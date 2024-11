Los votantes de San Antonio aprueban las seis enmiendas a los estatutos; los titulares de los comisionados del condado mantienen sus puestos; Salazar gana tercer mandato como sheriff

Lee esta historia en inglés.

El clima de hoy: Espere un máximo hoy de 80 y un mínimo de 50.

Los trópicos: El Centro Nacional de Huracanes espera Huracán Rafael, actualmente al sur de Cuba, para avanzar hacia el Golfo de México en algún momento del miércoles y luego debilitarse antes de golpear Luisiana este fin de semana. La temporada de huracanes en el Atlántico termina el 30 de noviembre.

Los votantes de San Antonio aprueban las seis enmiendas a los estatutos

Los votantes de San Antonio aprobaron las seis enmiendas a los estatutos en la boleta electoral de noviembre, incluidos aumentos para el concejo municipal, una mayor duración de los mandatos del concejo y de la alcaldía, y la eliminación de los límites salariales y de mandato del administrador de la ciudad.

La Propuesta A revisará el código de ética de la ciudad para incluir una definición de conflictos de intereses y garantizar que la Junta de Revisión de Ética tenga fondos adecuados para llevar a cabo sus funciones. La Proposición B revisará los estatutos de la ciudad para eliminar o actualizar el lenguaje obsoleto, incluida la introducción de un lenguaje neutral en cuanto al género.

La Propuesta C eliminará los límites salariales y de permanencia para el puesto de administrador de la ciudad que los votantes aprobaron en 2018. Esos límites limitaron el puesto a un mandato de ocho años y a un salario no mayor a diez veces el del trabajador municipal con salario más bajo. La Proposición D eliminará una prohibición de 72 años a los trabajadores de la ciudad de participar en la política de la ciudad incluso cuando no están en el trabajo.

La Propuesta E otorgará a los cargos de alcalde y concejo municipal aumentos de aproximadamente $25,000 a partir del próximo mes de mayo. Luego, esos salarios se indexarán a una medida de Vivienda y Desarrollo Urbano de EE. UU. del ingreso medio promedio para una familia de cuatro en San Antonio. La Propuesta F ampliará los mandatos de concejo y alcalde de dos años a cuatro años. Los miembros del concejo y el alcalde seguirán estando limitados a un máximo de ocho años en el cargo.

El republicano Marc LaHood representará el centro norte de San Antonio en la Cámara de Representantes de Texas

El Distrito 121 de la Cámara de Representantes de Texas en el centro norte de San Antonio estará representado por el republicano Marc LaHood en la próxima sesión legislativa.

El Distrito 121 de la Cámara de Representantes ha estado en manos de los republicanos durante mucho tiempo, pero esta será la primera vez que LaHood represente al distrito. Derrotó al actual representante estatal Steve Allison en las primarias republicanas después de recibir el respaldo del gobernador Greg Abbott.

LaHood dijo que sus principales prioridades en la próxima sesión legislativa serán asegurar la elección de escuelas privadas y en la frontera.

La demócrata Laurel Jordan Swift perdió su carrera contra LaHood por aproximadamente 5 puntos porcentuales.

John Luján mantiene asiento en HD 118

El actual representante estatal John Luján ganó la reelección para el Distrito 118 de la Cámara de Representantes de Texas durante una noche electoral que favoreció ampliamente a los republicanos en contiendas reñidas.

Luján derrotó al retador demócrata Kristian Carranza con el 51.7% de los votos.

Luján fue ayudante del sheriff del condado de Bexar y ex bombero de San Antonio. Ahora es dueño de una pequeña empresa de IT.

En la próxima sesión legislativa, Luján dijo que planea presentar previamente proyectos de ley sobre varios temas, incluidos el vapeo, el fentanilo y la justicia juvenil.

Exalcalde de Uvalde gana el Distrito 80 de la Cámara de Representantes de Texas

El escaño del Distrito 80 de la Cámara de Representantes de Texas se ha vuelto rojo después de décadas siendo azul. El candidato republicano Don Mclaughlin Jr. declaró el martes su victoria sobre su oponente demócrata Cecilia Castellano.

La carrera llamó la atención de los votantes, especialmente después de que la actual demócrata Tracy King anunciara que no se presentaría a la reelección.

El Distrito 80 de Texas House es un distrito rural del sur de Texas que atraviesa Pleasanton, Pearsall, Uvalde y partes de Laredo. El distrito es mayoritariamente latino y cubre algunos condados fronterizos.

McLaughlin llamó la atención después de servir como alcalde de Uvalde tras el tiroteo en la escuela primaria Robb que se cobró la vida de 19 estudiantes y dos maestros.

Apoya los vales escolares y dice que fomenta la participación de los padres en las escuelas. Dijo que luchará para ampliar las oportunidades para que los niños participen en escuelas vocacionales y comerciales y garantizará que todos los estudiantes tengan la oportunidad de obtener no sólo una buena educación, sino también un trabajo bien remunerado.

Los demócratas de Texas se reagrupan

El líder del Caucus Demócrata de la Cámara de Representantes de Texas, Trey Martínez Fischer, dijo anoche que no fue el éxito que esperaba en las contiendas cerradas en el área de San Antonio. Dijo que era decepcionante que los demócratas perdieran un par de oportunidades de aumentar su número.

"Así es como se desmorona la galleta, ¿verdad?" Martínez Fischer dijo a TPR. "Vuelve a levantarte y nos quitaremos el polvo, y mañana será otro día y volveremos a trabajar en Austin y haremos los asuntos de la gente."

Martínez Fischer, quien ganó fácilmente la reelección anoche para el distrito 116 de San Antonio, dijo que los demócratas estatales todavía están dejando que el polvo se asiente en esta elección antes de determinar sus próximos movimientos.

Los titulares triunfan en las carreras de comisionados del condado de Bexar

Rebeca Clay-Flores y Grant Moody consiguieron otro mandato en el Tribunal de Comisionados.

Es el segundo mandato de la demócrata Clay-Flores, quien representa el Precinto 1, que se extiende por el lado suroeste de la ciudad. Para su próximo mandato, quiere continuar su lucha para aumentar el acceso a la atención médica en el lado sur.

University Health System continúa construyendo su campus del Hospital Palo Alto en el área. Garantizar que se complete a tiempo en 2027 es una prioridad para Clay-Flores, así como aumentar la capacidad de tratamiento hospitalario para emergencias de salud mental mediante un aumento de camas de salud mental.

Moody, único republicano en la corte, fue elegido para su primer mandato completo. Fue elegido por primera vez para representar al lado norte en una elección especial de 2022 después de que Trish DeBerry renunció para postularse para juez del condado de Bexar. Dijo que su trabajo en los últimos dos años le dio victorias para seguir adelante como más agentes del orden en el área y recortes a los impuestos a la propiedad.

Moody dijo que quiere un estudio para establecer cómo abordar la cárcel del condado de Bexar, que regularmente está cerca de su capacidad y tiene dificultades para mantener al personal. También dijo que quería centrarse en revisar cómo gasta el condado en proyectos de capital, prefiriendo pagar la deuda.

El sheriff Salazar derrota a su aspirante a un tercer mandato

El sheriff demócrata del condado de Bexar, Javier Salazar, derrotó cómodamente al retador republicano Nate Buchanan para ganar un tercer mandato el martes.

Salazar presionó exitosamente a los comisionados del condado para obtener fondos para impulsar las patrullas adjuntas en áreas en auge del condado no incorporado de Bexar. También creó una serie de unidades especializadas dentro de su departamento, que se ocupan del crimen organizado, la integridad pública, problemas de salud mental en el centro de detención de adultos, una patrulla montada, una patrulla en barco, un equipo de drones y una unidad de víctimas especiales.

Salazar ha enfrentado problemas a largo plazo con el centro de detención de adultos del condado, al igual que los alguaciles anteriores a él, incluido el hacinamiento de reclusos y la falta crónica de personal entre los agentes de la cárcel, lo que genera decenas de millones de dólares en costos de horas extras para los contribuyentes del condado.

Buchanan, oficial del orden público de Texas desde 2008, firmó un compromiso de apoyo al movimiento de Secesión de Texas.

Ted Cruz regresa al Senado de Estados Unidos para un tercer mandato

El senador estadounidense Ted Cruz declaró el martes su victoria sobre el representante federal Colin Allred, desafiando otro esfuerzo enérgico y bien financiado para convertir a Texas en azul y preservar su estatus como una voz conservadora líder en la política estadounidense.

La victoria de Cruz una vez más arruinó el sueño de los demócratas de romper su sequía de décadas en las elecciones estatales de Texas. Pero no estuvo exento de un serio desafío: ambos candidatos recaudaron más de 80 millones de dólares y atrajeron millones más de grupos externos deseosos de influir en una contienda que tenía potencial para decidir el control del Senado de Estados Unidos.

Allred, ex linebacker de la NFL y abogado de derechos civiles de Dallas, batió repetidamente récords de recaudación de fondos en su campaña, recaudando más de 80 millones de dólares a mediados de octubre. Cubrió el estado con anuncios presentándose como una alternativa más bipartidista a Cruz.

Mientras tanto, fue la primera elección de Cruz desde la anulación de Roe v. Wade en 2022 y el esfuerzo de Cruz por anular los resultados de las elecciones presidenciales de 2020, lo que dio a los demócratas la esperanza de que sería vulnerable este año.

También impulsó la victoria de Cruz su posición como uno de los republicanos más populares entre los votantes conservadores en un estado donde los votantes republicanos todavía superan en número a los demócratas. Se postuló con un mensaje de experiencia, habiendo acumulado un historial legislativo después de 12 años en el Senado y como el principal republicano en el Comité de Comercio del Senado.

Henry Cuellar mantiene escaño para el Distrito 28 del Congreso

El congresista demócrata Henry Cuellar derrotó al republicano Jay Furman para ganar el distrito 28 del Congreso de Texas. El Distrito 28 abarca nueve condados en todo el sur de Texas, incluido el condado de Bexar.

Cuellar ha trabajado en el distrito desde 2005. Este será su undécimo mandato.

A principios de este año, Cuellar y su esposa fueron acusados formalmente de lavado de dinero, soborno y conspiración. La acusación del Departamento de Justicia decía que el congresista aceptó dinero de la compañía petrolera estatal de Azerbaiyán y de un banco mexicano que influyó en su papel como legislador. La pareja mantiene su inocencia y su próxima cita en la corte está prevista para marzo de 2025.

Cuellar está dando prioridad a la seguridad fronteriza, los problemas agrícolas que afectan a su distrito y la educación. Furman se opuso a los mandatos de la vacuna COVID-19 y al aborto.

El representante estadounidense Chip Roy mantiene su escaño en el Distrito 21 del Congreso

El congresista republicano del centro de Texas, Chip Roy, cumplirá un tercer mandato en el Congreso después de una victoria decisiva sobre la demócrata Kristin Hook.

El Distrito 21 del Congreso incluye una parte del lado norte de San Antonio, sigue la I-35 hasta Austin, donde toma una pequeña porción del condado de Travis antes de extenderse por Hill Country, para incluir lugares como Fredericksburg, Kerrville, New Braunfels y San Marcos. Todo el distrito votó a favor de Roy, excepto esa pieza en Austin, que votó a favor de Hook por 13 puntos.

Roy es exjefe de gabinete del senador republicano Ted Cruz, y en un tuit de victoria dijo que Hill Country había hablado. Añadió que el distrito trajo “cifras récord a Donald Trump y Ted Cruz.”

Hook es nativo de Corpus Christi y un científico cuya campaña se centró en el acceso a la atención médica, señalando que uno de cada cinco tejanos no tiene acceso a una atención médica asequible. Dijo que, a pesar de su pérdida, no irá a ninguna parte.

Matthew Choi y Jasper Scherer con The Texas Tribune contribuyeron a este informe.

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

TPR fue fundado y es apoyado por nuestra comunidad. Si usted valora nuestro compromiso con los más altos estándares de periodismo responsable y puede hacerlo, por favor considere hacer su regalo de apoyo hoy.