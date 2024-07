'Batnado' en la Cueva Bracken es un fenómeno natural increíble con 20 millones de participantes

Lee esta historia en inglés.

Cuando los meteorólogos recién contratados llegan a San Antonio, lo primero que tienen que aprender es que las fuertes lluvias que ven formarse en el radar al noreste de la ciudad cada noche de verano no tienen nada que ver con la lluvia.

Esto se debe a que el radar no detecta lluvia. Está recogiendo murciélagos que emprenden el vuelo. Fran Hutchins de la Conservación Internacional de Murciélagos dijo que hay tantos que, incluso, si uno está cerca de aquí puede oírlos.

“Lo llamamos 'batnado'. Es muy intenso,” afirmó.

Hutchins se encontraba en un entorno en forma de cuenco con bancos de concreto observando hacia el sur mientras el suelo rocoso se deslizaba hacia una cueva.

“Estamos sentados aquí en la Reserva de la cueva Bracken, y la Cueva Bracken es el hogar de la colonia de murciélagos más grande del mundo,” explicó.

A unas cinco millas al noreste de los límites de la ciudad, a cientos de metros de las Cavernas de puentes naturales, la Cueva Bracken es un agujero en forma de ojo en el suelo que mide aproximadamente 650 pies de ancho y 117 pies de profundidad. Hutchins expresó que sería mucho más profundo si no fuera por el guano o excremento de murciélago.

"Ese guano se ha acumulado durante miles de años hasta alcanzar casi 100 pies de profundidad," expuso.

¿Cuántos murciélagos se necesitan para generar 100 pies de guano o para simular una tormenta? Hutchins anotó que hicieron la investigación y que las cifras son asombrosas.

“Tenemos mamás y crías de murciélagos en la cueva. Empezamos a tener bebés hace unos 10 días, por lo que nuestra población pasó de ocho a 10 millones de hembras embarazadas, a alrededor de 20 millones de mamás y bebés,” detalló. "Los bebés empezarán a volar en un par de semanas."

Los machos se posan en otros lugares, como en el Puente de la Avenida del Congreso, en Austin, o por el I-35 en el centro de San Antonio. Los machos se posan separados de las hembras, así es como operan los murciélagos mexicanos de cola libre. Hutchins cree que las películas de vampiros contaminaron bastante las opiniones de los estadounidenses sobre los murciélagos y que necesitamos un replanteamiento colectivo para comprender todo lo bueno que las 1,400 especies de murciélagos que hay en el mundo pueden hacer.

“Hay murciélagos frugívoros [que] son importantes para la dispersión de semillas. Tenemos murciélagos polinizadores, que son básicamente la versión nocturna de las abejas,” abundó Hutchins. “Así que hay más de 500 especies de plantas en todo el mundo de cuya polinización son responsables los murciélagos, y una con la que muchos de nosotros estamos familiarizados es el agave. De allí obtenemos el tequila mezcal, así que eso es importante.”

Incluso hay un murciélago cuya delicia favorita son los escorpiones.

“A los murciélagos pálidos les encantan los escorpiones, lo cual es fantástico. Un escorpión para los murciélagos pálidos es como un dulce... Pueden escuchar un escorpión correr por el suelo a unos 15 o 16 pies de distancia, y simplemente vuelan, saltan encima de él y comienzan a comérselo.”

Lo principal que hacen estas decenas de millones de murciélagos mexicanos de cola libre cada noche es cenar. Hutchins señaló que cada noche comen su peso corporal en insectos.

“Entonces, ¿qué es lo realmente interesante de que estos murciélagos se coman su peso corporal en insectos, que son principalmente plagas agrícolas? Viajando unas 60 millas de ida para buscar alimento en donde tenemos nuestros cultivos de maíz, algodón y sorgo,” indicó. “Volarán 60 millas y hasta 10,000 pies de altitud, comerán su peso corporal en insectos, que son más de 150 toneladas de insectos esta noche. Y volverán, amamantarán a sus crías y harán todo esto de nuevo mañana.”

Por supuesto, pasarán algunos de esos insectos digeridos al suelo de la cueva Bracken, y ese espacio de guano de 100 pies de profundidad en el fondo de la cueva solía ser un producto cosechable en siglos pasados.

"La familia Marbach protegió esta cueva durante cientos de años, extrayendo guano porque es un gran fertilizante," precisó Hutchins. “También se utiliza en la producción de pólvora. Tiene un alto contenido de nitratos. Entonces, durante la Guerra Civil, usaron el guano para hacer pólvora.”

Edith Bergquist, voluntaria de la Cueva Bracken, vive cerca.

“En línea recta, tal vez a un cuarto de milla. Nuestra casa está detrás de esta propiedad,” comentó. “Cuando nos mudamos aquí hace 19 años, ni siquiera sabíamos que esto estaba aquí. Un vecino nos dijo que había una cueva de murciélagos. Así que inmediatamente fuimos al sitio web, nos registramos, salimos a verlos y nos apasionamos por los murciélagos.”

Ella y su esposo pronto vieron el Batnado de millones de murciélagos arremolinándose y volando sobre su propiedad.

"Realmente no fue aterrador en absoluto... Nos sorprendió que estuviéramos tan cerca, que pudiéramos verlo tan bien," aseguró Bergquist.

Hutchins reconoce que la cueva no tiene una historia de descubrimiento bien documentada.

“En algún momento cuando San Antonio estaba poblado, cuenta la historia que unas personas estaban en el área y vieron humo en el cielo,” afirmó. “Y estaban siguiendo el humo, y el humo en realidad eran murciélagos volando desde las copas de los árboles. Y siguiendo ese humo es como encontraron la cueva y los murciélagos.”

La cueva y sus alrededores estuvieron amenazados en los años 90.

"Bat Conservation International se involucró en 1992 cuando compramos cinco acres de la cueva y eso inició la protección de la tierra en esta área," dijo Hutchins. "Y ahora, entre Nature Conservancy y Bat Conservation International y la ciudad de San Antonio o la autoridad del Acuífero Edwards, hay casi 6,000 acres de espacio verde continuo desde la autopista 3009 hasta la autopista 281."

Christie Minor es coordinadora de proyectos en Bracken, que ahora cuenta con una superficie considerable.

“La Reserva tiene 1,500 acres. Entonces hacemos muchas otras cosas. Hacemos estudios de árboles, caminamos por áreas designadas de la reserva y etiquetamos todos nuestros árboles viejos para hacer un inventario de ellos,” subrayó.

La base de Bracken para la recopilación y el procesamiento de información tiene una base científica. Sin embargo, añadió que es gracioso que no todos los visitantes del Batnado comiencen siendo fanáticos de los murciélagos.

“Me resulta realmente emocionante cuando la gente aparece y dice: 'Oh, mi amigo me arrastró hasta aquí' y bla, bla, bla. Y luego salen los murciélagos y dicen: '¡Está bien, lo entiendo!'”

Minor señala que la experiencia de ver el Batnado subir y salir de la cueva y girar hacia el sur es increíble para casi todos. Y la incredulidad de la gente ante esta visión es parte integrante de su comprensión de la necesidad de su protección.

"No quieres proteger algo de lo que no sabes nada o que no te inspira, así que creo que es una experiencia realmente buena para la gente," dedujo Minor.

Fran Hutchins cree que es particularmente divertido ver cómo se impresionan los visitantes más quisquillosos.

"Esa es una de las cosas interesantes de tener invitados aquí, especialmente los niños," indicó. “Tenías a un niño de 9 o 10 años sentado aquí mirando murciélagos… así que dejaron su teléfono. Y están viendo este asombroso espectáculo de la naturaleza. El tornado de murciélagos está a 20 pies de distancia. Puedes sentir el viento del vórtice. Y el sonido del batir de alas es como la lluvia sobre el techo metálico de tu casa.”

En un mundo lleno de pantallas de computadora y realidades aumentadas por IA, ver 10 millones de murciélagos emerger de una cueva es lo más real posible.

"Cuando un niño de nueve años se dirige a sus padres y les dice: 'Oye, esto es genial'... quiero decir, ¡has logrado algo!" recalcó.

Lo que sube debe bajar, y lo mismo ocurre con los murciélagos. Después de una noche entera comiendo insectos y un viaje de ida y vuelta de 120 millas, Hutchins dijo que el regreso es el momento más peligroso para los murciélagos.

“Alrededor de las 5:00 de la mañana, los murciélagos comienzan a regresar, entonces vemos el Batnado invertido. Un poco antes de las 6 de la mañana vemos las primeras luces. Y ahí es cuando los halcones aparecen para desayunar y volver a entrar en espiral lleva demasiado tiempo,” describió. “Entonces los murciélagos cambian su comportamiento y literalmente llueve murciélagos, porque se sumergen a más de 30 millas por hora para entrar a la cueva lo más rápido posible. Así que los halcones no los comen en el desayuno.”

Los halcones también se encuentran allí en menor número por las noches. Vimos a uno ir a buscar su cena al Batnado saliendo de la cueva.

"Algunas personas han vivido en San Antonio toda su vida y no se dan cuenta de que aquí tenemos esta asombrosa maravilla natural," dijo Hutchins.

El Batnado de la Cueva Bracken está disponible para el público la mayoría de los días. Obtenga más información en Batcon.org.

Esta nota fue traducida por Texas Public Radio con apoyo de Gabriela Olivares e Yvette Benavides para NPR y The Texas Newsroom.

