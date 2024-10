El preso condenado a muerte se acerca a la ejecución; Tribunal destituye a la jueza que supervisa los casos de jóvenes en hogares de crianza; Juez derriba más de SB1

Lee esta historia en inglés.

El clima de hoy: Espere un máximo hoy de 99 y un mínimo de 62. Un frente frío el martes o miércoles por la noche empujará los máximos a los 80 y traerá una posibilidad de lluvia más adelante en la semana.

Los trópicos: No hay clima tropical significativo esta mañana. La temporada de huracanes en el Atlántico termina el 30 de noviembre.

Guías para votantes de las elecciones de 2024: Enmiendas a los estatutos sobre la remuneración del consejo, la duración de los mandatos y las revisiones éticas

El condenado a muerte se acerca a la ejecución el 17 de octubre

El condenado a muerte de Texas, Robert Roberson, perdió una de sus últimas apelaciones el viernes. La Corte de Apelaciones Penales de Texas se negó a detener su ejecución prevista para el jueves 17 de octubre.

Sus abogados han argumentado que su condena se basó en un diagnóstico de síndrome del bebé sacudido (shaken baby syndrome), ahora desacreditado. En 2003, Roberson fue declarado culpable del asesinato capital por la muerte de su hija de 2 años, Nikki.

A principios de este mes, la Corte de Apelaciones Penal de Texas anuló la condena de un hombre de Dallas por un caso similar de bebé sacudido. Los abogados de Roberson argumentaron que también se le debería conceder un nuevo juicio. El tribunal no estuvo de acuerdo.

Un número cada vez mayor de partidarios piden que se detenga la ejecución. El representante estatal Joe Moody, presidente del Comité de Jurisprudencia Penal de la Cámara de Representantes de Texas, convocó una audiencia del comité para el 16 de octubre.

Juez anula más disposiciones del SB1

Un juez federal en San Antonio anuló más disposiciones de la controvertida ley de seguridad electoral SB1 de 2021 de Texas. La ley se promulgó a raíz de las elecciones de 2020 y de las afirmaciones infundadas del expresidente Donald Trump sobre fraude electoral.

Las disposiciones incluyen la prohibición de compensar a cualquiera que ayude a un votante. Otro requiere la firma de un juramento que afirme que la persona a la que están ayudando puede votar legalmente y una revelación de su relación con el votante.

El juez de distrito estadounidense Xavier Rodríguez dictaminó que las disposiciones violan la Ley de Derecho al Voto de 1965 (Voting Rights Act) e infringirían los derechos de las personas con discapacidades y problemas de alfabetización.

Los últimos fallos se producen apenas unas semanas antes del día de las elecciones, por lo que, si bien las personas no pueden ser procesadas por ninguna de estas cosas, es demasiado tarde para cambiar las formas.

La lucha judicial por los cambios de los jóvenes en hogares de acogida se enfoca ahora en juez que supervisa esos casos.

Los abogados que representan a jóvenes actuales y anteriores en hogares de crianza de Texas dijeron que apelarán una decisión para anular las multas contra el estado y destituir al juez de larga data.

Un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos destituyó el viernes a la jueza Janis Jack del caso de 13 años de antigüedad contra el sistema de bienestar infantil de Texas. El panel dijo que tenía prejuicios contra el estado y anuló millones en multas por fallas en las investigaciones de Texas sobre abuso y negligencia en instalaciones para niños con discapacidad intelectual.

Ahora el abogado que representa a la juventud, Paul Yetter, dijo en un comunicado que apelará el caso para que sea nuevamente escuchado por todo el Quinto Circuito.

El caso del distrito, cuya audiencia estaba programada para el 9 de diciembre, probablemente se retrasará nuevamente mientras el tribunal decide si el tribunal en pleno volverá a escuchar el caso.

Boca Chica ve otro lanzamiento de SpaceX Starship

El domingo por la mañana marcó la quinta prueba de la nave espacial SpaceX cuando despegó de Starbase en Boca Chica en el profundo sur de Texas.

Minutos después de que el cohete de 400 pies de altura despegara, la sección propulsora regresó a la plataforma de lanzamiento y fue atrapada con éxito por los llamados "Chopsticks," dos pinzas mecánicas gigantes que se cerraron alrededor del propulsor superpesado.

SpaceX dijo que la nave espacial principal también experimentó un vuelo exitoso y amerizó en el Océano Índico.

La compañía espera utilizar Starship para viajar a la Luna y, finalmente, a Marte.

Se resuelve demanda por aborto por muerte por negligencia

Un hombre de Texas llegó a un acuerdo en una demanda por muerte por negligencia contra dos mujeres que, según él, ayudaron a su ex esposa a obtener píldoras abortivas.

El Texas Tribune informó que el hombre presentó la demanda el año pasado y dijo que las mujeres ayudaron a facilitar un aborto autogestionado, que, según él, calificaba como asesinato según la ley estatal.

Los amigos de su ex esposa presentaron una contrademanda y alegaron que el hombre sabía sobre el aborto pero no hizo nada para detenerlo.

El caso se resolvió la semana pasada y ambas partes retiraron sus reclamos antes del juicio originalmente programado para comenzar hoy. El acuerdo no incluyó pago financiero a ninguna de las partes.

SAPD lanza un nuevo panel de respuesta policial

El Departamento de Policía de San Antonio ha presentado un nuevo panel de seguridad pública que muestra la respuesta policial por área.

La herramienta brinda acceso a llamadas de servicio, arrestos, tiempos de respuesta e informes de delitos por área de servicio policial y códigos postales. El panel se actualizará al comienzo de cada mes y eventualmente proporcionará comparaciones año tras año.

Es el primero de una serie de tres paneles que se publicarán; otros se realizarán en asociación con el departamento de bomberos y el Programa Buenos Vecinos. Ver el tablero aquí

Venerado periodista honrado en el Centro Esperanza Paz y Justicia

La periodista y productora María Martín fue homenajeada el sábado en el Centro Esperanza Paz y Justicia de San Antonio (Esperanza Peace and Justice Center).

Martin cofundó el programa de radio pública, Latino USA. Muchos de sus antiguos colegas estuvieron presentes, incluida la presentadora del programa desde hace mucho tiempo, María Hinojosa.

"Su radicalidad de vida, como superar todos esos límites, realmente me llenó," dijo. "Ella me dio una hoja de ruta de cómo es nuestra profesión periodística cuando tienes un compromiso. Cuando no se trata sólo de salir al aire, sino cuando tienes un compromiso. Y María nos enseñó cómo apropiarnos de nuestro poder de manera inequívoca."

Martin vivía en Guatemala, donde capacitaba a periodistas. También había estado enseñando a periodistas en el Esperanza hasta su muerte en diciembre pasado.

