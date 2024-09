¿Te acabas de mudar a Texas? Esto es lo que necesitas saber para obtener tu licencia y poder votar.

Read this story in English

El día de las elecciones se acerca rápidamente. Y en Texas, la votación anticipada comienza el lunes 21 de octubre. Si eres una de las miles de personas que se mudaron al estado hace poco, lo más seguro es que quieras darte prisa y registrarte. El último día para hacerlo es el 7 de octubre.

Aunque el plazo se acerca pronto, ¡no te estreses! Es un proceso relativamente fácil incluso para los recién llegados a Texas.

La manera más sencilla de asegurarse de estar en el padrón electoral es llenar una tarjeta de registro de votantes. El formulario está disponible en el sitio web de la Secretaría del Estado de Texas. También puedes hacerlo en persona en la oficina electoral de tu condado. (Encuentra tu oficina local aquí).

“En la tarjeta de registro, se le pedirá al votante su número de licencia de conducir o tarjeta de identificación de Texas”, dijo Alicia Pierce, portavoz de la Secretaría del Estado de Texas.

Pero, ¿y si todavía no tienes tu licencia de Texas en la mano? No pasa nada.

“Si no la tienen, pueden proporcionar los cuatro últimos dígitos de su número del Seguro Social”, dijo Pierce.

Después de completar el formulario, tendrás que imprimirlo, firmarlo y enviarlo por correo a la dirección indicada en el sitio de la Secretaría del Estado.

Después, cuando vayas a votar, tendrás que mostrar uno de los siete documentos de identidad aprobados. Esa lista incluye un Certificado de Identificación Electoral, una forma especial de identificación disponible sólo para las personas que nunca han tenido una identificación de Texas. Para obtenerla, puedes programar una cita con el Departamento de Seguridad Pública del Estado o acudir sin cita previa. Cuando llegues a la oficina del DPS, los Certificados de Identificación Electoral tienen prioridad.

“Si una persona no tiene y no puede obtener razonablemente una de esas identificaciones, debe firmar una declaración de impedimento razonable y proporcionar documentación de apoyo”, dijo Pierce.

Cómo obtener la licencia de conducir

Si quieres mostrar tu licencia de Texas en las urnas, tendrás que seguir ciertos pasos antes de solicitarla.

En primer lugar, el estado requiere que registres tu vehículo dentro de los 30 días de haberte mudado a Texas. Para ello, tendrás que pasar la inspección vehicular. (Las reglas sobre esto cambiarán un poco a partir del 1 de enero. Lee más aquí). Asegúrate de tener tu tarjeta de seguro del vehículo contigo para ese paso. Después de la inspección, lleva la tarjeta del seguro, el informe de la inspección del vehículo y el justificante de propiedad (o la matrícula del auto del estado en el que estaba registrado) a la oficina local del recaudador de impuestos del condado.

Una vez que tu vehículo esté registrado, podrás obtener una licencia de conducir de Texas. Según la ley estatal, tendrás que obtenerla en un plazo de 90 días después de haberte mudado. Para ello, programa una cita con el DPS, o ve en persona y espera a que se abra un espacio. (Asegúrate de tener los documentos de identificación adecuados cuando te dirijas a la oficina del DPS).

Aquí es donde las cosas se complican un poco más. Dependiendo de la ubicación del DPS que estés tratando de visitar, es posible que no puedas obtener una cita durante meses. En el momento en que esta historia fue publicada, los tiempos de espera para las citas en las oficinas del Departamento de Seguridad Pública de Texas alrededor de Austin oscilaban entre dos semanas y un mes.

¿Por qué es tan larga la espera para una cita para la licencia?

El problema no es nuevo -y el DPS es muy consciente de ello-. Mientras que un portavoz de la agencia se negó a conceder una entrevista para esta historia, sí respondieron a preguntas de The Texas Newsroom por correo electrónico. Al abordar los tiempos de espera masiva, el DPS citó que hay “una serie de factores que afectan a la capacidad del departamento para servir a los clientes”. Estos incluyen el crecimiento de la población del estado, la dotación de personal en la agencia y el hecho de que una cuarta parte de las personas que programan citas no llegan a la hora programada.

Para hacer frente a algunos de los retrasos, el DPS de Texas anunció recientemente que abrirá los próximos sábados.

Para las personas que no pueden esperar un mes para obtener una nueva licencia, las citas de espera están disponibles si te presentas en una oficina del DPS, pero no hay garantía de cuánto tiempo durará la espera.

El estado lanzó su sistema de citas en línea en mayo de 2020. Si bien el sistema ha reducido las largas filas físicas que se pueden ver en las oficinas del DPS, en los hechos las filas aún existen. The Texas Newsroom está esperando que la agencia responda a una solicitud de registros públicos sobre los tiempos de espera promedio desde 2020.

Si bien es probable que no tengas que esperar más allá de la ventana de 90 días que la ley estatal proporciona, hay muchas razones por las que una persona puede querer obtener una licencia mucho más rápido, como una licencia de otro estado que está por expirar.

¿Hay alguna manera de obtener mi licencia más rápido?

Ya que has leído hasta aquí, te voy a contar un secretito.

En Austin, hay una ubicación del DPS que está fuera del radar del público en general. Se encuentra justo enfrente del Capitolio de Texas, en el Edificio de Oficinas Legislativas Robert E. Johnson.

Por lo que he averiguado, lo utilizan sobre todo funcionarios del gobierno o sus amigos y familiares. Pero se puede agendar una cita llamando al 512-463-9962.

Este lugar está tan fuera del radar que Yelp, el sitio web de reseñas de negocios, dice que está cerrado. Pero, deja me decirte, ¡no lo está! Yo pude hacer una cita allí y obtuve mi licencia de Texas días después.

Así que pido disculpas a la persona que dejó un comentario en Yelp diciendo: “Shhhh, en serio, no le digas a nadie acerca de esta ubicación. Durante algunos años, los residentes de bajos recursos han sufrido bajo la impresión errónea de que esta oficina del DPS es sólo para los trabajadores del gobierno - y están equivocados”.

