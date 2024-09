Más de 160,000 llamadas al Congreso realizadas utilizando las voces de víctimas de violencia armada han sido generadas por IA

Lee esta historia en inglés.

Se han enviado más de 160,000 llamadas al Congreso abogando por una reforma de armas, utilizando las voces recreadas de las víctimas de la violencia armada.

The Shotline es un esfuerzo colaborativo de March for Our Lives y Change the Ref., ambas organizaciones que se crearon en respuesta al tiroteo en la escuela secundaria Parkland en Florida.

Presenta las voces recreadas de víctimas de violencia armada de todo el país, incluida Uziyah García, de 10 años, quien murió en el tiroteo de la escuela de Uvalde en 2022.

“Soy un estudiante de cuarto grado en la escuela primaria Robb en Uvalde, Texas. O al menos lo era cuando un hombre con un rifle AR-15 entró en mi escuela y mató a 18 de mis compañeros, dos maestras y a mí. Nada ha cambiado. Han ocurrido incluso más tiroteos,” dijo la voz generada por inteligencia artificial de Uziyah.

Visitantes a El sitio web de Shotline pueden hacer clic para recorrer varias historias contadas por las víctimas Joaquin Oliver (tiroteo en la escuela secundaria de Parkland), Ethan Song (muerte por suicidio con arma de fuego) y Kayla Shawn, de 10 años de Oklahoma (suicidio por asesinato familiar).

“Hace cuatro años, mi padre me disparó con una pistola y morí. No sé por qué, pero no debería haber tenido una pistola. Lo único que sé es que en mi funeral la gente vestía colores brillantes,” expresó la voz generada por IA de Kayla.

En el sitio web las personas pueden buscar su código postal y enviar estos mensajes a los representantes locales.

En lo que va del año ha habido 385 tiroteos masivos en Estados Unidos, según el Gun Violence Archive.

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

TPR fue fundado y es apoyado por nuestra comunidad. Si usted valora nuestro compromiso con los más altos estándares de periodismo responsable y puede hacerlo, por favor considere hacer su regalo de apoyo hoy.