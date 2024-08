De vaqueros a abogados, una lustrabotas continúa con su antiguo oficio en el juzgado y centro de justicia del condado de Bexar

Lee esta historia en inglés.

Hoy en día es difícil encontrar un lugar donde puedas lustrar tus zapatos de forma profesional. Pero una mujer en el centro de San Antonio continúa con un viejo oficio que casi se ha extinguido.

Justo dentro de una puerta de vidrio automática cerca de un comedor en el sótano, compartido por el Palacio de Justicia y el Centro de Justicia del Condado de Bexar, se encuentra Cynthia Guerrero y su confiable puesto de lustrabotas de madera.

Simplemente suba al estrado, siéntese y relájese. Por ocho minutos y ocho dólares, usted tendrá un lustrabotas que lo hará sentir más seguro de lu apariencia y tal vez incluso mejorará su paso.

Las latas redondas de cera para zapatos negra y marrón de Guerrero se abren con un ruido metálico mientras ella se pone a trabajar. Los ingredientes naturales de la cera de carnauba tienen un olor dulce o parecido a la miel. Es un olor relajante, como la aromaterapia. Y su tela brillante hace un ruido ocasional contra el cuero para resaltar el brillo.

Lleva más de dos décadas lustrando zapatos en este lugar. Esta madre soltera, migrante originaria de México, sacó adelante a dos hijos con su salario de lustrabotas.

"Me encanta mi negocio. Ya sabes, he tenido 20 años con mi negocio de lustrado de zapatos. Soy la única lustrabotas en San Antonio. Me encanta, me encanta. Soy la única mujer."

Hay algunos talleres de reparación de calzado que ofrecen brillo. Y hay hombres que lustran zapatos profesionalmente en la ciudad. Pero Guerrero es la única mujer con un puesto fijo e independiente en San Antonio.

Y para mostrar lo escaso que se ha vuelto un lustrabotas profesional a nivel local, ni siquiera el Aeropuerto Internacional de San Antonio, con todo ese tráfico peatonal y todos esos zapatos, ofrece lustrabotas profesionales.

La fabricación de zapatos de cuero a gran escala provocó el surgimiento de lustrabotas profesionales. Pero los lustradores de zapatos comprados en tiendas para aficionados al bricolaje y los materiales sintéticos para zapatos han provocado su declive.

Sus clientes del complejo del condado de Bexar son en su mayoría hombres, en su mayoría abogados, jueces y jurados de las salas del tribunal del Centro de Justicia. Dijo que tiene muchos clientes leales que se sientan en su estante y comparten sus preocupaciones. Pero ella afirmó que simplemente los escucha y no ofrece ningún consejo.

El abogado defensor penal Jose Rocha visita el estante de Guerrero al menos una vez a la semana y a veces usa un par de zapatos diferente sólo para lustrarlos mientras está allí.

Comentó que la apariencia es importante en una sala del tribunal donde un jurado y un juez sopesan todos los asuntos.

"Aquí en el estado de Texas, las botas y los zapatos en la sala del tribunal son algo común, por lo que creo que es importante que te lustren los zapatos o las botas."

Sin embargo, reconoció que lo que hace Guerrero no se trata solo de mejorar la apariencia de alguien.

"A veces es bueno tener una buena conversación," expresó. "Y necesitas un descanso de todo el caos de la sala del tribunal, y esto te brinda esa oportunidad."

Valentina Barrera-Ibarra / Texas Public Radio Guerrero posa junto a su puesto de lustrabotas

La secretaria del condado de Bexar, Lucy Adame-Clark, también es cliente de Guerrero. Ella es una fanática de este servicio y señaló que Guerrero "está orgullosa" del trabajo que hace. Y el orgullo se nota en el brillo.

Adame-Clark examinó los registros de su condado y descubrió que los lustrabotas y el lustrado de zapatos son una tradición de los juzgados que se remonta a principios del siglo XX y que probablemente existían indocumentados mucho antes.

La secretaria del condado agregó que a los vaqueros y a los sheriffs del condado les lustraron las botas en el juzgado. Y como hoy es secretaria del condado, Guererro le limpia las botas a Adame-Clark cuando llega el momento del Rodeo y Exposición de Valores de San Antonio.

Brian Kirkpatrick / Texas Public Radio Guerrero prefiere la cera hecha en México para hacer brillar botas y zapatos





Guerrero explica cómo da brillo a botas y zapatos.

"Lo lavo con jabón para silla de montar y luego le pongo un poco de cera," detalló. "Y pinto el talón y a veces es marrón y a veces es negro y luego lo cepillo. Y luego le pongo un poco de acondicionamiento, acondicionamiento transparente. Lo cepillo y luego le doy brillo."

Recomendó que si uno elige lustrar sus propios zapatos, lo importante es la calidad de la cera.

"Al igual que la buena cera, la mejor cera que existe, sí."

A Guerrero le gusta la cera mexicana. El cajón de su puesto de lustrabotas está lleno de una marca llamada "El Oso" en español.

Guerrero cree que mientras haya piel que pulir, ella seguirá haciendo a futuro lo que ama.

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

