un ‘no’, sino un ‘de ninguna manera’— es muy peligroso en este momento,” expuso Craft. “Prioricemos el cuidado de la financiación, el cuidado de la educación pública.”

Pero Northside AFT, el sindicato que representa a los maestros y al personal de apoyo del distrito, cree que esa es la decisión equivocada.

“Estamos rotundamente en desacuerdo con ese sentimiento y creemos que es realmente peligroso ceder y decir que de alguna manera debemos apoyar un sistema de vales, que diezmaría por completo el financiamiento de la educación pública en todo Texas,” señaló Melina Espiritu-Azocar, presidenta del sindicato.

Cuando la Legislatura de Texas se vuelva a reunir para la sesión legislativa de 2025, una de las principales prioridades de los líderes Republicanos del estado será aprobar un programa similar a los vales escolares.

La última vez que se reunieron los legisladores, muchos superintendentes escolares se opusieron a cualquier medida que desviara fondos públicos hacia la educación privada. Ahora, algunos dicen que priorizarán un aumento de la financiación escolar por encima de la lucha contra los vales.

Sin embargo, algunos defensores de la educación pública todavía creen que vale la pena luchar.

“Lo que hizo el gobernador, como todos sabemos, fue hacer primarias contra su propio Partido Republicano para conseguir lo que quería. Y aquí estamos, y está claro que el gobernador tiene los números que necesita para conseguir lo que quiere, y eso es, sinceramente, vergonzoso,” planteó Espiritu-Azocar. “Sin embargo, ahora no es el momento de ceder y dejar de luchar por esa buena causa.”

Espiritu-Azocar destacó que el hecho de que el gobernador no haya podido aprobar un proyecto de ley de vales en 2023, a pesar de convocar múltiples sesiones especiales, demuestra que los texanos no los quieren. Señala que la mayoría de los texanos (más del 90%) envían a sus hijos a escuelas públicas.

“Quieren sistemas educativos públicos buenos y totalmente financiados; que sus hijos sean productivos y reciban una educación pública de calidad,” agregó Espiritu-Azocar.

En una entrevista reciente con TPR, John Craft comentó que hablar de vales enturbia las aguas en un momento en que el mensaje de Northside debe centrarse en la financiación de las escuelas públicas.

Los legisladores de Texas no han aumentado la financiación escolar desde 2019, a pesar de un gran aumento en los costos debido a la inflación.

“No quiero que la financiación de las escuelas vaya en detrimento de toda esta idea de un programa de vales, porque, como dije, muchos estados lo han implementado,” indicó Craft. “Diría que realmente no he visto grandes avances ni beneficios. Pero, repito, si esto va a suceder, está bien, solo hay que asegurarse de que existan mecanismos de rendición de cuentas y control.”

Camille Phillips / TPR El gobernador Greg Abbott promueve su plan para un programa similar a los vales en Cornerstone Christian Schools en octubre de 2023.





Durante la última sesión legislativa de Texas, Abbott aseguró que no firmaría un proyecto de ley que diera más dinero a las escuelas públicas a menos que también viniera acompañado de vales.

Craft reiteró que no quiere que eso vuelva a suceder. “La conversación simplemente no pudo ganar impulso porque estaba muy polarizada en torno a los vales y las ESA y, como resultado, hay más del 75 % de distritos en todo el estado de Texas que están operando, como Northside, con presupuestos deficitarios bastante significativos, y simplemente no es sostenible,” subrayó.

Y Craft no es el único líder de distrito que adopta un enfoque diferente en esta sesión.

"Creo que el tono en comparación con hace dos años es mucho más desesperado con respecto a la situación financiera," comentó Brian Woods, subdirector ejecutivo de defensa de la Asociación de Administradores Escolares de Texas.

Woods también fue el superintendente anterior de Northside.

“Hace dos años, había un segmento de escuelas en nuestro estado que podía permitirse el lujo de decir que iban a estar en contra de los vales, pase lo que pase. Ese grupo es más pequeño ahora,” añadió Woods. “Han pasado dos años, la inflación ha seguido afectando a nuestras escuelas y las escuelas están teniendo dificultades para pagar adecuadamente a su personal y para hacer todas las cosas que todos hacemos en nuestros presupuestos personales: encender las luces de los edificios y poner combustible en los autobuses y los vehículos.”

Woods adelantó que aumentar la financiación para las escuelas públicas del estado es la principal prioridad legislativa de TASA, como lo es "francamente para todos los grupos escolares que conozco."

“La financiación es claramente la máxima prioridad. Estar en contra de los vales no es la máxima prioridad,” dijo Woods. “Cuando nos lo pregunten, seguiremos diciendo que no creemos que los vales sean una buena política pública.”

Aun así, varios grupos de defensa de Texas mantienen una postura firme, incluidos Raise Your Hand Texas y la Asociación de Investigación sobre el Desarrollo Intercultural (IDRA).

“Nuestro mensaje inicial es que nos oponemos a los programas de vales para escuelas privadas, punto,” afirmó Chloe Latham Sikes, subdirectora de políticas de IDRA.

La IDRA se creó en San Antonio hace más de 50 años para defender la financiación equitativa de las escuelas. Latham Sikes expuso que la financiación sólida y equitativa de las escuelas públicas siempre ha sido su máxima prioridad, y esa es una de las razones principales por las que la IDRA se opone a los programas que otorgan dinero público a las escuelas privadas.

“Sabemos la inmensa carga financiera que pueden suponer para los presupuestos de las escuelas públicas y el presupuesto de educación pública estatal,” dijo Latham Sikes.

Aun así, tanto los defensores como los administradores de las escuelas públicas están de acuerdo: si Texas va a tener vales, entonces debería tener barreras de protección.

“Sea lo que sea que avance, seremos parte de ello para asegurarnos de que los estudiantes, los padres y Texas sigan teniendo transparencia, que los derechos de los estudiantes estén asegurados [y] que existan componentes de equidad, tal como lo haríamos con cualquier tipo de legislación que nos preocupe,” enfatizó Latham Sikes.

La postura oficial de Northside ISD es que no debería haber vales sin responsabilidad académica y financiera.

“Lo último que queremos es, de nuevo, un sistema que no sea sostenible desde el punto de vista financiero, pero mucho menos, que no sea una situación óptima para que los estudiantes aprendan y se conviertan en ciudadanos exitosos,” dijo Craft.

Woods afirmó que TASA también abogará por salvaguardas en cualquier medida de vales.

“Debería haber una rendición de cuentas estricta sobre cómo se gasta ese dinero para evitar algunos de los errores que hemos visto con mucha frecuencia y recientemente en otros estados,” detalló Woods. “En mi opinión, debería haber una manera de evitar que la mayoría de las personas que se aprovecharon de los fondos sean aquellas que ya podían permitirse enviar a sus hijos a escuelas privadas.”

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

